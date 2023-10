Εκπρόσωπος IDF: Ο ισραηλινός στρατός «θα χτυπήσει σκληρά» τους τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας

Αυτή τη στιγμή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προσπαθούν να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό των ομήρων που έχουν απαχθεί και έχουν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησε μιλώντας στο CNN από το Τελ Αβίβ, ο εκπρόσωπος του IDF, αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ εκτιμώντας πως «δεκάδες» όμηροι έχουν μεταφερθεί στη Γάζα.

«Επειδή η ζωή εδώ είναι πολύ ιερή, έχουμε βγει έξω για να μάθουμε πόσοι έχουν απαχθεί από τη Χαμάς», πρόσθεσε ο Χεχτ, και προειδοποίησε ότι «έρχονται σοβαρά πλήγματα: ο ισραηλινός στρατός θα χτυπήσει σκληρά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας» ως απάντηση στην εισβολή της Χαμάς το Σάββατο στο Ισραήλ.

Ο Χεχτ είπε ότι ο στρατός θα εκκενώσει τις ισραηλινές κοινότητες γύρω από τη Γάζα και «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις παράπλευρες απώλειες και να απομακρύνουμε ανθρώπους που δεν εμπλέκονται».

Πρωταρχικός στόχος του IDF, όπως είπε ο ίδιος, είναι να «σταθεροποιήσει την άμυνα, να προστατεύσει τα σύνορα και να φροντίσει τις κοινότητες των ανθρώπων».

«Οι στόχοι μας πιθανότατα θα αποφασιστούν σήμερα, αύριο από την κυβέρνηση, αλλά αυτό θα γίνει με συγκρατημένο τρόπο», είπε επίσης ο Χεχτ.

