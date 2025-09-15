537 ίπποι, τετρακίνηση και 145 χιλιόμετρα χωρίς βενζίνη μόνο με 45.900 ευρώ

Ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες παγκοσμίως, η Omoda & Jaecoo σημείωσε επίδοση ρεκόρ στις πωλήσεις, τη στιγμή που στη χώρα μας έγινε η πρεμιέρα και το επίσημο λανσάρισμα του Omoda 9 SHS στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η Omoda & Jaecoo, η πρώτη μάρκα του Ομίλου Chery που ήρθε στην Ελλάδα μέσω της Emil Frey (εισαγωγέας επίσης των Mercedes και smart) «τρέχει» με υψηλή εμπορική ταχύτητα, κάτι που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την επίδοση-ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες μέχρι τον Ιούλιο 2025.

Παράλληλα, η εταιρία επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία, εμπλουτίζοντας τη γκάμα προϊόντων της με μοντέλα που συνδυάζουν αποδοτικότητα, ασφάλεια 5 αστέρων και βιώσιμη κινητικότητα, όπως το νέο Omoda 9 SHS. Είναι το πρώτο μεγάλο SUV της φίρμας βασισμένο στο καινοτόμο σύστημα Super Hybrid System (SHS), με το επίσημο λανσάρισμά του στην Ελλάδα να γίνεται στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Mάθετε τα πάντα για τη δυναμική της Omoda & Jaecoo κάνοντας κλικ εδώ.

Η εταιρεία κάνει λόγο για «ένα premium όχημα, με προσοχή στη λεπτομέρεια και έμφυτη δυναμική, σχεδιασμένο για ισχυρές επιδόσεις». Διαθέτει τετρακίνηση, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 km, πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία που προσφέρει εντυπωσιακή συνδυαστική ισχύ και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 km.

H αποκάλυψη του Omoda 9 SHS έγινε με ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο καθώς σε αυτήν ο κ. Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς, είχε τη βοήθεια του ARGOS, του σκύλου-ρομπότ που κέρδισε τις εντυπώσεις τραβώντας το πανί που κάλυπτε το νέο μοντέλο. Ο ARGOS, που έφτασε στην Ελλάδα από την Κίνα ειδικά για την έκθεση και την επίσημη παρουσίαση του Omoda 9 SHS, έχει αναπτυχθεί από κοινού από την ομάδα τεχνολογίας της Omoda & Jaecoo και την Aimoga κι αποτελεί μία παράλληλη δραστηριότητα της μάρκας που συνδυάζει την ρομποτική με το ΑΙ και την καινοτομία.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο κ. Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, ανέφερε: «Στόχος της Omoda & Jaecoo Ελλάς είναι να εδραιώσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε Δίκτυο, σε after sales υπηρεσίες, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές. Σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο πελάτης είναι δύο πράγματα: από τη μία τη σιγουριά ότι έχει έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη, κι από την άλλη την αίσθηση ότι κάτι καινούργιο και συναρπαστικό τον περιμένει. Αυτό ακριβώς εκπροσωπούμε ως Omoda & Jaecoo».

Μεταξύ όσων επισκέφθηκαν το περίπτερο της Omoda & Jaecoo ήταν και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι οποίοι ξεναγήθηκαν από τον κ. Καλλίγερο και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μοντέλα των δύο μαρκών που ήταν διαθέσιμα στην έκθεση. Στην έκθεση ήταν διαθέσιμα το Omoda 5, το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 EV, το δυναμικό και κομψό προηγμένο off road SUV Jaecoo 7 και «τον πρωταθλητή της αυτονομίας» Jaecoo 7 SHS, το οποίο έχει καταφέρει να διανύσει 1.504 χλμ. από το Διδυμότειχο ως το Ταίναρο με μόνο μία φόρτιση χωρίς ανεφοδιασμό.

Nα σημειωθεί πως η Omoda & Jaecoo πραγματοποιεί ειδική προωθητική ενέργεια με σημαντική έκπτωση για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, που ισχύει πανελλαδικά, ανεξάρτητα από την επίσκεψη στη ΔΕΘ και θα παραμείνει ενεργή έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.