Τι κρύβει η στρατηγική «στροφή» της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση;

H Volkswagen ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κινέζικη απειλή με το λανσάρισμα μικρών και compact ηλεκτρικών μοντέλων σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της γερμανικής φίρμας, χωρίς να σταματά την εξέλιξη μοντέλων με θερμικούς κινητήρες.

Στην έκθεση αυτοκίνητου IAA MOBILITY 2025, που «τρέχει» μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, η Volkswagen παρουσίασε τα αποτελέσματα τριών ετών εντατικής ανάπτυξης πρωτότυπων μοντέλων, τα οποία σηματοδοτούν τη νέα κατεύθυνση της μάρκας. Εμπνευσμένη από τη φράση «True Volkswagen», η εταιρεία δείχνει να επαναπροσδιορίζει τα παραδοσιακά της πλεονεκτήματα: «Καθαρό» design με ισχυρή αναγνωρισιμότητα, υψηλά πρότυπα ποιότητας, ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης, διαισθητικές λύσεις χειρισμού και καινοτόμες τεχνολογίες για όλους.

Δεν είναι τυχαίο που στα μελλοντικά νέα μοντέλα της VW περιλαμβάνονται τέσσερα ηλεκτρικά στις κατηγορίες μικρών και compact, τα οποία θα λανσαριστούν σταδιακά από το 2026. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο ID.Polo (επάνω), που αποκαλύφθηκε μαζί με το ID. Polo GTI, μιας και εκτός από τη στροφή στο μικρό μέγεθος αποκαλύπτουν τη νέα στρατηγική αναφορικά με την ονοματοδοσία των επερχόμενων ηλεκτρικών της VW. Βάσει αυτής η γερμανική φίρμα θα μεταφέρει τα δημοφιλέστερα ονόματα των μοντέλων με κινητήρα εσωτερικής καύσης και στην ηλεκτρική οικογένεια ID. διατηρώντας σε παράλληλη παραγωγή και τα συμβατικά.

«Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε στα νέα μας ηλεκτρικά ονόματα που επαναφέρουν μνήμες και αγγίζουν το συναίσθημα. To ΙD. Polo φέρνει τη δύναμη του ονόματος Polo στο αύριο» δήλωσε ο Μartin Sander, Mέλος του Δ.Σ για πωλήσεις, marketing και after sales.

Το μικρό ηλεκτρικό ID. EVERY1 (κάτω), με τιμή 20.000 ευρώ, θα ολοκληρώσει στο μέλλον τη γκάμα των προσιτών αμιγώς ηλεκτρικών μικρών αυτοκινήτων, ενώ η νέα στρατηγική της εταιρείας αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στο ID. CROSS Concept, ένα σχεδόν έτοιμο για παραγωγή compact SUV concept που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του και το οποίο ευαγγελίζεται πως φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Το μοντέλο συνδυάζει σχεδίαση νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας, αποτελώντας το προοίμιο για τα επερχόμενα ηλεκτρικά οχήματα εισαγωγικής κατηγορίας της μάρκας. Αυτό, όπως και τα άλλα μοντέλα τρία μοντέλα που αποκάλυψε η VW εντάσσονται σε μια συντονισμένη καμπάνια του Brand Group Core (Volkswagen, Skoda, Volkswagen Commercial Vehicles κλπ.), με στόχο την προσφορά ελκυστικών και προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το ID. CROSS Concept (επάνω & κάτω) είναι σημαντικό επίσης γιατί έχοντας επιρροές από τα εμβληματικά Golf και VW Bus λανσάρει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Pure Positive με «καθαρές» γραμμές και δυναμικές επιφάνειες, τη στιγμή που το «χαμόγελο» που αποπνέουν οι φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω το κάνουν αμέσως συμπαθές.

Με μήκος 4.161mm., πλάτος 1.839mm και ύψος 1.588mm, το ID. CROSS Concept έχει διαστάσεις αντίστοιχες του σημερινού T-Cross. Παρά το compact μέγεθος, χάρη στο μεταξόνιο των 2.601 mm, η ηλεκτρική εκδοχή του T-Cross προσφέρει χώρο αποσκευών 450 λίτρων, με επιπλέον 25 λίτρα αποθηκευτικού χώρου κάτω από το εμπρός καπό.

Σύμφωνα με τη Volkswagen, το εσωτερικό «αποπνέει ατμόσφαιρα σαλονιού, με ποιοτικά υλικά, φυσικές υφές και ειδικές “ατμόσφαιρες” φωτισμού, ήχου και κλιματισμού. Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελούν τα καθίσματα που αναδιπλώνονται πλήρως, δημιουργώντας μια άνετη επιφάνεια ανάπαυσης, εμπνευσμένη από το θρυλικό VW Bus.

Bασισμένο στην πλατφόρμα MEB+, έχει ηλεκτροκινητήρα 211 ίππων, που είναι τοποθετημένος μπροστά και προσφέρει τελική ταχύτητα 175 km/h. Πιο ενδιαφέρουσα είναι φυσικά η υποσχόμενη αυτονομία που φτάνει έως τα 420 km (WLTP). Το μοντέλο διαθέτει επίσης δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.200 kg (με φρένα, σε κλίση 8%) και κοτσαδόρο με αντοχή φορτίου 75 κιλών – ιδανικό για μεταφορά δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Με το ID. CROSS Concept και τα νέα μοντέλα που ακολουθούν, η Volkswagen σηματοδοτεί την αντεπίθεσή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Από το προσιτό ID. Polo μέχρι το lifestyle ID. Buzz, η μάρκα δείχνει πως στο άμεσο μέλλον θα έχει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ηλεκτροκίνησης, συνεχίζοντας όμως και την παραγωγή μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Αυτό κατέστη σαφές με την παρουσίαση στο Μόναχο της νέας γενιάς του best-seller T-Roc (επάνω), που συμπληρώνει τη σειρά των Tiguan, Tayron και Passat που λανσαρίστηκαν πρόσφατα.