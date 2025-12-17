Η κα Καρυστιανού… δίπλα στον Αρχάγγελο!

Η Μαρία Καρυστιανού διέβη τον Ρουβίκωνα. Ανεξαρτήτως αν τελικά ιδρύσει κίνημα - κόμμα, για πρώτη φορά εξεδήλωσε την πρόθεση να το πραγματοποιήσει, αναφέροντας ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» μαζί με άλλους ανθρώπους για την οργάνωση του εγχειρήματος.

Εφόσον βέβαια «βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι», «αν ολοκληρωθεί σωστά» και «αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις». Το υπό διαμόρφωση εγχείρημα θα είναι ένα «κίνημα πολιτών» αποτελούμενο από ανθρώπους εκτός κομματικών μηχανισμών, «που έχουν τη γνώση, το όραμα, την ψυχή» και φανέρωσε τη φιλοδοξία της «πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»!

Η κα Καρυστιανού με αυτή της την εξαγγελία απεκδύεται πλέον τον μανδύα της χαροκαμένης μάνας. Όχι, γιατί έπαψε να είναι τέτοια και να πονάει το παιδί της, αλλά γιατί χρησιμοποιεί τον βίαιο χαμό του ως πολιτικό εφαλτήριο για την είσοδο στην πολιτική ζωή.

Σαφώς είναι δικαίωμά της. Αλλά πλέον η ίδια και οι διαδικτυακοί υποστηρικτές της, που επιτίθονταν σε όποιον έκανε κριτική στις πολυπληθείς πολιτικές της δηλώσεις, αποστερούνται του επιχειρήματος ότι «μια πονεμένη μάνα έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει». Ακόμη και την απαίτηση δηλαδή να μην διεξαχθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας!

Σύμφωνοι: Ο κάθε άνθρωπος βιώνει σε διαφορετική μορφή και ένταση το πένθος του. Και η μορφή λύτρωσης στην οποία θα οδηγήσει τον καθένα ο προσωπικός του Γολγοθάς, είναι απολύτως σεβαστή, γιατί πηγάζει από τα βαθιά στρώματα του ανθρώπινου ψυχισμού.

Έτσι η κα Καρυστιανού ως χαροκαμένη μάνα, εξακολουθεί να είναι υπεράνω κριτικής από τον υποφαινόμενο, όπως ήταν ως τώρα, για τη βύθισή της στη μεταφυσική. Όπως αποκάλυψε ο πρώην συνεργάτης της Νίκος Καραχάλιος, συμβουλεύεται νεαρή αστρολόγο ενώ μια «Γερόντισσα από την Συρία» είχε καθοριστικό ρόλο για τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες των συγκεντρώσεων συμπαράστασης για τα Τέμπη.

Η ίδια επιβεβαίωσε την ύπαρξη της γερόντισσας λέγοντας ότι πρόκειται για μια «Ηγουμένη», ενώ εκμυστηρεύτηκε δημοσίως στον τηλεοπτικό φακό ότι δίπλα της στέκεται ο Αρχάγγελος, και δίπλα στον Αρχάγγελο η κόρη της. Άλλωστε στον «ουρανό είναι και η κόρη» της. Γι’ αυτό διερωτήθηκε: «Πώς μπορώ να μην αγαπάω εκείνο το κομμάτι;».

Εξήγησε πάντως ότι η πίστη αυτή είναι «κάτι προσωπικό» και την έχει βοηθήσει παρά πολύ ώστε να ξεπεράσει το πένθος, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Απολύτως σεβαστό!

Όμως καθόλου σεβαστός δεν είναι ο καφενόβιος ισχυρισμός του συρμού που έχει γίνει σλόγκαν, ότι οι πολιτικοί έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και «κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα» όπως είπε!

Τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου πληγέντων του δυστυχήματος, διαχώρισαν τη θέση τους αποδοκιμάζοντας τα… επαναστατικά οράματα της «Μάνας των Τεμπών». Τέσσερα μέλη της Διοίκησης (μάλλον μόνο αυτούς εκπροσωπούσε ο Σύλλογος), τόνισαν ότι «Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμιά ενημέρωση επ’ αυτού και καμιά ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους «συνεργάτες» της και τα «επιτελεία», που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί».

Τονίζουν δε, ότι «Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν τον Σύλλογο. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική».

Ο δε Νίκος Πλακιάς, πατέρας διδύμων και ανιψιάς που χάθηκαν στα Τέμπη, σχολίασε ειρωνικά σε ανάρτησή του: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα. Έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ»!

Δεν απέφυγε τις τοξικές επιθέσεις από τα αντιμητσοτακικά και αντισυστημικά troll του διαδικτύου. Γι’ αυτά υπάρχουν δυο ειδών χαροκαμένοι. Αυτοί που θέλουν μια δίκαιη δίκη, την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των ενόχων (αλλά τους βρίζουν ως «φερέφωνα του Κούλη» - γιατί ο Πλακιάς με δυο νεκρά παιδιά είχε λόγο να γίνει φερέφωνο της κυβέρνησης! ), και αυτοί που εργαλειοποιούν τα Τέμπη με έναν στόχο: Να πέσει ο Μητσοτάκης.

Πάντως η κα Καρυστιανού προς το παρόν έχει ακροατήριο. Η δημοφιλία της, ασχέτως αν την πήρε στην πλάτη του ο ΣΥΡΙΖΑ και την περιέφεραν οι Αρβανίτηδες σε παραστάσεις στις Βρυξέλλες, είναι πηγαία και πρωτογενής.

Είναι ευειδής, με ελκυστικό λόγο, που εκφράζει τις συνηχήσεις του ποικίλου αριστεροδεξιού, και κυρίως του απολίτικου ψεκασμού. Το «Μια μάνα θα σώσει την Ελλάδα» το λένε πολλοί και το πιστεύουν.

Ώσπου να έρθει ο καιρός να μας παρουσιάσει τις θέσεις τη για τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα της χώρας.