Δημοσκοπήσεις

Ο προϋπολογισμός, του 2026, περιλαμβάνει δημοσιονομικές παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και προβλέπει επιπλέον παρεμβάσεις 2 δισ. το 2027, προσανατολισμένες στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών κατά την κυβέρνηση, συνοδευόμενη από πλήθος μέτρων στοχευμένων στην ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και την βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους, της υγείας, της άμυνας και των επενδύσεων, με την υποσημείωση του οικονομικού επιτελείου, ότι όλες οι προβλέψεις είναι στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου.

Αυτός ο προϋπολογισμός και οι προτεραιότητες που θέτει για το κυβερνητικό έργο, το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι θα αποτελέσουν την αφετηρία για να επαναπροσεγγίσει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, που στο παρελθόν στήριξαν την κυβέρνηση -το 2019 και το 2023- και πλέον βρίσκονται στην «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, τηρώντας στάση αναμονής ή τοποθετούνται στην κατηγορία όσων επιλέγουν άλλο κόμμα.

Τα ευρήματα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνουν ότι παρότι ο χρόνος περνά και οι εξελίξεις είναι πυκνές, τα ποσοστά των κομμάτων παραμένουν σε «βαρομετρικά χαμηλά», την ώρα που στην πραγματικότητα, δεύτερο «κόμμα» είναι οι αναποφάσιστοι. Στη δημοσκόπηση της Alco το ποσοστό της «γκρίζας ζώνης» στην πρόθεση ψήφου φθάνει το 20,9%, όταν η πρώτη Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,6% και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στο 11,6%. Αντίστοιχα, στο βαρόμετρο της GPO, οι αναποφάσιστοι στην πρόθεση ψήφου, βρίσκονται στο 14,2%, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 7,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Και σε αυτή τη δημοσκόπηση, τα ποσοστά των δύο πρώτων είναι σε ανάλογα επίπεδα, με τη Νέα Δημοκρατία στο 23,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,3%. Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η GPO βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία στο 28%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,6%, ενώ το «άλλο κόμμα» εκτοξεύεται στο 9,1%. Χαρακτηριστικό των τάσεων του εκλογικού σώματος και η «μάχη» που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην τρίτη και την πέμπτη θέση. Εκεί, η Ελληνική Λύση διατηρεί την τρίτη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με ποσοστό στην εκτίμηση της GPO στο 11,9% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1% και σε απόσταση αναπνοής το ΚΚΕ με 10%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων αναμένουν τις κινήσεις τόσο της κυβέρνησης - καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσιστων προέρχεται από χώρους κοντά στη ΝΔ, κέντρο και κεντροδεξιά, με ένα υψηλό ποσοστό να έχουν υπάρξει ψηφοφόροι της στο παρελθόν- αλλά και τις κινήσεις προσώπων, τα οποία έχουν προϊδεάσει ότι θα δώσουν την επόμενη εκλογική μάχη, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη, όμως, και η κ. Μαρία Καρυστιανού, η παρουσία της οποίας με έναν κομματικό σχηματισμό στις επόμενες κάλπες θα επηρέαζε το σύνολο του πολιτικού φάσματος, όπως επισημαίνουν.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι στον απόηχο θετικών ειδήσεων ή αρνητικών παραμέτρων, το κομβικό είναι να δοθεί το μήνυμα της προοπτικής για την χώρα και τους πολίτες και η κυβέρνηση να πείσει ότι διαθέτει σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση θα κριθεί για την τήρηση των δεσμεύσεών της, αλλά και ότι όλα τα κόμματα θα συγκριθούν ως προς την πρόταση διακυβέρνησης, που θα καταθέσουν στους πολίτες.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, τα οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, οι εξελίξεις που πιστοποιούν ότι η χώρα κάνει βήματα προς τα εμπρός, όπως οι ενεργειακές συμφωνίες ή η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, οι παρεμβάσεις σε μείζονα θέματα, όπως το στεγαστικό και το δημογραφικό, η υγεία και η παιδεία, θεωρούνται κρίσιμες παράμετροι για την δημιουργία μιας «μεγάλης εικόνας» που το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να προτάξει. Την ίδια ώρα, δεν παραβλέπονται τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όπως ότι σε όλες τις μετρήσεις 8 στους 10 πολίτες κρίνουν ως σημαντικότερο πρόβλημα αυτό της ακρίβειας, ή ότι το 78% των ερωτηθέντων στην έρευνα της Alco χαρακτηρίζουν δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Σε αυτά τα μέτωπα, που αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας για την κυβέρνηση, αναζητούνται αποτελεσματικές λύσεις.

Για τον λόγο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην παρουσίαση ενός «οδικού χάρτη», ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027, μιλώντας για την Ελλάδα του 2030. Η επόμενη χρονιά είναι καθοριστική, με τον πρωθυπουργό ήδη να προαναγγέλλει περαιτέρω παρεμβάσεις για την στέγη, για τα εισοδήματα και την φορολογία, αφήνοντας ήδη «παράθυρα» παρεμβάσεων το 2026, όπως έκανε για το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, μιλώντας στο #1Business Podcast, λέγοντας χαρακτηριστικά «για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημαίνει την πορεία και τις δυνατότητες της χώρας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, επισημαίνοντας πως η αντιπολίτευση αδυνατεί να παίξει το ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση και αντιπαραβάλλοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησής του ως τη μόνη εγγύηση που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας στα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστική η φράση του στο #1Business Podcast, «υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες [...] το 2027 έχουν δύο δυνατότητες να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα», με την υποσημείωση, «σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».