«Ώρα μηδέν» για τα μπλόκα: Εν αναμονή της απάντησης των αγροτών μετά το πακέτο Τσιάρα - Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή

Κρίσιμη είναι η μέρα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς αναμένεται μέχρι το απόγευμα η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έπειτα από τις εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης κάλεσε σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ενώ για την ώρα επικρατεί κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες φέρεται να αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Την ίδια ώρα, ανοιχτές γέφυρες διαλόγου με τους αγρότες κρατά η κυβέρνηση, προχωρώντας σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε.

Επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό

Επ’ αόριστον κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στο μπλόκο των Μαλγάρων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη.

Από τις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα περιοριστεί σε μία λωρίδα, καθώς προγραμματίζεται διανομή ρυζιού από παραγωγούς της περιοχής για διάστημα μίας έως δύο ωρών.

Επίσης, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Την απόφαση να ανοίξουν νωρίτερα από τις 20:00 που ήταν προγραμματισμένο, τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, πήραν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο. Αιτία, η συγκέντρωση περισσότερων από 500 φορτηγών στην ελληνική πλευρά, λόγω του αποκλεισμού.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο Εγλυκάδας Πατρών κρατούν αποκλεισμένη για ένατη ημέρα την μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας προανήγγειλε στις 19:30 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν απευθύνει κάλεσμα σε συλλόγους, φορείς και συνδικάτα για συγκέντρωση στις 18:30 στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων, παραμένουν σε εγρήγορση.

Κλειστή για ενδέκατη ημέρα η Ιονία Οδός

Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες από το Αγγελόκαστρο θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία στις 6.30 το απόγευμα.

Με επιφύλαξη μελετούν την παρέμβαση Τσιάρα τονίζοντας ότι αφού έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις πρέπει να δοθούν και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεκινήσει ολιγόωρους αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της περιοχής Χαλίκι.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Ευήνου, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεσολόγγι.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας παραμένουν στο μπλόκο της Αμβρακίας οδού.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά.

Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

Την ίδια ώρα, σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν, σε γενική τους συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 και για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19:00 έως τις 23:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (έως τις 20:00).

Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν οργανωθεί στις κατά τόπους περιοχές, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Κ. Τσιάρας: Καλούμε σε διάλογο τους αγρότες, όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο - Απαιτείται υπευθυνότητα

Μήνυμα στους αγρότες για ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση έστειλε τη Δευτέρα ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε δήλωση του στο φόντο των όσων έχει ανακοινώσει ήδη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και εν μέσω της πρόθεσης των παραγωγών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στο διάλογο με τους αγρότες, αλλά παράλληλα ζήτησε να επικρατήσει «υπευθυνότητα» εκ μέρους των πρώτων.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ορισμένα από τα αιτήματα είναι δίκαια και ειδικά για το καλλιεργητικό κόστος. Είμαστε εδώ και μήνες σε διάλογο μαζί τους.

Έχουμε εξετάσει κάθε αίτημα, έχουμε ικανοποιήσει το τελευταίο διάστημα αρκετά από αυτά. Επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα και υπάρχει περιθώριο. Καλούμε σε διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών» σημείωσε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Κώστας Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

«Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Όταν έρθει η ώρα του διαλόγου, όταν έρθουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση τους ζητάει διάλογο εδώ και πάρα πολλές ημέρες, θα προταθεί κάτι καλύτερο», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η πόρτα του Πρωθυπουργού για συνάντηση «όχι μόνο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και με τους εκπροσώπους εργαζομένων είναι πάντοτε ανοιχτή».

Ακόμα αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου «άργησε να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο», ενώ τόνισε πως θα υπάρξει κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ένα πρώτο στίγμα του κλίματος, που θα αποπνέει η ομιλία του, στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή, ο πρωθυπουργός προσέρχεται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, που ρίχνουν τη σκιά τους και στο πολιτικό κλίμα, αλλάζοντας εν πολλοίς τις συνθήκες μέσα στις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου θα ήθελε να κλείνει η φετινή χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρωθυπουργός έβαλε στην κυβερνητική ρητορική το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, όπως είπε.

Η συγκυρία, που φέρνει την ψήφιση του προϋπολογισμού σε χρόνο παράλληλο με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών.

Ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα παρουσιάσει τα μέτρα που έχουν ήδη προωθηθεί για τον αγροτικό τομέα, όπως ανακοινώθηκαν από τον Κ. Τσιάρα και περιλαμβάνουν και νέες παρεμβάσεις, θα επιμείνει στην ανάγκη διαλόγου, αναδεικνύοντας ότι ο ίδιος απηύθυνε συγκεκριμένη πρόσκληση η οποία απερρίφθη, ενώ θα καλέσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να πάρουν θέση για τη μορφή των κινητοποιήσεων και να απαντήσουν αν τάσσονται υπέρ ή κατά των αποκλεισμών δρόμων και υποδομών, με το βλέμμα στην εορταστική περίοδο.