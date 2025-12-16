Έξι μέτρα - παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, για τον Προϋπολογισμό του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει επιστροφή δύο ενοικίων σε 50.000 δημόσιους λειτουργούς, αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, αλλά και κάλυψη ως και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης παλαιών και κλειστών ακινήτων.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι τον νέο Προϋπολογισμό δεν τον κατέθεσε απλώς ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, και πως η ανάδειξή του σε αυτή τη θέση αποτελεί αναγνώριση της Ελλάδας για την πρόοδο που έχει επιτύχει.

Το «Μένουμε Ευρώπη» έχει αντιστραφεί, με την Ευρώπη να λέει πλέον, «Γινόμαστε Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δηλώνει τις θυσίες της κοινωνίας για να βρεθεί από την καθήλωση στην ευημερία και δικαιώνει μία εξαετή πολιτική σχεδίου, δουλειάς και αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού».

«Κάνουμε παρεμβάσεις 2,9 δισ ευρώ για τους πολίτες, ενώ πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους για να μην επωμισθεί η επόμενη γενιά τα βάρη του παρελθόντος», ανέφερε ο πρωθυπουργός και παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό τόνισε ότι:

προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο της Ευρωζώνης,

παρεμβάσεις 3 δισ. για την ενίσχυση εισοδήματος των πολιτών,

ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ - πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ,

ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα,

πληθωρισμό στο 2,2% - οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής.

ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%.

«Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για τη δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο θέμα της σύγκρισης με την Ευρώπη, λέγοντας ότι αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό στόχο και ότι η Ελλάδα πραγματικά συγκλίνει, φέροντας ως παράδειγμα το κατά κεφαλήν εισόδημα σε απόλυτους αριθμούς. Οι μισθοί κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον κατώτατο μισθό.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Η ανάπτυξη είναι ποιοτικά διαφοροποιημένη, δεν στηρίζεται σε δανεικά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, εκτός από τον τουρισμό, αυξάνεται και το μερίδιο βιομηχανίας και καινοτόμου έρευνας. Πάμε σε τομείς προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 40% του ΑΕΠ τις εξαγωγές.

Στο καινοτόμο οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων συντελείται επανάσταση. Το 50% της ενέργειας παράγεται από ΑΕΠ. Το 2024 για πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν εξαγωγική στην ενέργεια. Κανείς δεν αμφισβητεί την τεράστια σημασία του κάθετου διαδρόμου που δρομολογήθηκε με συμφωνίες μεγάλης σημασίας τους τελευταίους μήνες. Για όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση τάχα δεν έχει σχέση με την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ» υπογράμμισε ακόμα.

«Έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και ανάπτυξη και δεν είμαστε αναγκασμένοι όπως άλλες χώρες να περικόπτουμε δαπάνες». για να επισημάνει πως υπάρχουν «πρόσθετα έσοδα από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» και τόνισε πως: «Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε – ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις ο πρωθυπουργός παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των θετικών μέτρων το οποίο έχει ως εξής:

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των θετικών μέτρων

Δεκέμβριος 2025

Μετά την ενίσχυση των 250 ευρώ που δόθηκε σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, την επιστροφή ενοικίου και τις αυξήσεις στους μισθούς των σωμάτων ασφαλείας που καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο, εντός του Δεκεμβρίου θα έχουμε τις αυξήσεις στις συντάξεις με 50% συμψηφισμό των αυξήσεων με τη προσωπική διαφορά και λαμβάνοντας υπόψη τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές.

Επίσης, εντός Δεκεμβρίου καταβάλλονται ενισχύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στους αγρότες καθώς και η νέα ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.

Ιανουάριος 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026 αυξάνονται οι καθαρές μηνιαίες απολαβές, μισθωτών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς εφαρμόζεται μικρότερη παρακράτηση επί του μικτού μισθού με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών.

Επίσης, από 1/1/2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Επίσης, εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (περίπου 75.000 δικαιούχοι), αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ακόμη από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Μάρτιος 2026

Με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο του 2026, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και ειδικά στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι είναι μειωμένος 50%.

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν τον Μάρτιο του 2026, περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν μικρότερη επιβάρυνση λόγω μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Επιπλέον, τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Ακόμη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα 50%. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Απρίλιος 2026

Από την 1η Απριλίου 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων.

Ενώ, από τον ίδιο μήνα αυξάνονται και οι μισθοί στο σύνολο του δημοσίου, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Νοέμβριος 2026

Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί πάλι η ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως και η επιστροφή ενοικίου.

Δεκέμβριος 2026

Τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχουμε αυξήσεις στις συντάξεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς καθόλου συμψηφισμό των αυξήσεων με τη προσωπική διαφορά.

Ιανουάριος – Μάρτιος 2027

Από τον Ιανουάριο του 2027 εργαζόμενοι και εργοδότες θα έχουν επιπλέον ελάφρυνση καθώς θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές επιπλέον 0,5%.

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν τον Μάρτιο του 2027 για το φορολογικό έτος 2026, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα διαπιστώσουν σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος καθώς θα φορολογηθούν με τους μειωμένους συντελεστές βάση της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις δηλώσεις του 2027 για το φορολογικό έτος 2026 θα υπάρξει σημαντική μείωση του φόρου για περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες, καθώς μειώνεται ο συντελεστής για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, από 35% σε 25%.

Με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι πλέον είναι μηδενικός.

Απρίλιος 2027

Τέλος, από την 1η Απριλίου 2027 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός φτάνοντας τα 950 ευρώ. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 46%. Αναλόγως, θα αυξηθούν και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι έξι παρεμβάσεις για το Στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο «ημερολόγιο» των παρεμβάσεων εντός του 2026 έδωσε ξεχωριστή σημασία στο στεγαστικό πρόβλημα παρουσιάζοντας τα έξι επιπλέον μέτρα για αυξηθεί η προσφορά ακινήτων:

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών - θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

«Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είπε ότι «κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες» και ανακοίνωσε ότι κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% - 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την «Ιθάκη»

Ο πρωθυπουργός επικεντρωμένος στις επιδοτήσεις είπε «αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο» και πρόσθεσε με έμφαση πως «η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε ότι «δεν συζητείται καν» και πως είναι «καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων».

«Θα καταθέσουμε πρόταση ονομαστικής στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε», συνέχισε ο πρωθυπουργός και παράλληλα υπογράμμισε ότι «δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα – Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής - μαζί με τους αγρότες - τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα».

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι εισηγείται τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το «σήμερα» μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το «αύριο» της επόμενης και πως ο ίδιος έχει δεσμευτεί να μην «αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας».

Κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με σκωπτικό ύφος τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι «βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις - H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».

Και κατέληξε: «Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο Προϋπολογισμός είναι ένα Σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε».