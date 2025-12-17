Το κόμμα Καρυστιανού θα σαρώσει. Tα άκρα!

Η ολιστική ιατρός Μαρία Καρυστιανού, με εξειδίκευση στη Μεταβολομική, την Κβαντική Ιατρική, την Γνωστική Ομοιοπαθητική, το Functional medicine και την Νευροανάδραση, όπως δηλώνει η ίδια, ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, με την ορμή που της έδωσε η δημοσιότητα της τραγωδίας των Τεμπών και την πνευματική βοήθεια μιας γερόντισσας από την Συρία, μιας αστρολόγου και του «Αρχάγγελου». Στη δική της Οδύσσεια και μέχρι να βρει την πολιτική της Ιθάκη, αναζήτησε βοήθεια από τον Νίκο Καραχάλιο, τον «γέροντα η ευχή σου» και άλλους γνωστούς σε αυτό τον κόσμο συνοδοιπόρους. Τα άκρα απέκτησαν ηγεσία.

Νομίζουμε ότι δεν αμφισβητεί πλέον κάποιος ότι η Κυρία Καρυστιανού είχε στο μυαλό της τον πολιτικό φορέα από νωρίς. Όταν κάποιοι το επισημάναμε, ήρθαν οι έμποροι του ανθρώπινου πόνου να μας κατηγορήσουν ότι δήθεν θέλαμε να σπιλώσουμε τον αγώνα των γονέων. Δυστυχώς, είχαμε δίκιο και είχαν άδικο. Αλλά αυτό δεν θα τους εμποδίσει να αγκαλιάσουν τον επόμενο «Μεσσία» που θα τους απαλλάξει από τον «εφιάλτη του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Μέχρι πρόσφατα η Μαρία Καρυστιανού, ήταν η «γυναίκα σύμβολο», ο άνθρωπος που με την καταλυτική του παρουσία και μόνο θα έφερνε σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Ήταν τότε που η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς είχαν να πουν τα καλύτερα για την Μαρία των Τεμπών. Ίσως, επειδή ο κάθε ένας απ’ αυτούς την ήθελε… υπαρχηγό στο δικό του μαντρί. Τώρα που η Μαρία Καρυστιανού, θέλει να πάει μόνη τα πράγματα θα αλλάξουν. Η πολιτική είναι πολύ σκληρή δουλειά και δεν γνωρίζει καλοσύνες. Θα μπορέσει η Μαρία να επιβιώσει μέσα σε αυτή την ζούγκλα; Η απάντηση είναι προφανής: Ναι! Εδώ είδαμε τα φυντάνια της ακροδεξιάς, τους ρασοφόρους της Νίκης και τους οπαδούς του Κουφοντίνα να παίρνουν έδρα στη Βουλή. Η Μαρία των Τεμπών θα μείνει απ’ έξω; Για το αν καταφέρει να… ανατρέψει το σκηνικό, ας το αφήσουμε καλύτερα. Η υπόθεση μιλάει από μόνη της…

Η Κυρία Καρυστιανού, έχει δικαίωμα να πιστεύει στον Αρχάγγελο. Δικαίωμά της να πιστεύει, επίσης, ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αποστολή να επιτελέσει σε αυτό τον πλανήτη. Την ίδια ώρα είναι δικαίωμα των υπολοίπων να προστατεύσουν τη ζωή τους από κάθε ακραίο που πιστεύει ότι ο Θεός τον έχρισε τιμωρό, αναμορφωτή, κριτή των πάντων.

Η Μαρία Καρυστιανού, έχασε το παιδί της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο ενός γονέα που χάνει το παιδί του. Όσοι, όμως, καλλιέργησαν τα σενάρια συνωμοσίας για «δολοφονία» ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Εργαλειοποίησαν μια τραγωδία για να ρίξουν μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Είναι αυτοί που έριξαν το λίπασμα για το κόμμα Καρυστιανού. Ας μας κάνουν τώρα τη χάρη να μην αποποιηθούν το δημιούργημά τους. Διότι δικό τους δημιούργημα είναι. Να μην σπεύσουν να σβήσουν τα σχόλια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να θυμούνται τι έχουν κάνει. Φούντωσαν την φωτιά που θα καίει τώρα στα άκρα του πολιτικού συστήματος. Ανόητοι πολιτικά, δεν έχουν μάθει ακόμη ότι δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία με τον διάβολο. Όταν τρέφεις στον κόρφο σου φίδια, θα έρθει η ώρα που θα σε δαγκώσουν.

Θανάσης Μαυρίδης

