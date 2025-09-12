«Ποδαρικό» με δύο ηλεκτρικά μοντέλα από έναν ακόμα Κινέζο κατασκευαστή

Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η κινεζική Changan έκανε το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, παρουσιάζοντας δύο νέα, αμιγώς ηλεκτρικά SUV, τα οποία θα δούμε και στην Ελλάδα, αφού σύντομα ξεκινά την εμπορική της δραστηριότητα και στη χώρα μας.

Δύο νέα ηλεκτρικά SUV, το Deepal S05 και το Deepal S07, σηματοδοτούν την είσοδό της Changan στην ευρωπαϊκή αγορά. H κινεζική μάρκα έκανε επίσημο ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο και η στρατηγική της επέκταση βασίζεται «σε προϊόντα προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, σε ευρωπαϊκά κέντρα σχεδιασμού και ανάπτυξης, σε ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη».

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί επί του παρόντος 86 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι το τέλος του 2025, η Changan σχεδιάζει να εισέλθει σε δέκα ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Changan λειτουργεί τις δικές της θυγατρικές εταιρείες. ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπως τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Δανία και την Ελλάδα, η διανομή γίνεται από ιδιώτες εισαγωγείς.

Να σημειώσουμε πως στην χώρα μας η Changan εκπροσωπείται από τον Όμιλο Βασιλάκη και θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στις αρχές Οκτωβρίου. Το πρώτο σημείο πώλησης θα είναι στο Χαλάνδρι, Κηφισίας 299 και μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν συνολικά έξι Εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.

Στην Ευρώπη, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Changan θα περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία όσο και ηλεκτροκίνητα οχήματα όπως plug-in υβριδικά. Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα είναι το Changan Deepal S07 κατηγορίας D- SUV και το Changan Deepal S05 κατηγορίας C-SUV, το οποίο γιόρτασε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην IAA Mobility στο Μόναχο. Το Deepal S07 κέρδισε το βραβείο Red Dot Design Award και απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης Euro NCAP.

Στην IAA Mobility 2025 ανακοινώθηκαν οι τιμές των μοντέλων Deepal SO5 και SO7 για την Ευρώπη οι οποίες θα είναι 39.000 ευρώ και 45.000€ αντίστοιχα.

Η Changan είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους αυτοκινήτων της Κίνας με 41 χρόνια ιστορίας. Έχει την έδρα της στο Chongqing και διαθέτει 21 εργοστάσια παγκοσμίως. Η Changan παράγει επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και ελαφρά παγγελματικά οχήματα από το 1984 και απασχολεί περίπου 110.000 άτομα παγκοσμίως και έχει τις δικές της μάρκες όπως Changan, Deepal, Avatr, και Changan Ford, Changan Mazda και JMC. Εξάγει προϊόντα σε πάνω από 90 χώρες παγκοσμίως και μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, οι συνολικές πωλήσεις των εμπορικών σημάτων της Changan ξεπέρασαν τα 28,6 εκατομμύρια μονάδες.