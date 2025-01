H Emil Frey φέρνει στην Ελλάδα την ΟMODA&JAECOO

Μία ακόμα κινέζικη μάρκα – και μάλιστα «διπλή» - ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την έλευσή της στη χώρα μας. Αυτή τη φορά ο λόγος για την ΟMODA&JAECOO, μέλος του μεγάλου Ομίλου Chery, που επέλεξε ως συνεργάτη της έναν Ευρωπαίο mega-dealer, τον όμιλο Emil Frey που ως γνωστόν έχει αναλάβει και την αντιπροσωπεία των Mercedes-Benz και Smart στην ελληνική αγορά.

Στην έδρα του Ομίλου Chery, στη Wuhu της Κίνας, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της σύμβασης διανομής της ΟMODA&JAECOO στην Ελληνική Αγορά, από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Chery International και Αντιπρόεδρο της Chery Automobile, Zhang Shengshan, αφενός και από τον Επικεφαλής των Εταιριών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα Γιάννη Καλλίγερο, αφετέρου.

Μιλώντας σχετικά με την έναρξη αυτής της συνεργασίας, ο Zhang Shengshan είπε μεταξύ άλλων ότι: «Η είσοδος στην ελληνική αγορά δεν αποτελεί μόνο στρατηγική κίνηση για την Chery. Είναι μια απόδειξη της δέσμευσής μας για παγκόσμια ανάπτυξη. Το ευέλικτο και ευρύ χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, που περιλαμβάνει τόσο οχήματα «νέας ενέργειας» όσο και υπερσύγχρονα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ανταποκρίνεται ιδανικά στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα για καινοτόμες, αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης».

Ενώ από την πλευρά του ο Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των Εταιριών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης της ΟMODA&JAECOO στη χώρα μας: «Το ελληνικό κοινό θα έχει στη διάθεσή του μία πλήρη γκάμα οχημάτων που όχι μόνο θα καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, αλλά θα συμβάλει σημαντικά στον μετασχηματισμό που συντελείται στην αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟMODA&JAECOO έχει αναδειχθεί ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή, η μάρκα έχει επιτύχει την είσοδό της σε 33 χώρες και περιοχές, ενώ οι συνολικές πωλήσεις για το 2024 ανέρχονται σε 248.605 μονάδες, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 54% σε ετήσια βάση, με περισσότερους από 410.000 χρήστες παγκοσμίως να την εμπιστεύονται.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η ανάπτυξη της Omoda & Jaecoo είναι εξίσου εντυπωσιακή. Μέσα σε μόλις ένα έτος, η μάρκα έχει ήδη παρουσία σε έξι χώρες, ενώ η στρατηγική επέκταση για το 2025 προβλέπει τη δραστηριοποίησή της σε ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, με ιδιόκτητο εργοστάσιο στην Ισπανία, η OMODA&JAECOO έχει καταστεί η πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με εργοστάσιο στην Ευρώπη.

Σημειώστε ότι η Chery Automobile Ltd., θυγατρική εταιρεία της Chery Holdings, ιδρύθηκε το 1997 στην πόλη Wuhu της Κίνας και κυκλοφόρησε το πρώτο της αυτοκίνητο με το όνομα Fengyun το 1999. Αρχικά η Chery χρησιμοποίησε τεχνολογίες από άλλους κατασκευαστές για την παραγωγή των οχημάτων της, αλλά από το 2006 παράγει τους δικούς της κινητήρες με το σήμα ACTECO, τους οποίους πουλά και σε άλλες εταιρείες κατασκευής οχημάτων. Η Chery Automobile υπήρξε η πρώτη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στην Κίνα, ενώ κατέχει και τον τίτλο «Top 20 Best Overseas Image Enterprises» για πέντε διαδοχικά χρόνια από τη SASAC (State-posed Assets Supervision and Administration Commission) και τη CICG (China International Communications Group). Στην έρευνα Kantar Brandz Top 50 Chinese Brand Builders 2024, η Chery απέσπασε την κορυφαία θέση στην κατηγορία «Αυτοκίνητο».

Η Εταιρεία ξεκίνησε να εξάγει αυτοκίνητα από την Κίνα το 2001, και από το 2003 μέχρι σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγέα κινεζικών επιβατικών οχημάτων. Απασχολεί περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους και έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Το 2024, ο Όμιλος Chery Holding έκανε το ντεμπούτο του στη λίστα Fortune Global 500, εξασφαλίζοντας την 385η θέση.

Όσο για την Emil Frey Group, πρόκειται για εταιρία που ιδρύθηκε το 1924 στη Ζυρίχη της Ελβετίας - μια 100% οικογενειακή επιχείρηση που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη: οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 600.000 οχήματα σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, ετησίως. Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες, καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες χρηματοδότησης και logistics. Προσφέρει δε στους πελάτες της τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε παραδοσιακές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και σύγχρονες online πλατφόρμες πωλήσεων.