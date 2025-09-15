Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Nissan Micra;

Η ολοκαίνουργια γενιά του Nissan Micra, που έβαλε «στοπ» στους κινητήρες εσωτερικής καύσης καθώς είναι διαθέσιμη αποκλειστικά με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ λίγους μήνες πριν την έλευσή του ιαπωνικού μικρού στην Ελλάδα.

Το Nissan Micra εμφανίστηκε το 1983 και στα 42 χρόνια που ακολούθησαν, οι 5 πρώτες γενιές του σημείωσαν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική πορεία με πάνω από 7 εκατ. πωλήσεις. Σήμερα στους δρόμου του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, έκαναν τα πρώτα χιλιόμετρα τα μοντέλα παραγωγής της νέας, 6ης στη σειρά, γενιάς του ένδοξου ιαπωνικού σουπερμίνι, που ανοίγει τον δρόμο για κάτι πολύ μεγαλύτερο: Τη νέα προϊοντική ηλεκτρικά γκάμα της Nissan στην Ευρώπη. Βλέπετε, το νέο Micra λέει όχι στους θερμικούς κινητήρες όντας 100% ηλεκτρικό.

H Nissan σημειώνει πως η άφιξή του σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην προϊοντική στρατηγική της στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει ακόμη τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2027, το επόμενο LEAF (μην ξεχνάμε πως το LEAF ήταν το πρώτο ευρείας παραγωγής ηλεκτρικό μοντέλο στη σύγχρονη ιστορία του αυτοκινήτου), το νέο Juke και ακόμη ένα μίνι ηλεκτρικό (segment A), ενώ θα ακολουθήσει η άφιξη της αναβαθμισμένης τρίτης γενιάς του υβριδικού συστήματος e-Power για το Nissan Qashqai.

To νέο Micra σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe (NDE) στο Λονδίνο όντας βασισμένο στην πλατφόρμα EV AmpR με ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς με την πίσω μάλιστα να έχει διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, όπως και στο «αδερφό» Renault 5 E-Tech. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα υποστηρίζει κοντούς πρόβολους, συμπαγές αμάξωμα, με χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένο βάρος στα 1.500 kg.

H Nissan λέει πως το εξωτερικό του Micra είναι εμπνευσμένο από SUV, αλλά με διαστάσεις ιδανικές για ευελιξία στους στενούς δρόμους της πόλης. Κοιτώντας το νέο Nissan Micra δε γίνεται να μην σταθεί κανείς στα ιδιαίτερα LED μπροστινά φώτα: Σχηματίζουν νοητά έναν κύκλο και μάλιστα όταν ξεκλειδώνεις το αυτοκίνητο εκτελούν ένα σύντομο χορογραφημένο «κλείσιμο του ματιού», όπου πάλλονται από αριστερά προς τα δεξιά και στη συνέχεια από δεξιά προς τα αριστερά. Στο προφίλ, οι σχεδιαστές έχουν δημιουργήσει μια εσοχή την οποία αποκαλούν «κουτάλι παγωτού» γιατί θυμίζει το σχήμα που αφήνει ένα κουτάλι όταν σύρεται στην επιφάνεια ενός ανέγγιχτου παγωτού. Ξεχωριστά είναι και τα πίσω φώτα, αφού ουσιαστικά μιλάμε για φωτιζόμενους κρίκους.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ζάντες 18 ιντσών, ενώ η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει 14 συνδυασμούς εξωτερικής βαφής με τα Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue και Rebel Red να μπορούν να συνδυαστούν είτε με μαύρη, είτε με γκρι οροφή.

H Νissan υπόσχεται πως το Micra «έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να ενθουσιάζει τόσο τον οδηγό όσο και τους επιβάτες» με χαμηλή θέση οδήγησης, «καθαρές» γραμμές, ατμοσφαιρικό φωτισμό 48 χρωμάτων και μαλακά υλικά. Η Nissan λέει πως θέλησε να τονίσει την ιαπωνική κληρονομιά του μοντέλου και για αυτό διάνθισε την καμπίνα με κάποια ιδιαίτερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι και το περίγραμμα του διάσημου όρου Φούτζι, που είναι ενσωματωμένο στον χώρο αποθήκευσης ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.

Οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών τονίζουν το digital περιβάλλον και θα προσφέρουν μια «γεμάτη» εμπειρία διασύνδεσης. Με ενσωματωμένες τις υπηρεσίες Google, οι εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store είναι διαθέσιμες απευθείας από την κεντρική οθόνη. Υπάρχει φωνητικός έλεγχος, ενώ η πλοήγηση παραμένει πάντα ακριβής και ενημερωμένη. Και χάρη στο NissanConnect, μπορεί κανείς να έχει απομακρυσμένο έλεγχο του Micra ρυθμίζοντας για παράδειγμα τη θερμοκρασία καμπίνας, ελέγχοντας την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, καθώς και σχεδιάζοντας μια διαδρομή με προγραμματισμένες στάσεις φόρτισης.

Παρά το συμπαγές μέγεθος, η πλατφόρμα AmpR εξασφαλίζει μεγάλο μεταξόνιο 2,54m μ., μεγάλο χώρο αποσκευών χωρητικότητας 326 λίτρων (τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται 40/60 και, αν πέσουν τελείως κάτω, μπορούν να επεκτείνουν την χωρητικότητα έως και στα 1.106 λίτρα) και δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 500 kg

Το νέο Nissan Micra θα διατεθεί είτε με μπαταρία 40 kWh και κινητήρα 122 ίππων με ροπή 225 Nm, είτε εναλλακτικά με μπαταρία 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 ίππων, με ροπή 245 Nm. Η Nissan ενημερώνει πως το βάρος στην πρώτη περίπτωση είναι 1.400 kg, ενώ στη δεύτερη 124 kg παραπάνω, η δε αυτονομία είναι 317 km και 416 km αντίστοιχα, πάντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως και 100kW), αντλία θερμότητας, τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

Όσον αφορά στην φόρτιση, η Nissan λέει πως σε ταχυφορτιστή 100 kW, η ταχυφόρτιση από 15%-80% διαρκεί 30 λεπτά. Το νέο Micra είναι επίσης σε θέση να ανακτά την ενέργεια που χάνεται μέσω αναγεννητικής πέδησης, με τον οδηγό να μπορεί να διαμορφώνει τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας «paddles» πίσω από το τιμόνι, ενώ υπάρχει και η επιλογή “e-Pedal”, ώστε μέσα στην πόλη να κινείσαι κατά κύριο λόγο πατώντας και αφήνοντας το γκάζι, με ελάχιστη χρήση του φρένου. Τέσσερα είναι τα modes οδήγησης, comfort, Eco, sport και «Perso», με την τελευταία να επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώσει τις διάφορες παραμέτρους στις προτιμήσεις του.

Φυσικά το ολοκαίνουργιο Nissan Micra διαθέτει την μοντέρνα σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης που η ιαπωνική φίρμα ονομάζει Nissan ProPilot assist και η οποία περιλαμβάνει από Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Autonomous Emergency Braking) και Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (Emergency Lane Keeping Assist) μέχρι Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (Driver Monitoring System) και Έλεγχο Τυφλού Σημείου.

Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, το νέο Nissan MICRA αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.