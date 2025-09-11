Πολύ ωραίο στιλ - και τιμή - για τη νέα έκδοση βενζίνης του μικρού ιταλικού SUV

Το Fiat Grande Panda είναι πλέον διαθέσιμο και σε μια ιδιαίτερα ελκυστική έκδοση με κινητήρα βενζίνης 100 ίππων που κάνει το γεμάτο στυλ και χαρακτήρα SUV πόλης της ιταλικής φόρμας να αποκτά εξαιρετικό value for money και να είναι ακόμα πιο προσιτό όχι μόνο για τα μέτρα της κατηγορίας των B-SUV, αλλά ακόμα και σε σύγκριση με τα συμβατικά σουπερμίνι μοντέλα…

Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό FIAT Panda πρώτης γενιάς, το νέο Grande Panda έχει μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος έως 183 mm, ξεφεύγοντας από τα όρια των συμβατικών σούπερμινι. Φλερτάροντας σοβαρά με την κατηγορία των αστικών SUV (B-SUV), το νέο Fiat Grande Panda από τη μια διαθέτει την ευελιξία που απαιτείται στις αστικές μετακινήσεις και από την άλλη αντιμετωπίζει με ευκολία και άνεση τις κακοτοπιές της καθημερινότητας ή ακόμα και μια μικρής απόδρασης. Μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμο σε ήπια υβριδική έκδοση 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και τιμή 20.800 ευρώ, καθώς και σε αμιγώς ηλεκτρική με 113 ίππους (22.800 ευρώ με την κρατική επιδότηση).

Πλέον όμως, το Fiat Grande Panda είναι διαθέσιμο και σε μια νέα βενζινοκίνητη έκδοση, η οποία καθιστά το στυλάτο B-SUV της ιταλικής φίρμας ακόμα πιο προσιτό: Με τιμή 16.990 ευρώ -συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος της ελληνικής αντιπροσωπείας Italian Motion με οριζόντια έκπτωση 600 ευρώ- για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Pop, το Grande Panda προσθέτει και κορυφαίο Value for Money στα προσόντα του.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τούρμπο κινητήρας βενζίνης 1,2 λίτρων με 100 ίππους και 205 Nm ροπής, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου στο αστικό πεδίο οδήγησης. Συγκεκριμένα η ιταλική φίρμα υπόσχεται κατανάλωση 5,7 lit/100 km με εκπομπές CO2 130 gr/km. Όσο για τις επιδόσεις; Η Fiat μας βεβαιώνει πως το βενζινοκίνητο Grande Panda των 100 ίππων είναι σε θέση να πραγματοποιεί την επιτάχυνση 0-100 km/h σε πολύ καλό χρόνο - 10,6 δευτερόλεπτα -, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 160 km/h.

Πέραν του εισαγωγικού Pop υπάρχουν δύο ακόμα επίπεδα εξοπλισμού, τα Icon και La Prima, με 18.490 ευρώ και 20.290 ευρώ αντίστοιχα. Αν και εισαγωγικό το επίπεδο Pop έχει πλούσιο εξοπλισμό που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θύρα USB-C ταχείας φόρτισης (3Α), connected services, φωνητικές εντολές μέσω smartphone, κλιματισμό, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση σε ύψος, αυτόματα φώτα, τιμόνι με ρύθμιση σε ύψος και απόσταση, καθώς και βάσεις Isofix στα πίσω καθίσματα. Υπάρχει και πακέτο υποβοήθησης του οδηγού, με σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, Speed Limit Information, αυτόματο φρενάρισμα, ενημέρωση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, E-call & B-call.

Το εξοπλιστικό πακέτο Icon προσθέτει infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών και ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, μια ακόμα θύρα USB-C, Cruise Control και Speed limiter, αυτόματους προβολείς LED και πίσω φώτα LED. Επίσης, οι εξωτερικοί καθρέφτες είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και με LED φλας, ενώ επιπρόσθετα είναι βαμμένοι μαύροι όπως και οι εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού La Prima διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, 2 θύρες USB-C για τους πίσω επιβάτες, σύστημα πλοήγησης, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, μπάρες οροφής, προστατευτικές ποδιές στους προφυλακτήρες, φιμέ πίσω τζάμια και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες. Ξεχωρίζει επίσης η ειδική επένδυση στα καθίσματα και το soft touch τιμόνι, η επένδυση Bambox και ο επιπλέον κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό, το ύφασμα στις εμπρός πόρτες, ο εσωτερικός φωτισμός LED και η ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του συνοδηγού.

Kάπου εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως ανεξαρτήτως έκδοσης κινητήρα και εξοπλισμού, το σαλόνι του Fiat Grande Panda εκτός από μοντέρνο και γεροδεμένο, είναι -παρά τις compact διαστάσεις- απρόσμενα ευρύχωρο. Και δεν είναι μόνο το ότι μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση έως και 5 ενήλικους, είναι και το ότι αυτοί θα έχουν στη διάθεσή τους ένα «smart» εσωτερικό με πολλές θήκες αποθήκευσης και υψηλή εργονομία. Και είναι αυτά τα στοιχεία εκείνα που σε συνδυασμό με το ευρύχωρο πορτμπαγκάζ των 350 λίτρων στέλνουν τη λειτουργικότητα στα ύψη.

Η χρωματική παλέτα για το αμάξωμα του Grande Panda περιλαμβάνει εφτά χρώματα, σε συμφωνία με τον νεανικό χαρακτήρα του μοντέλου: Λευκό (Gelato White), μαύρο (Cinema Black), κόκκινο (Passione RED), πράσινο (Acqua Azure), κίτρινο (Limone Yellow), καφέ (Luna Bronze) και μπλε (Lago Blue). Οι παραγγελίες για την νέα έκδοση του Grande Panda έχουν ήδη ανοίξει, συνοδευόμενες από 5 χρόνια εγγύησης (ή 75.000 km) και 5ετή οδική βοήθεια. Να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν το ολοκαίνουργιο Fiat Grande Panda και να μάθουν τις πληροφορίες για τα άλλα κινητήρα σύνολα κάνοντας κλικ εδώ.