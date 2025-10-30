Τραμπ: Έχουμε περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιονδήποτε - Αφού κάνουν οι άλλοι, θα κάνουμε και εμείς πυρηνικές δοκιμές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή την Πέμπτη να ξαναξεκινήσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από ένα κενό 33 ετών, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησής του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στο Truth Social ενώ βρισκόταν στο ελικόπτερο Marine One που τον μετέφερε στη συνάντηση με τον Σι για εμπορικές διαπραγματεύσεις στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Είπε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να δοκιμάσει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ σε «ίση βάση» με άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ίση βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με μεγάλη διαφορά, αλλά θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο μέσα σε 5 χρόνια».

Αργότερα, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δοκιμές ήταν απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι η Ουάσινγκτον θα συμβαδίζει με τις αντίπαλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Με άλλες χώρες να πραγματοποιούν δοκιμές, θεωρώ σκόπιμο να το κάνουμε και εμείς», δήλωσε ο Τραμπ από το Air Force One, προσθέτοντας ότι οι τόποι των πυρηνικών δοκιμών θα καθοριστούν αργότερα.

Ερωτηθείς αν ο κόσμος εισέρχεται σε μια πιο επικίνδυνη φάση όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ απέρριψε την απειλή, λέγοντας ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι «καλά ασφαλισμένα», πριν προσθέσει ότι θα χαιρέτιζε την αποπυρηνικοποίηση.

«Θα ήθελα να δω μια αποπυρηνικοποίηση, επειδή έχουμε τόσα πολλά και η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη και η Κίνα θα μας φτάσει σε τέσσερα ή πέντε χρόνια», είπε.

«Συζητάμε με τη Ρωσία για αυτό το θέμα και η Κίνα θα προστεθεί σε αυτό αν κάνουμε κάτι».

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές πυρηνικών εκρηκτικών, οι οποίες θα διεξάγονταν από την Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, ή σε δοκιμές πτήσης πυραύλων με πυρηνική ικανότητα.

Η Κίνα διπλασίασε το πυρηνικό της οπλοστάσιο την τελευταία πενταετία

Η απόφαση του Τραμπ να ξαναρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων ακολουθεί την ταχεία επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας τα τελευταία χρόνια και ήρθε αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για την επιτυχή δοκιμή ενός πυρηνικού πυραύλου κρουζ και ενός πυρηνικού τορπιλού.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Ρωσίας στο Air Force One νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα έπρεπε να εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «αντί να δοκιμάζει πυραύλους».

Το Πεκίνο έχει υπερδιπλασιάσει το μέγεθος του οπλοστασίου του σε περίπου 600 πυρηνικά όπλα το 2025 από 300 όπλα το 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Κέντρο, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Κίνα θα διαθέτει πάνω από 1.000 πυρηνικά όπλα μέχρι το 2030. Η παρέλαση της Ημέρας της Νίκης τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε πέντε πυρηνικές δυνατότητες που μπορούν να φτάσουν όλες στην ηπειρωτική Αμερική, σύμφωνα με το CSIS.

Η Arms Control Association με έδρα την Ουάσινγκτον αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν απόθεμα 5.225 πυρηνικών κεφαλών και η Ρωσία 5.580.

Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία μια πυρηνική υπερτορπίλη Poseidon, η οποία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, είναι ικανή να καταστρέψει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό.

Καθώς ο Τραμπ έχει σκληρύνει τόσο τη ρητορική του όσο και τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, ο Πούτιν έχει επιδείξει δημοσίως την πυρηνική του δύναμη με τη δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και με ασκήσεις πυρηνικής εκτόξευσης στις 22 Οκτωβρίου.

Εκτός από την παροχή τεχνικών δεδομένων, μια δοκιμή των ΗΠΑ θα θεωρηθεί από τη Ρωσία και την Κίνα ως σκόπιμη επίδειξη της στρατηγικής δύναμης των ΗΠΑ. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει δοκιμές αν το κάνουν και οι ΗΠΑ.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συζητήσει με τον Πούτιν το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων και ότι ήθελε να συμμετάσχει και η Κίνα. Το Πεκίνο απάντησε ότι ήταν «παράλογο και μη ρεαλιστικό» να ζητηθεί από τη χώρα να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις δύο χώρες, δεδομένου ότι το οπλοστάσιό της ήταν πολύ μικρότερο.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει για πρώτη φορά την πρόθεσή του να προωθήσει τις προσπάθειες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων τον Φεβρουάριο, δηλώνοντας ότι ήθελε να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Πούτιν και τον Σι για την επιβολή περιορισμών στα οπλοστάσιά τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την τελευταία δοκιμή πυρηνικού όπλου το 1992.

Διμερείς συμφωνίες

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα παραμένουν δεσμευμένες από τη συνθήκη αφοπλισμού New START, η οποία περιορίζει σε 1.550 τις αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να διαθέτει κάθε χώρα και προβλέπει έναν μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος όμως έχει ανασταλεί εδώ και δύο χρόνια.

Καθώς η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο ο Πούτιν πρότεινε στις αρχές Οκτωβρίου την παράτασή της για ένα έτος, αλλά δεν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθεωρήσεων των οπλοστασίων.

Το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από μια άλλη σημαντική συνθήκη που είχαν υπογράψει το 1987 με τη Ρωσία, για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF).

Το 2020 ο αμερικανικός Τύπος αναφέρθηκε σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο του Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, ως προειδοποίηση προς τη Ρωσία και την Κίνα.

Από την πρώτη αμερικανική πυρηνική δοκιμή τον Ιούλιο του 1945 στην έρημο του Νέου Μεξικού ως το μορατόριουμ που επέβαλε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος το 1992, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει 1.054 πυρηνικές δοκιμές και έχουν βομβαρδίσει τις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι το 1945.