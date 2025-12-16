Ο Ανάλγητος

Την ώρα που οι Αμερικάνοι αναλαμβάνουν να αντιμετωπίσουν τα προκεχωρημένα φυλάκια των Ρώσων και των Κινέζων στην Ελλάδα, το ΚΚΕ αποφάσισε να κάνει την επανάσταση με τα αγροτικά μπλόκα. Αν και στο τέλος ο κάθε ένας θέλει να κάνει την δουλειά του. Γι αυτό και οι Αμερικανοί ετοιμάζουν ένα δίκτυο λιμανιών και εμπορευματικών κέντρων που θα παρακάμψει τα όποια εμπόδια θα μπορούσαν να θέσουν τρίτοι στα σχέδιά τους για τον Κάθετο Διάδρομο. Κατά τα λοιπά, σήμερα αναμένονται οι εκπλήξεις Κυριάκου στη Βουλή για το στεγαστικό. Καλημέρα!

Δεν είναι μόνο το λιμάνι Ελευσίνας που έχει μπει στο στόχαστρο των Αμερικανών. Μαθαίνω πως υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός που θα ενεργοποιήσει μεσοπρόθεσμα το λιμάνι Βόλου και το λιμάνι Καβάλας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της επέκταση των Ρώσων και των Κινέζων και η δημιουργία μιας «λεωφόρου» πάνω στον Κάθετο Διάδρομο, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προϊόντων από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Το λιμάνι στο Βόλο παραμένει σε δημόσιο έλεγχο και επενδύσεις για την αναβάθμισή του θα γίνουν από το Υπερταμείο, ενώ αξιολογείται και η δημιουργία νέου τερματικού σταθμού LNG. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να εκκινήσει ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας, ενώ εξελίξεις αναμένονται και στην Καβάλα…

Στο Μαξίμου, παρά το «όχι» των αγροτών σε συνάντηση με τον Κυριάκο, πιστεύουν πως θα υπάρξει συνάντηση το προσεχές διάστημα. Γι' αυτό και προετοιμάζουν πακέτο μέτρων για τους αγρότες. Μαθαίνω πως έχουν βρεθεί κονδύλια έως 370 εκατ. ευρώ που αφορούν στην αποζημίωση για την ευλογιά και ενίσχυση για τις παραγωγές σε βαμβάκι και σιτάρι… Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν συνολικά πιστωθεί στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων περί τα 3,8 δισ. ευρώ.

Σήμερα είναι η ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό. Όπως μου λένε, αναμένονται «εκπλήξεις» για το στεγαστικό, με έξτρα μέτρα από όσα ήδη έχουν ανακοινωθεί. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει και για τον λαϊκισμό και την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Πού μπορεί να τον κοντράρει η αντιπολίτευση; Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος πάει στην Βουλή με τον Πιερρακάκη πρόεδρο του Eurogroup, με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του και με τη χώρα μας να δανείζεται πιο φθηνά από μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αφήστε το γεγονός ότι πληρώνουμε πριν από την ώρα τους τα μνημονιακά δάνεια.

Όσοι αναφερόντουσαν στις πολιτικές φιλοδοξίες της κας Καρυστιανού ήταν δήθεν υβριστές των συγγενών. Όχι, δεν έπεσε κάποιος από τα σύννεφα μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας του μεγάλου Κινήματος. Κίνημα θα είναι και όχι Κύμα. Σίγουρα όχι τσουνάμι, όπως ονειρεύονται διάφοροι... αντισυστημικοί.

Κάνουν αντιπολίτευση με όρους καφενείου. Προσπαθούν να μειώσουν την επιτυχία του Κυριάκου Πιερρακάκη με θεωρίες συνωμοσίας.

Μετά τα ξυλόλια, τους Αμερικανούς που θα έριχναν τον Μητσοτάκη, τους πρώην που θα οργάνωναν αντάρτικο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ήρθε το νέο αφήγημα. Σύμφωνα με αυτό, η Ευρωπαία Εισαγγελέας θα στείλει στη Βουλή δικογραφία για υπουργούς, παρακάμπτοντας το άρθρο για την ευθύνη υπουργών. Θα βασιστεί, λέει, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ζητήθηκε η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, οπότε θα επικαλεστεί κάτι αντίστοιχο για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Από την κυβέρνηση μου λένε πως τα παραπάνω είναι μυθεύματα, χωρίς να αποκλείουν, όμως, να σταλεί νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό περί νέας δικογραφίας το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά και πάλι αμφιβάλλω, αν θα περιλαμβάνει όλα αυτά που υποστηρίζουν οι φήμες.

Επίσης, δεν θέλω να πιστέψω αυτό που μου λένε, ότι με το θέμα ασχολούνται δύο διαπρεπείς συνταγματολόγοι, οι κ.κ. Προκόπης Παυλόπουλος και Ευάγγελος Βενιζέλος και ότι θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντιβαίνει το Σύνταγμα η δήθεν παραγγελία για παράκαμψη του άρθρου 86. Ειδικά για τον κ. Βενιζέλο το αποκλείω. Λόγω πατρότητας…

Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας διαθέτει τη γνώση του άλλου «δρόμου» που θα απαλλάξει τους αγρότες από το άγος της επιβίωσης, που οδηγεί straight στον «Κήπο της Εδεμ». Είναι ο δρόμος όπως είπε, των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος και στο βάσανο της επιβίωσης. Θα ξεφορτωθούν έτσι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια και θα φάει φτηνό και ποιοτικό στάρι ο λαός. Το λέει ο άνθρωπος! Φέρτε πίσω τον κομμουνισμό, για να λυθούν όλα σας τα προβλήματα! Καημένε Μαρξ που περίμενες ότι η επανάσταση θα ξεκινούσε από τους βιομηχανικούς εργάτες. Οι αγρότες του ΚΚΕ θα την κάνουν τελικά, επιβεβαιώνοντας τον χρησμό αγνώστου, ότι η Ελλάδα θα είναι η τελευταία κομμουνιστική χώρα στον πλανήτη. Η περίφημη αυτή φράση αποδίδεται στον Κίσινγκερ, αλλά αυτό δεν είναι αληθές. Όποιος και αν την είπε, πάντως, ήταν μεγάλος προφήτης.

Ο Ανάλγητος