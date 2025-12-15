Θεσσαλονίκη: Ο αναπτυξιακός πυλώνας των 70 εκατ. ευρώ, η χρονιά ορόσημο και η «μάχη» για brain regain

Σε μια περίοδο που η τεχνολογική εξέλιξη καθορίζει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, η Θεσσαλονίκη διαθέτει έναν ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα: το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).Ένα κέντρο που, από ταπεινή εκκίνηση με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ και 384 εργαζόμενους πριν από 25 χρόνια, έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό με 70 εκατ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών –συν επιπλέον 10 εκατ. ευρώ από τεχνοβλαστούς–, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους με τις συνεργαζόμενες εταιρείες, και αναπτύσσει υποδομές που θα τριπλασιάσουν το ερευνητικό του αποτύπωμα για τα επόμενα χρόνια.

