Οι επικουρικές συντάξεις μπαίνουν επιτέλους σε τροχιά κανονικότητας

Σε κάθε περίοδο μεγάλων αλλαγών, εκεί όπου το κράτος καλείται να αποδείξει αν μπορεί να υπηρετήσει τον πολίτη με σεβασμό και αποτελεσματικότητα, το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Γιατί εκεί, στους φακέλους μιας ζωής και στους κόπους δεκαετιών, κρίνεται όχι μόνο η λειτουργική επάρκεια μιας υπηρεσίας, αλλά και η αξιοπιστία της ίδιας της Πολιτείας. Και για να φτάσει κανείς στη λύση, χρειάζεται τον μίτο της Αριάδνης: ένα σταθερό, καθαρό νήμα που οδηγεί έξω από το διοικητικό χάος.

Διαβάστε περισσότερα στο Makedonikanea.gr