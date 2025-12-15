Γιατί οι παραγωγικοί φορείς στρέφουν τα βέλη τους στους αγρότες

Η κοινή δήλωση-παρέμβαση του ΕΒΕΘ, του ΒΕΘ, του ΣΒΕ και του ΣΕΒΕ για το αγροτικό ζήτημα, που δημοσιεύθηκε μετά την άρνηση της συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων να αποδεχθεί την πρόσκληση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για απευθείας διάλογο σήμερα το απόγευμα στο γραφείο του, ώστε να βρεθεί η λύση που θα οδηγήσει στον τερματισμό των κινητοποιήσεων, αποτυπώνει τη διάχυτη ανησυχία των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η συνέχιση των αποκλεισμών των εθνικών οδών.

