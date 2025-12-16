Η επιβράδυνση της Κίνας κακός οιωνός για τις αγορές

Τα μακροοικονομικά στοιχεία από την Κίνα δυστυχώς εξακολουθούν να προβληματίζουν, καθώς οι λιανικές πωλήσεις τον Νοέμβριο σημείωσαν τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022, καταδεικνύοντας περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή περιορίστηκε στο 4,8%. Τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων στήριξης από το Πεκίνο δεδομένου ότι τα μέτρα που έχουν παρθεί έως τώρα, δεν φαίνεται να είναι αρκετά.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα είναι κάτι που προβληματίζει την επενδυτική κοινότητα καθώς, οι επιδόσεις της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο, τις αγορές, τις τιμές των αγαθών και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Μια επιβράδυνση ή κρίση στην Κίνα θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και παγκόσμια ύφεση, καθώς πρόκειται για έναν τεράστιο καταναλωτή και παραγωγό, η πορεία του οποίου επηρεάζει την ανάπτυξη πολλών άλλων χωρών μέσω των εμπορικών ροών και της ζήτησης πρώτων υλών.

Ειδικά για τις ασιατικές αγορές, όπως έδειξε και η συνεδρίαση της Δευτέρας, η επενδυτική ψυχολογία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη μετά τις τελευταίες μακροοικονομικές ανακοινώσεις.

Τα στοιχεία που προβλημάτισαν

Πιο συγκεκριμένα:

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας επιβράδυνση από το 2,9% τον προηγούμενο μήνα και έναντι πρόβλεψης του Reuters για ανάπτυξη 2,8%.

τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας τον προηγούμενο μήνα και έναντι πρόβλεψης του Reuters για ανάπτυξη 2,8%. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,8% τον Νοέμβριο, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για άνοδο 5% , σηματοδοτώντας την ασθενέστερη ανάπτυξή της από τον Αύγουστο του 2024,

τον Νοέμβριο, , σηματοδοτώντας την ασθενέστερη ανάπτυξή της από τον Αύγουστο του 2024, Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία συρρικνώθηκαν κατά 2,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, έναντι εκτιμήσεων των οικονομολόγων για πτώση 2,3%.

την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, έναντι εκτιμήσεων των οικονομολόγων για πτώση 2,3%. Το ποσοστό ανεργίας στις πόλεις τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 5,1%, ήτοι παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.Η ανεργία των νέων όμως είναι πολύ πιο ανησυχητική, με την τελευταία ένδειξη για τον Οκτώβριο να διαμορφώνεται στο 17,3%.

Τουτέστιν, για τον μήνα του Νοεμβρίου, τόσο η κατανάλωση και οι επενδύσεις όσο και η βιομηχανική παραγωγή υπολείπονται των προσδοκιών, παρά τις προσπάθειες του Πεκίνου να αναζωογονήσει τη ζήτηση και να ανακόψει την πτώση του τομέα των ακινήτων.

Πού οφείλεται η πτώση

Η μείωση των επενδύσεων εντάθηκε από το 1,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου και σύμφωνα με στοιχεία της Wind Information που χρονολογούνται από το 1992, σημείωσε την πιο απότομη πτώση από το ξέσπασμα της πανδημίας το 2020.

Το μεγάλο βαρίδι ήταν για άλλη μια φορά ο τομέας των ακινήτων. Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 15,9% τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας μεγαλύτερη πτώση από την πτώση 10,3% που παρατηρήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου.

Η ύφεση λοιπόν στον τομέα των ακινήτων συνεχίζεται, με τις μειώσεις στις τιμές των κατοικιών σε 70 μεγάλες πόλεις να εντείνονται τον Νοέμβριο. Οι τιμές των νέων κατοικιών μειώθηκαν κατά 1,2% σε πόλεις πρώτης κατηγορίας, όπως το Πεκίνο, η Γκουανγκζού και η Σεντζέν, ενώ οι τιμές μεταπώλησης κατοικιών μειώθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η συρρίκνωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και η πτώση των τιμών των ακινήτων τους τελευταίους μήνες νομοτελειακά μεταδόθηκαν και στο καταναλωτικό κλίμα όπως υποδεικνύουν οι λιανικές πωλήσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν το Πεκίνο θα πρέπει να λάβει νέα υποστηρικτικά δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας έχει να μας πει επίσης τη δική της ιστορία, μια ιστορία που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το επενδυτικό κλίμα.Σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της Goldman Sachs, η πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας στις συνολικές λιανικές πωλήσεις.

Στοιχεία από την Ένωση Εμπόρων Αυτοκινήτων της Κίνας έδειξαν ότι ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυτοκινήτων μειώθηκε τον Νοέμβριο για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, σημειώνοντας πτώση 8,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 2,23 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε σαφώς η παύση των επιδοτήσεων από πολλές τοπικές κυβερνήσεις.

Ρόλο επίσης έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί ιστότοποι ηλεκτρονικών αγορών παρέτειναν την προωθητική τους περίοδο από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τις καταναλωτικές δαπάνες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη περίοδο εκπτώσεων για την Ημέρα των Εργένηδων στην ιστορία της Κίνας. (σ.σ: Η Ημέρα των Εργένηδων ξεκίνησε στην Κίνα ως αντίδοτο της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου και έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εμπορική γιορτή με τεράστιες εκπτώσεις. Στην ουσία μετατράπηκε σε παγκόσμια καταναλωτική γιορτή μέσω της πλατφόρμας Alibaba, ξεπερνώντας πολλές φορές την Black Friday και τη Cyber Mondey σε πωλήσεις).

Ωστόσο φέτος, η απόδοση των πωλήσεων απογοήτευσε.

Το Πεκίνο ετοιμάζει νέες εκδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων

Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν άλλη επιλογή για το επόμενο έτος από την περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και την ενίσχυση της κατανάλωσης και των επενδύσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι σχεδιάζει να εκδώσει μακροπρόθεσμα ειδικά κρατικά ομόλογα το επόμενο έτος για τη χρηματοδότηση έργων που ενισχύουν την εθνική ασφάλεια και την ενίσχυση του προϋπολογισμού για επενδύσεις.

Οι αναλυτές όμως κρατάνε μικρό καλάθι για την αποτελεσματικότητα πιθανών νέων μέτρων, καθώς είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια ουσιαστική αύξηση της κατανάλωσης χωρίς σαφέστερη βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης και του επιπέδου των μισθών.

Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης και την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καλώντας την περασμένη εβδομάδα την Κίνα να «επιταχύνει» την υποστήριξη της εγχώριας κατανάλωσης και να εγκαταλείψει την εξάρτηση από τις εξαγωγές για ανάπτυξη.

