Μια νέα έκδοση για εξατομίκευση μέσω… οικολογίας

Η CUPRA λανσάρει τις νέες εκδόσεις Tribe για τα Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, που δημιουργήθηκαν για τολμηρούς πελάτες, οι οποίοι αναζητούν τη εξατομίκευση και την premium διαφορετικότητα σε συνδυασμό με βιώσιμες επιλογές υλικών και οικολογικό χαρακτήρα.

Η CUPRA παρουσιάζει τις Tribe εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar που δίνουν έμφαση στα βιώσιμα υλικά, την οικολογία και τη μοναδικότητα, στοχεύοντας σε πελάτες με τολμηρή οπτική, που εκτιμούν την εντυπωσιακή σχεδίαση και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα, αλλά και εξατομίκευση.

Οι εκδόσεις Tribe διαθέτουν νέες επιλογές χρωμάτων, όπως Century Bronze Matt (αποκλειστικά στο Terramar), Magnetic Tech Matt (αποκλειστικά στα Leon & Formentor), Midnight Black και το νέο Manganese Matt (για όλες τις εκδόσεις Tribe όλων των μοντέλων). Τα σκούρα χρωμιωμένα λογότυπα της CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με τα γράμματα στο πίσω μέρος, εμπλουτίζουν την εμφάνιση και προσθέτουν βάθος στο χαρακτήρα των μοντέλων. Παράλληλα, νέες ζάντες αλουμινίου με νέο χρώμα Sulphur Green, κάνουν ξεχωριστές τις εκδόσεις Tribe: Μια μοναδική σχεδίαση ζαντών 19’’ για το Leon και για το Formentor καθώς και μια ξεχωριστή επιλογή 20’’ για το Terramar. Κάθε ζάντα αλουμινίου ενσωματώνει 20% ανακυκλωμένο υλικό, συνδυάζοντας το στυλ με τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας.

Στο εσωτερικό των μοντέλων που θα προσφέρονται σε έκδοση Tribe συναντάμε χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για τα bucket καθίσματα, βιολογική βαφή για συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι οι αεραγωγοί και το ταμπλό. Η CUPRA ανέκαθεν επεδίωκε την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στα οχήματά της και οι εκδόσεις Tribe έρχονται να επεκτείνουν αυτή τη φιλοσοφία σε μια νέα εποχή με την εισαγωγή της προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing).

Τα υφάσματα στην κεντρική περιοχή των μπροστινών και πίσω καθισμάτων κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένο υλικό και με μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια μηχανή πλεξίματος ελεγχόμενη από υπολογιστή για τη δημιουργία υλικού στην τρισδιάστατη μορφή του, εξαλείφοντας την ανάγκη κοπής και ραψίματος, με αποτέλεσμα μηδενικά απορρίμματα υλικών.

Σε συνδυασμό με πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων που ενσωματώνουν 30% ανακυκλωμένα υλικά, τα ανακυκλωμένα επίσης υλικά που χρησιμοποιούνται στους προφυλακτήρες και την μπροστινή αεροτομή που περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό, οι εκδόσεις Tribe υπόσχονται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην κινητικότητα. Η παραγωγή τους θα ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους.