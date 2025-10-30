Το διπλό μήνυμα των δημοσκοπήσεων και τα σενάρια για αυτοδυναμία

Το διπλό μήνυμα, που το εκλογικό σώμα φαίνεται να στέλνει μέσω των δημοσκοπήσεων, επιχειρούν να “διαβάσουν” στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τη μία πλευρά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει όχι απλώς στην πρώτη θέση, αλλά με διψήφια διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, την ώρα, που η εικόνα κατακερματισμού της αντιπολίτευσης ακυρώνει προς ώρας το αφήγημα περί αντίπαλου πόλου για την διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κάτω από τον ελάχιστο “πήχη” του 30%, που θα καθιστούσε “βιώσιμο” τον στόχο της αυτοδυναμίας, όπως αυτός έχει τεθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επόμενη “ευκαιρία” για να φανεί αλλαγή σε αυτά τα δεδομένα είναι οι μετρήσεις έως τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές, τον Δεκέμβριο οι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ, ενώ η συζήτηση στη Βουλή επί του προϋπολογισμού, θα οδηγήσει εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση στην οικονομία, πριν τον Ιανουάριο, οπότε τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίματα, που θα αποφέρει άμεσα αυξήσεις στις αποδοχές μισθωτών -ιδιαίτερα νέων και όσων έχουν παιδιά- και συνταξιούχων.

Στο κυβερνητικό επιτελείο αναμένουν τα νέα οικονομικά δεδομένα να δημιουργήσουν δυναμική και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την τελευταίο δημοσκόπηση, που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή της Interview, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3% και ακολουθεί με διαφορά 13,3 ποσοστιαίων μονάδων, το ΠΑΣΟΚ με 16%. Έπονται, Ελληνική Λύση 7,9%, ΚΚΕ 7,1%, Πλεύση Ελευθερίας 6,6%, Κίνημα Δημοκρατία 4,5%, Φωνή Λογικής 4,5%, ΜέΡΑ25 3,9%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να “κατρακυλά” στο 3,2%, τη Νέα Αριστερά στο 1,9% και την Νίκη στο 1,5%. Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση καταγράφεται σημαντική αύξηση των αναποφάσιστων, που ανέρχονται στο 19,5% των ερωτηθέντων, όπως και όσων επιλέγουν άλλο κόμμα, που φθάνουν το 9,2%, ποσοστά που δείχνουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, την ρευστότητα, αλλά και την στάση αναμονής των πολιτών, ιδίως την στιγμή, που βρίσκονται “στα σκαριά” νέα κόμματα, όπως του Αλέξη Τσίπρα.

Η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε όλες τις μετρήσεις, με αναλυτές να προχωρούν πλέον σε “προβολή” αυτών των αποτελεσμάτων επί των πραγματικών εδρών στις οποίες αντιστοιχούν. Σύμφωνα με έρευνα της Palmos Analysis και λαμβάνοντας υπόψιν το λεγόμενο poll-of-polls του Οκτωβρίου, το σενάριο που διαμορφώνεται αυτή την ώρα, με βάση τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων και της εκτίμησης εκλογικής επιρροής κάθε κόμματος, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με έναν μέσο όρο της τάξεως του 29,2%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 121 έδρες.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ με μέσο όρο στην εκτίμηση εκλογική επιρροής στο 13,8% θα λάμβανε 44 έδρες, η Ελληνική Λύση με 11,1% 35 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,9% 32 έδρες, το ΚΚΕ με 8,8% 28 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με μέσο όρο 5,5% θα λάμβανε 17 έδρες, η Φωνή Λογικής με 4,1% 13 έδρες και το ΜέΡΑ25 με ποσοστό ακριβώς στο όριο του 3% κατά μέσο όρο, θα λάμβανε 10 έδρες. Δύο ακόμη κόμματα καταγράφονται οριακά εκτός Βουλής, το Κίνημα Δημοκρατίας που στο μέσο όρο της εκτίμησης όλων των δημοσκοπήσεων είναι το 2,7% και η Νίκη στο 2,4%.

Εύκολα, λοιπόν, η οκτακομματική Βουλή μπορεί να γίνει τελικά δεκακομματική ή και επτακομματική, καθώς τρία κόμματα βρίσκονται στο όριο. Με βάση αυτό το σενάριο, όπως επισημαίνει ο Πασχάλης Τεμενεκίδης, Διευθυντής Ερευνών της Palmos Analysis, τα κόμματα εκτός Βουλής αθροίζουν συνολικά ποσοστό της τάξης του 15%, κάτι που θα κατέβαζε τον πήχη της αυτοδυναμίας στο 36% για το πρώτο κόμμα. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, το μόνο σενάριο που δίνει περισσότερες από 151 έδρες σε Κυβερνητικό συνασπισμό είναι η σύμπραξη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, σενάριο που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απορρίψει.

Η ρευστότητα ενισχύεται από τα οριακά ποσοστά των κομμάτων, που περνούν ή όχι το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο. Αν το ΜέΡΑ25 δεν ξεπεράσει τελικά το 3%, το άθροισμα των εκτός Βουλής κομμάτων θα πλησιάσει το 18% και ο πήχης της αυτοδυναμίας θα βρεθεί πιο χαμηλά, περίπου στο 35%. Αντίθετα, αν Κίνημα Δημοκρατίας και Νίκη, μαζί με το ΜέΡΑ25, «πιάσουν» το όριο του 3%, το αθροιστικό ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων πέφτει κάτω από το 9% και ο πήχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει στο 37,5% – 38%. Ενδιαφέρον για τις τάσεις του εκλογικού σώματος, αποτελεί το στοιχείο που δείχνει ότι τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνητικό παρελθόν και δεν δείχνουν διάθεση μέχρι σήμερα να συμμετέχουν σε κυβερνητικό σχήμα, αθροίζουν περίπου 37% και 118 έδρες.

Τα σενάρια αυτά τελούν υπό την αίρεση της αλλαγής του πολιτικού “χάρτη” μέχρι τις επόμενες εκλογές, καθώς αυτή την ώρα οι όποιες μετρήσεις διεξάγονται, δεν θέτουν στην κρίση των ερωτηθέντων τα νέα κόμματα, που προαναγγέλλονται, όπως για παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, που έχει προεξοφληθεί και αναμένεται να πυροδοτήσει ντόμινο εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αξιοσημείωτη, πάντως, είναι και η δημοσκοπική δύναμη που καταγράφουν τα κόμματα στα “δεξιά” της ΝΔ, με την Ελληνική Λύση και τη Φωνή Λογικής να εκτιμώνται αθροιστικά πάνω από το 15% και να πλησιάζουν τις 50 έδρες.