Τραμπ: Ανακοίνωσε μείωση των δασμών στην Κίνα μετά την «καταπληκτική συνάντηση» με τον Σι - Θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%. Είπε ότι, με άμεση ισχύ, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς σε όλα τα κινεζικά προϊόντα που είχαν επιβληθεί νωρίτερα ως αντίδραση στην εισροή χημικών συστατικών για τη φαιντανύλη στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά αγαθά που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10% από 20%.

Ο Σι θα εργασθεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, δήλωσε ο Τραμπ και οι δασμοί μειώθηκαν «επειδή πιστεύω ότι αναλαμβάνουν πραγματικά ισχυρή δράση». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, θα αρχίσει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες σόγιας, «κάτι που εκτιμώ», όπως είπε.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι το ζήτημα του εμπορίου σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Όλο το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί, και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο... Ήταν μια παγκόσμια κατάσταση και όχι μόνο μια κατάσταση των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο από την Κίνα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με «12» τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι. «Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν συζήτησε το ζήτημα που σχετίζεται με το τεχνολογικά εξελιγμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) της Nvidia Blackwell στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο να βοηθήσει την εταιρία να εξάγει μία τεχνολογικά υποδεέστερη έκδοση του επεξεργαστή GPU της Nvidia, που θεωρείται καθοριστικής σημασίας στον ανταγωνισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι ελπίδες της Nvidia για μία έγκριση από τις ΗΠΑ και την Κίνα για την πώληση μιας τεχνολογικά υποβαθμισμένης έκδοσης του πιο εξελιγμένου μικροκυκλώματος Τεχνητής Νοημοσύνης δέχθηκαν πλήγμα από τα σημερινά σχόλια του Τραμπ.

«Δεν μιλάμε για τα μικροκυκλώματα της Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αναχωρώντας από τη Νότια Κορέα, μετά από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι.

Στη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νότια Κορέα χθες, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να συζητήσει για τα μικροκυκλώματα με τον πρόεδρο της Κίνας.

«Θα μπορούσα να επιστρέψω για να συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ήταν «πολύ απασχολημένος» για να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, αλλά ότι θα μπορούσε να «επιστρέψει».

«Είχα εξαιρετικές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Νομίζω ότι αν δεν είχα εκλεγεί... Δεν συμπαθεί πολλούς ανθρώπους εκτός από εμένα, νομίζω ότι θα είχατε έναν πόλεμο», είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πυραύλους εδάφους-αέρος λίγες ώρες πριν ο Τραμπ προσγειωθεί χθες στη Νότια Κορέα.

Πάντως, ο Τραμπ ανέφερε ότι «είχε μια πολύ ωραία συζήτηση» χθες το βράδυ με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι.

Οι δύο ηγέτες κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλο κατά τη διάρκεια ενός δείπνου - η πρώτη φορά που συναντήθηκαν από τότε που ο Τραμπ ακύρωσε τις εμπορικές συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα λόγω μιας τηλεοπτικής διαφήμισης κατά των δασμών που προβλήθηκε στον Καναδά.

Πηγές: BBC, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ