Αυτό το μικρομεσαίο ηλεκτρικό επιστρέφει σαν SUV με αυτονομία έως 604 km

Η ολοκαίνουργια, τρίτη γενιά του Nissan LEAF επανατοποθετεί στην αγορά το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο ευρείας παραγωγής, έχοντας αλλάξει τα πάντα – από τη σχεδίαση και την πλατφόρμα μέχρι τις τεχνολογίες και την αυτονομία που πλέον φτάνει τα 604 km.

To Nissan LEAF (από τα αρχικά των λέξεων Leading Environmentally-friendly Affordable Family car) έκανε ντεμπούτο το 2010 και έχει μείνει στην ιστορία ως το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο ευρείας παραγωγής. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 700.000 μονάδες έχοντας κερδίσει κερδίσει τα σημαντικότερα βραβεία στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία όπως Car of the Year 2011 στην Ευρώπη, το World Car of the Year 2011 και το Car of the Year στην Ιαπωνία το 2011 και το 2012. Οι τεχνολογίες που εισήγαγε το LEAF ήδη από το 2010 έκαναν τα ηλεκτρικά οχήματα πιο φιλικά στο χρήστη και παράλληλα βελτίωσαν την ασφάλεια αλλά και την απόδοση. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, ο αυξανόμενος ηλεκτρικός ανταγωνισμός σε συνδυασμό με ορισμένες ξεπερασμένες τεχνολογίες -όπως το πρότυπο ταχείας φόρτισης CHAdeMO και η παθητική διαχείριση της θερμοκρασίας της μπαταρίας- έκαναν επιτακτική την ανάγκη παρουσίασης ενός νέου μοντέλου. Όπερ και εγένετο λοιπόν, με το ολοκαίνουργιο, 3ης γενιάς, Nissan LEAF να σηματοδοτεί ένα καθοριστικό επόμενο βήμα στην εξέλιξη του εμβληματικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Εξελιγμένο για να αντιμετωπίζει βασικά ζητήματα των ηλεκτρικών οχημάτων και να ενσωματώνεται στο ευρύτερο ηλεκτρικό οικοσύστημα, το ολοκαίνουργιο LEAF υπόσχεται μια ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης χωρίς συμβιβασμούς παρέχοντας μια σημαντικά αυξημένη μέγιστη αυτονομία (έως 604 km), βελτιωμένες ταχύτητες φόρτισης (έως 417 km σε 30 λεπτά) και μια σειρά τεχνολογιών που κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και την κατοχή ηλεκτρικού οχήματος πιο ανταποδοτική.

Σχεδιασμένο στο Global Design Studio της Nissan στο Atsugi της Ιαπωνίας, το ολοκαίνουργιο LEAF ξεχωρίζει για την σπουδαία αεροδυναμική με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25, παρά τις νέες SUV αναλογίες. Οι επίπεδες και pop-up λαβές των θυρών, η ρέουσα γραμμή οροφής, το πλήρες κάλυμμα κάτω από το δάπεδο, οι ενεργές γρίλιες και η «ουρά πάπιας» στο πίσω μέρος δημιουργούν ένα μοντέρνο προφίλ, ενώ ο χαρακτηριστικός μπροστινός και πίσω φωτισμός προσφέρει μια ξεχωριστή ταυτότητα στο δρόμο. Σε όλες τις εκδόσεις, τα σχέδια των ζαντών είναι βελτιστοποιημένα για αεροδυναμική απόδοση και ξεχωριστό στυλ. Το ολοκαίνουργιο LEAF προσφέρεται σε επτά επιλογές εξωτερικών χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού τιρκουάζ Luminous Teal, που φαίνεται στις φωτογραφίες.

Το νέο Nissan LEAF έχει μήκος 4,35 m και μεταξόνιο 2,69 m όντας δηλαδή κατά 13 εκατοστά κοντύτερo από το προηγούμενο. Αυτό σύμφωνα με τη Nissan έχει βελτιώσει την ευελιξία για το παρκάρισμα και τους ελιγμούς στην πόλη σε στενά σημεία, χωρίς να έχει επηρεάσει την ευρυχωρία της καμπίνας με το χώρο αποσκευών να είναι στα 437 lt και να διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία για το άνοιγμα της πίσω πόρτας.

Από τις πρώτες φωτογραφίες διακρίνουμε ένα εργονομικό, οριζόντιας διάταξης, εσωτερικό με καθαρές γραμμές, προσεγμένο φινίρισμα και υψηλής ποιότητας υλικά. Οι εσωτερικές επενδύσεις διατίθενται σε μαύρο ή λευκό με μωβ λεπτομέρειες. Την παράσταση κλέβουν φυσικά οι δύο οθόνες 14,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment με την τελευταία να βασίζεται σε λογισμικό Google, προσαρμοσμένο με γραφικά και περιβάλλον χρήστη της Nissan.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει φωνητικές εντολές, route planner και ψυχαγωγικές εφαρμογές, όπως το Beach Buggy Racing 2 -παιχνίδι που ελέγχεται αποκλειστικά μέσω της αφής για λόγους ασφάλειας. Επίσης διαθέσιμα είναι στοιχεία όπως ηχοσύστημα Bose Plus Premium, κάμερα 360° με λειτουργία «αόρατου καπό» και σύνδεση με smartphone μέσω NissanConnect Services.

Το νέο Leaf βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV του Ομίλου Renault-Nissan, υποστηρίζοντας την έξυπνη υποβοήθηση οδηγού και υψηλή ηλεκτρική απόδοση. Το βάρος κυμαίνεται από 1.789 έως 1.937 kg αναλόγως έκδοσης και το σημαντικότερο είναι πως πλέον προσφέρεται μοντέρνα ηλεκτρική τεχνολογία κίνησης. Η μπαταρία είναι πλέον υγρόψυκτη, με κυψέλες τύπου NMC από την AESC, διαθέσιμη σε δύο επιλογές ωφέλιμης χωρητικότητας: 52 kWh και 75 kWh.

Σε δύο εκδόσεις απόδοση διατίθεται και ο σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες μπροστά τοποθετημένος, επίσης νέος, ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους αντίστοιχους τροχούς. Έτσι υπάρχει η βασική έκδοχή με 177 ίππους και 345 Nm ροπής, ενώ η ισχυρή προσφέρει 218 ίππους με 355 Nm ροπής. Και στις δύο περιπτώσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 km/h, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 8,6 και 7,6 δευτερόλεπτα σε βασική και ισχυρή έκδοση αντίστοιχα.

Το σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι η εντυπωσιακή βελτίωση της αυτονομίας που είναι 436 km για τη μπαταρία των 52 kWh και 604 km για τη μπαταρία των 75 kWh. Σύμφωνα με τη Nissan, η αυτονομία σε σταθερή ταχύτητα 130 km/h είναι 330 km σε ιδανικές θερμοκρασίες (25 °C). Όσον αφορά στη φόρτιση, υποστηρίζονται τα εξής: 7,4 ή 11 kW σε AC, ανάλογα την έκδοση. Και 105 ή 150 kW σε DC, με τη δεύτερη να προσφέρει ανάκτηση έως και 417 km σε μόλις 30 λεπτά. Πλέον η ταχεία φόρτιση γίνεται με το σύγχρονο CCS Combo, αφήνοντας πίσω ο παλαιό CHAdeMO. Η λειτουργία V2L είναι διαθέσιμη με ισχύ έως 3,6 kW, ενώ η υποστήριξη για V2G (Vehicle to Grid) θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο ώστε να στέλνει αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

«Το ολοκαίνουργιο LEAF αντικατοπτρίζει την δέσμευσή μας να δημιουργούμε ηλεκτρικά οχήματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες - όχι μόνο σε αυτονομία, απόδοση και τεχνολογία, αλλά και στο πόσο απρόσκοπτα ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή των πελατών μας», δήλωσε η Clíodhna Lyons, Αντιπρόεδρος Περιφέρειας, Σχεδιασμός Προϊόντων και Υπηρεσιών, Nissan AMIEO (Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη & Ωκεανία). «Αυτή η εξέλιξη του εμβληματικού μας μοντέλου αντιπροσωπεύει την καλύτερη εκδοχή του - είναι πιο έξυπνο, πιο συνδεδεμένο και πιο ικανό για μια νέα γενιά οδηγών.»

Το ολοκαίνουργιο LEAF θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναν από τους πιο προηγμένους κόμβους παραγωγής EV στην Ευρώπη και βασικό πυλώνα την πρωτοβουλία EV36Zero της εταιρείας - ένα σχέδιο για κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και τοπική κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Ως το πρώτο νέο μοντέλο που θα παραχθεί στο πλαίσιο του EV36Zero, το ολοκαίνουργιο LEAF υποστηρίζει τον στόχο της Nissan να δημιουργήσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων, με την κατασκευή να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών. Οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν αυτό το φθινόπωρο, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026.