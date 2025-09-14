Μια… ευλογημένη μοτοσυκλέτα

Η Motorrad Witzel συνεργάστηκε με την BMW Motorrad για να δημιουργήσουν μια ειδική έκδοση της μοτοσυκλέτας BMW R18 Transcontinental, η οποία δωρίστηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, o οποίος με τη σειρά του την ευλόγησε και την υπέγραψε πριν βγει σε δημοπρασία για καλό σκοπό.

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη BΜW R18 Transcontinental, καθώς είναι η μόνη στον κόσμο που φέρει την προσωπική ευλογία και την υπογραφή του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στον οποίο και δωρίστηκε από την BMW Motorrad Deutschland.







Η τροποποίηση της μοτοσυκλέτας έγινε από τον συνεργάτη της BMW Motorrad, Motorrad Witzel, που μαζί με τον Thomas Draxler, ιδρυτή της ομάδας μοτοσυκλετιστών JESUS-BIKER -η ίδια ομάδα πριν από λίγους μήνες είχε δωρίσει στον Ποντίφικα ένα κράνος GIVI- εμπνεύστηκαν την ιδέα.







Βαμμένη σε λευκό χρώμα μαργαριταριού, η μοτοσικλέτα φέρει, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, το οικόσημο του Βατικανού. Ξεχωρίζει επίσης το ειδικό λογότυπο «Leo XIV» πάνω στον κινητήρα, ενώ στη διακόσμηση ξεχωρίζουν χαράξεις με τη λέξη «ειρήνη» σε διάφορες γλώσσες. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυτελείς και εντυπωσιακές εκδόσεις της οικογένειας R18, η οποία έχει κερδίσει το κοινό για τον κλασικό της χαρακτήρα.







Η μοναδική μοτοσικλέτα ξεκίνησε το ταξίδι της στις 31 Αυγούστου 2025 με μια «Πορεία Ειρήνης» από την Motorrad Witzel στο Sennfeld με προορισμό τη Ρώμη, κάνοντας στάσεις στο Schaafheim, το Altötting και τη Βερόνα, συνοδεία εκκλησιαστικών τελετών. Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι της JESUS-BIKER, της BMW Motorrad και της BMW Witzel, οι οποίοι κυρίως οδηγούσαν BMW R 18 που είχαν παραχωρηθεί από την BMW Motorrad Germany.







Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Markus Flasch, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Motorrad, και ο Michael Sommer, επικεφαλής της BMW Motorrad Germany, παρέδωσαν οι ίδιοι τη μοτοσικλέτα στον Πάπα, ο οποίος την ευλόγησε και την υπέγραψε μετά τη Γενική Ακρόαση στο Βατικανό. Όπως καταγράφηκε μάλιστα σε φωτογραφίες και βίντεο, κάθισε για λίγο στη μοτοσικλέτα, χωρίς ωστόσο να την οδηγήσει.







Η ειδικά τροποποιημένη και… ευλογημένη πλέον από τον Ποντίφικα, R18 Transcontinenta,l θα δημοπρατηθεί από την Missio Austria μέσω του οίκου Sotheby's τον Οκτώβριο και τα έσοδα θα διατεθούν σε προγράμματα υποστήριξης παιδιών στη Μαδαγασκάρη. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη βοήθεια παιδιών που εργάζονται σε ορυχεία, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έως τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η μοναδική αυτή R18 Transcontinental θα εκτίθεται στο BMW Welt στο Μόναχο.