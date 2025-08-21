Θριαμβεύουν οι Κινέζοι στο Euro NCAP: Ακόμα ένα Omoda με 5 αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας

Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP δημοσίευσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας, απονέμοντας στο OMODA 9 SHS την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων, όπως έχει συμβεί σε όλα τα μοντέλα της κινέζικης εταιρίας. Και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο.

Μετά από τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων των δοκιμών ασφαλείας του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού Euro NCAP και τη διάκριση του Οmoda 9 SHS, όλα τα μοντέλα της κινεζικής φίρμας Omoda & Jaecoo φέρουν την πιστοποίηση ασφαλείας 5 αστέρων.

To Omoda 9 SHS πέτυχε 90% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί και δικυκλιστές) και 80% στα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.

Πρέπει να σημειωθεί πως η διάκριση των 5 αστέρων, που απέσπασε το Omoda 9 SHS, επιτεύχθηκε με βάση τα ακόμα αυστηρότερα πρωτόκολλα δοκιμών που εισήγαγε το 2023 ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP.

Συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση παθητικής ασφάλειας προστέθηκε η προστασία επιβατών από την απέναντι πλευρά του οχήματος σε πλευρικές προσκρούσεις σε στύλο και διπλασιάστηκαν οι ποινές για ασυμβατότητες στη μετωπική δομή κατά τις συγκρούσεις.

Από την άλλη, στην ενεργητική ασφάλεια ο Euro NCAP εισήγαγε περισσότερα από 100 νέα σενάρια δοκιμών, αυξάνοντας σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας – περιλαμβάνονται προσομοιώσεις συγκρούσεων με διερχόμενα οχήματα, μετωπικές συγκρούσεις υψηλής ταχύτητας και δοκιμές σύγκρουσης με μοτοσικλέτες, ανεβάζοντας τον πήχη για την απόδοση των συστημάτων αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (FCW AEB).

Τα ανανεωμένα πρότυπα του Euro NCAP αύξησαν επίσης τις απαιτήσεις αξιολόγησης για τη διαρθρωτική συμβατότητα κατά την πρόσκρουση και τους δείκτες εικονικών τραυματισμών. Το Omoda 9 SHS τα κατάφερε διαθέτοντας αμάξωμα κατασκευασμένο κατά 85% από χάλυβα υψηλής αντοχής — ποσοστό που ξεπερνά αυτό πολλών ανταγωνιστών. Επιπλέον, σε καίρια σημεία του αμαξώματος έχει χρησιμοποιηθεί χάλυβας θερμής διαμόρφωσης, ενώ η οροφή του αντέχει πίεση 10 τόνων, διασφαλίζοντας μία ασφαλή καμπίνα σε συγκρούσεις.

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το σκορ 90% του Omoda 9 SHS στην προστασία ενήλικων επιβατών μιας και διαθέτει δομή τύπου «κλουβί» με σχεδίαση κάψουλας που απορροφά την ενέργεια και τα τριπλά κανάλια μετάδοσης φορτίου.

Στην απαιτητική δοκιμή πρόσκρουσης με 50% μετατοπισμένο κινητό εμπόδιο που αλλάζει, το όχημα έδειξε εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης και διασποράς της ενέργειας, με ελάχιστη παραμόρφωση της καμπίνας και υποδειγματική προστασία για τα γόνατα και τους μηριαίους.

Στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με κινητό εμπόδιο απέσπασε το απόλυτο σκορ, ενώ τα μπροστινά και πίσω καθίσματα μείωσαν αποτελεσματικά τον κίνδυνο τραυματισμού από αυχενικό τραυματισμό σε προσομοιώσεις οπίσθιας σύγκρουσης. Επιπλέον συστήματα ασφαλείας περιλαμβάνουν τον προηγμένο μηχανισμό έκτακτης ειδοποίησης E-Call και την τεχνολογία πρόληψης δευτερογενών συγκρούσεων.

Από την άλλη, διπλά ISOFIX στηρίγματα (δεύτερη σειρά) με παιδικά καθίσματα συμβατά με i-Size, δυνατότητα ανίχνευσης παρουσίας παιδιών (αποτρέπει τον τυχαίο εγκλωβισμό παιδιών) και δυνατότητα απενεργοποίησης του εμπρός αερόσακου συνοδηγού, επιτρέποντας την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος με φορά προς τα πίσω, εξασφάλισαν στο OMODA 9 SHS άριστα αποτελέσματα σε προσομοιώσεις συγκρούσεων με παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών.

Από εκεί και πέρα, στην κατηγορία Safety Assist το OMODA 9 SHS πέτυχε εντυπωσιακή βαθμολογία 80% με τη βοήθεια των 18 προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), τα οποία συμβάλουν στην έξυπνη πρόβλεψη κινδύνων σε ποικίλες οδηγικές συνθήκες.

Στις δοκιμές του Euro NCAP, το Omoda 9 SHS πέτυχε σκορ 81% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου, αποδεικνύοντας υψηλή αποτελεσματικότητα στην αποτροπή συγκρούσεων με πεζούς και ποδηλάτες (διαθέτει σύστημα αποτροπής σύγκρουσης με ποδηλάτες κατά το άνοιγμα των θυρών). Το σύστημα αυτόνομης πέδησης (AEB) απέσπασε επίσης άριστη βαθμολογία στις δοκιμές προστασίας μοτοσικλετιστών, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία στο είδος του παρέμβαση για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σύστημα παρακολούθησης κόπωσης οδηγού, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης ματιών (eye-tracking) για να εντοπίζει σημάδια υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής, ενισχύοντας αισθητά την ασφάλεια στα μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, το έξυπνο σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας διαβάζει με ακρίβεια τις πινακίδες στο δρόμο και λειτουργεί μαζί με την αυτόματη ρύθμιση ταχύτητα.

Η εντυπωσιακή επίδοση του OMODA 9 SHS στις δοκιμές του Euro NCAP επιβεβαιώνει την υψηλή του ανταγωνιστικότητα. Με κινητήρα TGDI 1,5 λίτρου, διπλό ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 34,4 kWh, το OMODA 9 SHS Plug-In Hybrid αποδίδει συνδυαστικά 395 ίππους, 650 Nm ροπής και επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα. Μάλιστα υπόσχεται 1.100 km συνδυασμένης αυτονομίας εκ των οποίων τα 145 km καθαρής ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπές μόλις 38 γρ./χλμ. CO₂. Το μοντέλο καταγράφει ήδη σημαντικές εμπορικές επιτυχίες στην Ευρώπη: κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας του στην Πολωνία τον Ιούνιο και πέρασε στην πρώτη τριάδα στην Ιταλία κατά την είσοδό του στην αγορά.

Το OMODA 9 θα κάνει το ντεμπούτο του στη Γερμανία στην Έκθεση IAA Mobility του Μονάχου τον Σεπτέμβριο, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται να λανσαριστεί στις αρχές του ίδιου μήνα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

