Νέο αρχισχεδιαστή για τη Βόρεια Αμερική όρισε η Stellantis

Λίγες μέρες μετά από την πρόσληψη επικεφαλής σχεδίασης για την Ευρώπη, ο Όμιλος Stellantis ανακοίνωσε τον αντίστοιχο εκλεκτό του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την «ιδιαίτερη» αγορά της Bόρειας Αμερικής.

Ο Όμιλος Stellantis, ο αυτοκινητικός κολοσσός που προήλθε το 2021 από τη συγχώνευση της Fiat Chrysler Automobiles και του Ομίλου PSA, διόρισε τον Scott Krugger στη νεοσύστατη θέση του επικεφαλής σχεδιασμού Βόρειας Αμερικής. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας, ο Krugger θα επιβλέπει τη δημιουργική κατεύθυνση και τη στρατηγική σχεδίασης για τις μάρκες της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των Chrysler, Dodge, Jeep και Ram. Θυμίζουμε πως στον Όμιλο Stellantis, εκτός από τις προαναφερθείσες ανήκουν επίσης οι μάρκες Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall και Peugeot.

Ο Krugger ξεκίνησε στην εταιρεία το 2001 και από τότε έχει αναλάβει διάφορες θέσεις με όλο και περισσότερες ευθύνες στο κομμάτι του σχεδιασμού. Πρόσφατα είχε την ευθύνη για τον εξωτερικό σχεδιασμό όλων των επιβατικών και SUV μοντέλων της Dodge στη Βόρεια Αμερική, ενώ παλιότερα, για πέντε χρόνια, ήταν επικεφαλής σχεδιασμού για την Alfa Romeo, την Jeep και την εμπειρία χρήστη στο σχεδιαστικό στούντιο της εταιρείας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η ανακοίνωση για την πρόσληψη του Scott Krugger ακολουθεί τον διορισμό του Gilles Vidal την περασμένη εβδομάδα για να ηγηθεί του σχεδιασμού των ευρωπαϊκών μαρκών της Stellantis. Και οι δύο διορισμοί αντιπροσωπεύουν βασικά βήματα στην εφαρμογή της νέας δομής σχεδιασμού το Ralph Gilles, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας.

Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί η παγκόσμια τεχνογνωσία της Stellantis για τις 14 μάρκες της, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ελευθερία κινήσεων σε κάθε περιοχή, ώστε τα αυτοκίνητα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των τοπικών πελατών. Ο Ralph Gilles, που αναφέρεται απευθείας στον CEO της Stellantis, Antonio Filosa, θα επικεντρωθεί στη γενική στρατηγική και στα παγκόσμια έργα σχεδιασμού, ενώ θα συνεργάζεται στενά με τους υπεύθυνους σχεδιασμού σε κάθε περιοχή.

«Ο διορισμός του Scott Krugger στη Βόρεια Αμερική και του Gilles Vidal στην Ευρώπη είναι σημαντικά βήματα για τη νέα μας ομάδα σχεδιασμού και για το στόχο μας να φέρουμε στην αγορά πιο εμπνευσμένα και ενδιαφέροντα αυτοκίνητα, δίνοντας στους πελάτες περισσότερες επιλογές», είπε ο Ralph Gilles. «Με το μεγάλο ταλέντο και την εμπειρία του Scott στη Βόρεια Αμερική και την επιτυχημένη πορεία του Gilles στην Ευρώπη, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο δημιουργικότητας και καινοτομίας.»