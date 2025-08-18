Αυτό είναι σήμερα το μόνο διαθέσιμο Plug-in «φορτηγάκι» της αγοράς. Δείτε τις τιμές

Ξεκίνησε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα η επίσημη διάθεση του νέου Ranger Plug-in Hybrid, του μόνου σήμερα υβριδικού pick-up μοντέλου της ελληνικής αγοράς που μπαίνει στην πρίζα (plug-in hybrid), υποσχόμενο έτσι ηλεκτρική αυτονομία 50 km και κατανάλωση βενζίνης 3,4 lit./100 km.

Το νέο εξηλεκτρισμένο Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα σε δύο εκδόσεις: Η πρώτη είναι η Wildtrak, η οποία αποτελεί σήμερα την δημοφιλέστερη έκδοση του Ranger και η δεύτερη είναι η Stormtrak, η πιο πλούσια αυτή τη στιγμή παραλλαγή του δημοφιλούς pick-up της Ford, που θα διατεθεί για το νέο Ranger Plug-In Hybrid σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Το Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι σήμερα το μοναδικό pick-up μοντέλο της ελληνικής αγοράς που μπαίνει στην πρίζα όντας ένα όχημα ικανό τόσο για επαγγελματική χρήση, όσο και για αποδράσεις και αναψυχή. Το Ford Ranger Plug-In Hybrid διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, υποσχόμενο ταυτόχρονα ηλεκτρική αυτονομία 50 km και κατανάλωση βενζίνης μόλις 3,4 lit/100 km (WLTP).

Και οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις του νέου Ranger Plug-In Hybrid εφοδιάζονται με προηγμένα χαρακτηριστικά σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης όπως, έξυπνο αυτορυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (Intelligent Adaptive Cruise Control), Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα (Cross Traffic Alert), Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA / Warning), ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φώτα εδάφους, εμπρός προβολείς LED, αεροδυναμική σπορ μπάρα, ράγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίου, φωτισμός οχήματος 360 μοιρών (Zone Lighting), αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού, κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, Σύστημα πλοήγησης, σσύρματη φόρτιση (Wireless Charging), πίσω φιμέ κρύσταλλα, μερικώς δερμάτινη επένδυση με ραφές σε χρωματική αντίθεση, δερμάτινο θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start), Κρυφός εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, καθώς και ζάντες ελαφρού κράματος αλουμινίου 18 ιντσών με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18.

Στη σπέσιαλ και περιορισμένης παραγωγής έκδοση Stormtrak προστίθενται στοιχεία όπως, εμπρός προβολείς Matrix LED, μοναδική εμπρός μάσκα με κυψελοειδές πλέγμα και διακοσμητικό λογότυπο «RANGER» στο καπό, αποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος 18 ιντσών ματ μαύρου χρώματος, ρυθμιζόμενο σύστημα σπορ μπάρας με ράγες οροφής, κάμερα οπισθοπορείας /θέασης 360 μοιρών, hi-end ηχοσύστημα B&O απόδοσης 640W, hλεκτρική πρίζα ισχύος 2,3 kW (Pro Power OnBoard), Υποβοήθηση οπισθοπορείας με τρέιλερ (Pro-Trailer Backup Assist), καθώς και μοναδικές λεπτομέρειες και σήμανση Stormtrak εσωτερικά και εξωτερικά (διαθέσιμο σε 2 χρώματα αμαξώματος Chill Gray και Agate Black).

Στο εσωτερικό του νέου Ranger Plug-In Hybrid η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών εξασφαλίζει τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών του οχήματος – όπως το ηχοσύστημα, ο κλιματισμός, η πλοήγηση και πολλά ακόμη – μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό στη χρήση περιβάλλον. Η έκδοση Stormtrak διαθέτει επιπλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η μεγάλη αεροτομή πίσω από την καμπίνα των επιβατών μπορεί να μετακινηθεί εμπρός/πίσω και η πτυσσόμενη βάση που περιέχει, μαζί με τις αναδιπλούμενες μπάρες της καμπίνας, μπορούν να δημιουργήσουν έναν επίπεδο χώρο για τη στήριξη μακριών αντικειμένων, όπως σωλήνες ή ένα SUP.

Κάτω από το καπό του Ranger Plug-In Hybrid βρίσκεται ο 2,3 turbo βενζινοκινητήρας της Ford που σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 PS και θηριώδη ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger Raptor. Το μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, υποσχόμενο ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση – μόλις 3,4 lt/100 χλμ. (WLTP).

Η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως και 50 km με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία - ιδανική για αστική χρήση με μηδενική κατανάλωση βενζίνης. Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του Ranger Plug-In Hybrid είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α στην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ 2,3 kW– αρκετή ώστε να φορτίσουν ακόμα και ένα δεύτερο Ranger Plug-In Hybrid. Προαιρετικά, το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρίζες 16A με ισχύ 6,9 kW, κατάλληλες για τον πιο απαιτητικό επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει στη διάθεσή του επτά διαφορετικά προφίλ οδήγησης; τα Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και τα Mud, Sand, Tow/Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση. Παράλληλα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρική, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο.

Το νέο Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα με τιμή 48.800 ευρώ (+ΦΠΑ) για την έκδοση Wildtrak και 51.310 ευρώ (+ΦΠΑ) για την περιορισμένης παραγωγής Stormtrak.

