Την Τετάρτη η «ώρα μηδέν» για τους αγρότες - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Μετά από περίπου 35 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση φαίνεται τελικά να αποφασίζει να κινηθεί χωρίς πλέον να περιμένει την ανταπόκριση των αγροτών στην πρόσκληση διαλόγου -που έχει πολλάκις απευθύνει κι έχει απορριφθεί κατ’ εξακολούθηση από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα- κάνοντας, μάλιστα, το τελικό βήμα των ανακοινώσεων της και διαμηνύοντας, ότι αυτές αποτελούν το όριο του «πακέτου» που δύναται να δώσει.

Σε συνέχεια αλλεπάλληλων κυβερνητικών συσκέψεων, η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στην απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών να προχωρήσει σε 48ωρο «μπλακ άουτ» της χώρας από την Πέμπτη, ήρθε δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλλει ότι «την Τετάρτη το πρωί η Κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει, ουσιαστικά, τα μέτρα, τα οποία έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών».

Κατά μία έννοια, η κυβέρνηση προχωρά σε αυτό που οι ίδιοι οι αγρότες ζητούσαν, την συγκεκριμένη απάντηση, δηλαδή, στα αιτήματά τους, κάτι που έθεταν ως προϋπόθεση για να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Η διαφορά είναι, ότι η κυβέρνηση σπεύδει να διευκρινίσει ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνοντας ουσιαστικά ότι το εν λόγω «πακέτο» δεν θα είναι διαπραγματεύσιμο ή συζητήσιμο μετά την ανακοίνωσή του. Αυτό, ίσως, αποτελεί και τον τελευταίο μοχλό πίεσης της κυβέρνησης, ώστε μέσα στις επόμενες ώρες και πριν την Τετάρτη, οι εκπρόσωποι των αγροτών να πουν «ναι» σε μια συνάντηση, τουλάχιστον με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να λειτουργήσει τελικά μια «βαλβίδα αποσυμπίεσης» της έντασης, που παραμένει.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε, όμως και ότι τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες και όχι «μια μειοψηφία που βρίσκεται στις κινητοποιήσεις». Η κυβέρνηση βάζει πλέον στην επιχειρηματολογία της το πόσους εκπροσωπούν τελικά τα μπλόκα, κάτι που είχε κάνει λίγο πριν από τις γιορτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι στη χώρα υπάρχουν 400.000 αγρότες και τους δρόμους 4.000 τρακτέρ.

Αναγνωρίζοντας ότι στην κοινή γνώμη υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συμπαράστασης προς τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το Μέγαρο Μαξίμου επικαλείται πλέον τόσο το πλήγμα που τα μπλόκα επιφέρουν σε άλλες κοινωνικές ομάδες, όσο και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. «Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή», ήταν η φράση του κ. Μαρινάκη, που πυροδοτεί εκ νέου τα σενάρια για το plan B της κυβέρνησης, το οποίο έχει ήδη γίνει γνωστό και περιλαμβάνει διοικητικές κυρώσεις, πχ πρόστιμα, σε όσους παρακωλύουν την κυκλοφορία. Ένα σχέδιο, που επανέρχεται στο προσκήνιο με δεδομένη την απόφαση των μπλόκων να κλείσουν δρόμους, παράδρομους και τελωνεία την ερχόμενη Πέμπτη και για 48 ώρες.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι εξάντλησε την επιείκεια, κάνει λόγο για εξάντληση της υπομονής και όσων χρειάστηκαν ώρες ώστε να μεταβούν στον προορισμό τους και ταυτόχρονα, επαναλαμβάνοντας ότι προφανώς δε μπορεί να διεξάγει μια επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τα τρακτέρ, διαμηνύει ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο, που μπορεί να εφαρμοστεί, όταν ληφθεί η σχετική απόφαση. «Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο “και πέντε”» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης.

Στο κυβερνητικό επιτελείο διαβλέπουν πλέον ενδείξεις κομματικής υποκίνησης των μπλόκων, με τον Κωστή Χατζηδάκη, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, να κάνει λόγο για «κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες», που όπως είπε κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται ότι πλέον η «ώρα μηδέν» τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για τους εκπροσώπους των αγροτών, είναι η Τετάρτη.

Η ανταπόκριση, που θα υπάρξει από τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα σε αυτό το «πακέτο» μέτρων, στο οποίο φαίνεται ότι θα περιλαμβάνεται συγκεκριμένη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η τελική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο, ουσιαστικά θα καθορίσει και το μέλλον των κινητοποιήσεων και κυρίως το αν οι αγρότες θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της απόφασής τους για 48ωρο αποκλεισμό όλων των διόδων, με μια τέτοια εξέλιξη να ενεργοποιεί, όπως αφήνεται να εννοηθεί, το plan B των αρχών.