Κυβέρνηση: Δεν υπάρχει άλλη υπομονή - Την Τέταρτη τα μέτρα για τους αγρότες με ή χωρίς την παρουσία τους

Την Τετάρτη (07/01) η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις κι εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τονίζει πως «δεν υπάρχει άλλη υπομονή».

Όπως είπε «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι για όσους είναι στα μπλόκα»

Τόνισε, δε, ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή».

«Την Τετάρτη θα εξειδικεύσει η Κυβέρνηση τα μέτρα που έχει αναπτύξει είτε με την παρουσία αγροτών είτε όχι», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι για όλους και όχι για μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα.

«Αυτά είναι τα μέτρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη υπομονή. Είμαστε Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. θεωρούμε ότι είναι καλό οι ανακοινώσεις να γίνουν παρουσία των αγροτών, αλλά είτε έρθουν αγρότες είτε όχι θα προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε.

«Σε μία λογική στάθμισης η Κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκεια. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ για να γίνει εκκένωση των εθνικών οδών. Τα 4.000 – 5.000 τρακτέρ δεν είναι όλοι αγρότες. Η υπομονή όσων έκαναν 4- 5 ώρες παραπάνω έχει εξαντληθεί και πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό.

Το να είσαι υπέρ των αγροτών δε σημαίνει ότι ανέχεσαι για καιρό μία κατάσταση ταλαιπωρίας Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων, αλλά είμαστε και στο και 5′, τα όρια έχουν εξαντληθεί», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό κι εν προκειμένω η Τροχαία για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων οι οποίοι απλά ήθελαν να πάνε σε ένα προορισμό τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.

Πιο αναλυτικά:

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία έχουν αναγγελθεί είτε με την παρουσία αγροτών, είτε χωρίς την παρουσία των αγροτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες και όχι μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Και δεν υπάρχει νομίζω άλλη υπομονή. Μπορεί όλοι να στηρίζουμε τους αγρότες αλλά είμαστε και κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις και να τις κάνουμε παρουσία τους και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Σε επόμενη ερώτηση τι σημαίνει δεν υπάρχει άλλη υπομονή, απάντησε πως «σε μια λογική στάθμισης η κυβέρνηση συνολικά εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη, δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τρακτέρ». Πρόσθεσε πως τα 4000-5000 τρακτέρ είναι η μειοψηφία των αγροτών. «Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο και πέντε. Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Για τις ανακοινώσεις της Τετάρτης είπε ότι θα γίνουν από τον αρμόδιο υπουργό και καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Σημείωσε επίσης πως ό,τι είπε η κυβέρνηση, το έχει κάνει και όποιος από την αντιπολίτευση μετά τις ανακοινώσεις ζητήσει παραπάνω, θα πρέπει να πει από πού θα βρεθούν τα χρήματα και πως θα φορολογήσουν παραπάνω.

Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι από την αρχή του 2026 ξεκινούν να βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω μείωσης των φόρων

«Περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι από την αρχή του 2026 ξεκινούν να βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το 2026. «Οι μειώσεις φόρων στην πραγματικότητα είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ουσιαστικά αύξηση εισοδήματος την οποία θα αρχίσουν να βλέπουν από το εκκαθαριστικό που θα αφορά στο 2026».

Εξήγησε ότι «θα έχουν σαφέστατα μικρότερο φόρο, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν λιγότερες κρατήσεις στον μισθό τους και κατά συνέπεια αύξηση του εισοδήματός τους, στο τέλος κάθε μήνα. Μετά τη μείωση μιας σειράς φόρων από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της δηλαδή από το 2019 συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με συγκεκριμένα μέτρα, σχέδιο και σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες μειώνοντας σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας φόρους για όλους τους πολίτες, αυξάνοντας στην πραγματικότητα το εισόδημά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι αποδίδοντας παράλληλα ξεχωριστή σημασία στην ελληνική περιφέρεια».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η εικόνα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστήμιων έχει αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Το 2025 έκλεισε χωρίς καμία ενεργό κατάληψη, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Στο μεταξύ, η χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενισχυμένη κατά 30% σε σύγκριση με το 2019, την ώρα που τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Yale και το Harvard, συμπράττουν με ελληνικά ΑΕΙ, σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς, με τους φοιτητές και τους καθηγητές να γίνονται, ξανά, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ενισχύονται με έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 4,4 εκατ. ευρώ. Η έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων αφορά κυρίως στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος», είπε.

Συμπλήρωσε ότι παράλληλα, «το υπουργείο με στόχο τη συστηματική και έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, προχωρά στον ορισμό και την κατανομή 450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το έτος 2026, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η αναθεωρημένη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train προβλέπει συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις στα δρομολόγια, θεσπίζει νέο πλαίσιο προστασίας επιβατών με διπλασιασμό αποζημιώσεων και αυστηροποιεί τους κανόνες συντήρησης και διαθεσιμότητας στόλου. Παράλληλα, προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση προσωπικού καθηκόντων ασφαλείας και ψηφιακή μέτρηση εκτέλεσης έργου μέσω του νέου συστήματος γεωεντοπισμού.

Από το ποσό των 420 εκατ. ευρώ, τα 308 εκατ. αφορούν σε 23 νέα τρένα των οποίων η παραγγελία από την κατασκευάστρια εταιρεία Alstom, έχει ήδη, υπογραφεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και την πρώτη αγορά νέων τρένων από την προ-ολυμπιακή περίοδο του 2004».

Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι «το κόστος της επένδυσης το αναλαμβάνει αποκλειστικά η Hellenic Train. Από τους 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς τύπου Coradia Stream 12 προορίζονται για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για την ενίσχυση των προαστιακών γραμμών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα 112 εκατ. ευρώ από τα 420 εκατ. ευρώ της αναθεωρημένης σύμβασης αφορούν σε νέα αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε το ότι «από σήμερα, 5 Ιανουαρίου, έως τις 9 Ιανουαρίου θα έχουν καταβληθεί, συνολικά, 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

* 25 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

* 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

* 11 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες 3,82 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων ετών, ενώ, παράλληλα, είναι κατά 13% πιο υψηλό από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024. Μάλιστα, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα κλάδους του πρωτογενούς τομέα που αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Συμπλήρωσε ότι «για 2.500 κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς, έχουν -προς το παρόν- δοθεί, κατά μέσο όρο, 33.600 ευρώ ανά κτηνοτρόφο για την απώλεια του κεφαλαίου και του σχετικού εισοδήματος για ένα έτος. Ακόμα, στους κτηνοτρόφους θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, που είναι κεφάλαια από τις Βρυξέλλες, τα οποία περίσσεψαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών. Στους βαμβακοπαραγωγούς και στους σιτοπαραγωγούς, θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ μέσω των οικολογικών σχημάτων, από επιδοτήσεις που περίσσεψαν επίσης λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν, για πρώτη φορά, 177 εκατ. ευρώ μέσω του Μέτρου 23 στους αγρότες που είδαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους, λόγω κλιματικών συνθηκών».

Είπε επίσης ότι «το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών που αφορούν σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το υπουργείο Ανάπτυξης, στη δύση του 2025. Συγκεκριμένα διατέθηκαν, συνολικά, 337,8 εκατ. ευρώ, σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Εξέλιξη, που ισοδυναμεί με ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια, ειδικότερα, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου διατέθηκαν, συνολικά, 155,5 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη χρηματοδότηση στις περιφέρειες έλαβε η Θεσσαλία με 26,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 15,8 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 15 εκατ. ευρώ και η Κρήτη με 12 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά από τρία χρόνια εκταμιεύθηκαν και δαπάνες για αξιολογητές και ελεγκτές, γεγονός, που συμβάλλει, καθοριστικά, στην εύρυθμη λειτουργία και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών (του Συνασπισμού των Προθύμων) για την Ουκρανία που οργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέροντας ότι «δυστυχώς, το 2026 ξεκίνησε με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, καθώς σίγησε, χθες, μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης» και εξέφρασε από βήματος τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους «του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι από την αρχή του 2026 ξεκινούν να βλέπουν αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Οι μειώσεις φόρων στην πραγματικότητα είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ουσιαστικά αύξηση εισοδήματος, την οποία θα ξεκινήσουν να βλέπουν από το εκκαθαριστικό που θα αφορά στο έτος 2026 που θα έχουν σαφέστατα μικρότερο φόρο. Οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν λιγότερες κρατήσεις στον μισθό τους και κατά συνέπεια αύξηση του εισοδήματός τους στο τέλος κάθε μήνα.

Μετά τη μείωση μιας σειράς φόρων από την 1η Ιανουαρίου του 2026, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της, δηλαδή από το 2019, συνολικά, σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών.

Στις μειώσεις φόρων που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η.1.2026 συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

* Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

* Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35% που ήταν) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

* Η μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους το 2026 και η πλήρης κατάργησή του γι' αυτούς τους οικισμούς το 2027.

* Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.

* Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Επιπλέον, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και από την αύξηση που θα λαμβάνουν βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Ακόμη, από την 1η.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώθηκε κατά 50% -και καταργείται πλήρως από το 2027- επομένως εκείνοι οι 670.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά βλέπουν αυξήσεις από μια ακόμη αιτία. Με βάση αυτές τις κινήσεις, από τον Ιανουάριο του 2027 κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στους συνταξιούχους.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με συγκεκριμένα μέτρα, σχέδιο και σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες:

-μειώνοντας σύμφωνα με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας φόρους για όλους τους Έλληνες πολίτες,

-αυξάνοντας στην πραγματικότητα το εισόδημά τους,

-δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι,

-αποδίδοντας, παράλληλα, ξεχωριστή σημασία στην ελληνική περιφέρεια.

Η εικόνα των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστήμιων έχει αλλάξει, ριζικά, προς το καλύτερο. Το 2025 έκλεισε χωρίς καμία ενεργό κατάληψη, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Στο μεταξύ, η χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενισχυμένη κατά 30% σε σύγκριση με το 2019, την ώρα που τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Yale και το Harvard, συμπράττουν με ελληνικά ΑΕΙ, σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς, με τους φοιτητές και τους καθηγητές να γίνονται, ξανά, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, 5 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ενισχύονται με έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 4,4 εκ. ευρώ.

Η έκτακτη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων αφορά κυρίως στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος.

Παράλληλα, το Υπουργείο με στόχο την συστηματική και έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, προχωρά στον ορισμό και την κατανομή 450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το έτος 2026, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η αναθεωρημένη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train προβλέπει συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις στα δρομολόγια, θεσπίζει νέο πλαίσιο προστασίας επιβατών με διπλασιασμό αποζημιώσεων και αυστηροποιεί τους κανόνες συντήρησης και διαθεσιμότητας στόλου. Παράλληλα, προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση προσωπικού καθηκόντων ασφαλείας και ψηφιακή μέτρηση εκτέλεσης έργου μέσω του νέου συστήματος γεωεντοπισμού.

Από το ποσό των 420 εκ. ευρώ, τα 308 εκατ. αφορούν σε 23 νέα τρένα των οποίων η παραγγελία από την κατασκευάστρια εταιρεία Alstom, έχει ήδη, υπογραφεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης έως το 2027.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στις χερσαίες μεταφορές της χώρας και την πρώτη αγορά νέων τρένων από την προ-ολυμπιακή περίοδο του 2004.

Το κόστος της επένδυσης το αναλαμβάνει αποκλειστικά η Hellenic Train. Από τους 23 νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς τύπου Coradia Stream 12 προορίζονται για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για την ενίσχυση των προαστιακών γραμμών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τα υπόλοιπα 112 εκατ. ευρώ από τα 420 εκατ. ευρώ της αναθεωρημένης σύμβασης αφορούν σε νέα αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα.

Ξεκινώντας από σήμερα, 5 Ιανουαρίου, έως τις 9 Ιανουαρίου θα έχουν καταβληθεί, συνολικά, 45,6 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9 εκατ. ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

* 25 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

* 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

* 11 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες 3,82 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων ετών, ενώ, παράλληλα, είναι κατά 13% πιο υψηλό από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024. Μάλιστα, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε προτεραιότητα κλάδους του πρωτογενούς τομέα που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως για 2.500 κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς, έχουν -προς το παρόν- δοθεί, κατά μέσο όρο, 33.600 ευρώ ανά κτηνοτρόφο για την απώλεια του κεφαλαίου και του σχετικού εισοδήματος για ένα έτος. Ακόμα, στους κτηνοτρόφους θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, που είναι κεφάλαια από τις Βρυξέλλες, τα οποία περίσσεψαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών. Στους βαμβακοπαραγωγούς και στους σιτοπαραγωγούς, θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ μέσω των οικολογικών σχημάτων, από επιδοτήσεις που περίσσεψαν επίσης λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν, για πρώτη φορά, 177 εκατ. ευρώ μέσω του Μέτρου 23 στους αγρότες που είδαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους, λόγω κλιματικών συνθηκών.

Το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών που αφορούν σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το Υπουργείο Ανάπτυξης, στη δύση του 2025.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν, συνολικά, 337,8 εκατ. ευρώ, σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές. Εξέλιξη, που ισοδυναμεί με ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια, ειδικότερα, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου διατέθηκαν, συνολικά, 155,5 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη χρηματοδότηση στις περιφέρειες έλαβε η Θεσσαλία με 26,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Κεντρική Μακεδονία με 15,8 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 15 εκατ. ευρώ και η Κρήτη με 12 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά από τρία χρόνια εκταμιεύθηκαν και δαπάνες για αξιολογητές και ελεγκτές, γεγονός, που συμβάλλει, καθοριστικά, στην εύρυθμη λειτουργία και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης για το τρέχον έτος, τα οποία αφορούν στη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, αλλά και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία, την Εξωστρέφεια, την Αγροδιατροφή και την 'Αμυνα.

Ακόμη, θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για τα καθεστώτα Μεταποίηση α' και β', Τουρισμός α' και β', Αγροδιατροφή και Γενική Επιχειρηματικότητα 360.

Αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών (του Συνασπισμού των Προθύμων) για την Ουκρανία που οργανώνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Δυστυχώς, το 2026 ξεκίνησε με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, καθώς σίγησε, χθες, μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης.

Θα ήθελα να εκφράσω, για ακόμα μια φορά από αυτό το βήμα, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη».