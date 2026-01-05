Κ. Χατζηδάκης: Δεν θα αφήσουμε έτσι το θέμα του FIR Αθηνών - Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο θεατές στα μπλόκα

Στην κατάσταση που επικρατεί με τις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε ότι «δεν είναι κατανοητό να μην προσέρχονται οι αγρότες σε διάλογο», ενώ αναφορικά με το ζήτημα του FIR Αθηνών σημείωσε ότι «δεν θα το αφήσουμε έτσι».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε πως δεν μπορεί να παραμένει θεατής στα μπλόκα η κυβέρνηση, η οποία - όπως είπε - επικρίνεται από την κοινή γνώμη για την ανεκτική της στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις και στους δρόμους που κλείνουν.

«Έκλεισε η χρονιά όμως και στον αγροτικό τομέα φέτος έχουν καταβληθεί 3,8 δισ. έναντι 3,3 δισ. πέρσι, μιλάμε δηλαδή για αύξηση 13%», υπογράμμισε.

«Υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι αν οι αγρότες επιμένουν στην άρνηση, «δεν μας μένει κάτι άλλο παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας πού καταλήγουμε αντί να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για «σαφή χρωματισμό» πίσω από ορισμένα μπλόκα και για αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι υποκινούνται από συγκεκριμένα κόμματα.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», εξήγησε.

«Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά», πρόσθεσε.

«Δεν θα αφήσουμε έτσι το θέμα του FIR Αθηνών»

Αναφορικά με το ζήτημα του FIR Αθηνών, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως έχει γεννήσει εύλογα ερωτηματικά το όλο θέμα, ενώ δεσμεύτηκε πως το υπουργείο Υποδομών δεν θα αφήσει έτσι την υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το αίτιο αυτού του περίπλοκου τεχνικού προβλήματος.

«Για αυτό και η κυβέρνηση έχει προσφύγει ήδη στις υπηρεσίες τόσο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών όσο και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Αν χρειαστεί, ο υπουργός θα προχωρήσει μέχρι και σε ΕΔΕ. Το ταχύτερο θα δοθούν απαντήσεις, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με θέματα ασφαλείας».

«Δικτάτορας ο Μαδούρο, ο ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει ότι χρηματοδοτήθηκε από το καθεστώς»

Τέλος, σε ερώτηση για τη σύλληψη και φυλάκιση του Νικολάς Μαδούρο, απάντησε: «Ήταν δικτάτορας, αυτή είναι η θέση της Ελλάδας και της ΕΕ. Όποιος στην Ελλάδα πιστεύει πως δεν ήταν, να βγει και να το πει. Η χώρα μας ήδη είχε αναγνωρίσει τον Γκονζάλες το 2024. Χθες το βράδυ 26 χώρες της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και εξαιρουμένης της Ουγγαρίας - έκαναν κοινή δήλωση που αναφέρονται ακριβώς στο ότι ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας».

Και συνέχισε λέγοντας:«Όλοι οι ευαίσθητοι με αυτό το θέμα δεν είδα να δείχνουν τέτοια ευαισθησία για το Διεθνές Δίκαιο όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία».

«Ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ώρες θα βγει και θα διαψεύσει όλα τα σχετικά δημοσιεύματα και θα πει ότι το κόμμα του δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ από το καθεστώς Μαδούρο», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.