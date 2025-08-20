Μια ακόμα νέα μάρκα επενδύει στην Ελλάδα. Ποια είναι τα πρώτα μοντέλα που φέρνει;

Με τρία ηλεκτρικά μοντέλα θα πραγματοποιήσει την είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο μία ακόμα κινεζική εταιρία, η Zeekr - μια πιο πολυτελής και “high-tech” μάρκα του κολοσσού που ακούει στο όνομα Geely. Και καθώς ο όμιλος Geely δίνει ήδη το παρών στη χώρα μας και με τη μάρκα Geely, δεν είναι παράξενο που εισαγωγέας της Zeekr αναλαμβάνει η GEO Mobility Hellas, η οποία αντιπροσωπεύει και την Geely.

H Geely Holdings είναι ένας κινεζικός γίγαντας που κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως στον τομέα των ηλεκτρικών, plug-in hybrid και υβριδικών οχημάτων. Ελέγχει «βαριά» ονόματα της αυτοκίνησης, όπως η Volvo, η Lotus και η Polestar, συνεργάζεται με τη Mercedes-Benz για τα smart της νέας εποχής και έχει δικά της brands. Μία από τις νεοφυείς μάρκες που λάνσαρε η Geely είναι η Zeekr, η οποία ξεκινάει την εμπορική της δραστηριότητα στην ελληνική αγορά συμπράττοντας με την GEO Mobility Hellas – τον εισαγωγέα και της μάρκας Geely με αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Μάθετε περισσότερα για την Geely κάνοντας κλικ εδώ.







Η συνεργασία θα αφορά την προσφορά όλης της γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων της Zeekr στις εκθέσεις σε όλη τη χώρα, με τον εισαγωγέα να υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία για τους πελάτες, από δοκιμαστικές διαδρομές και διαμορφώσεις έως την παραγγελία, την παράδοση και το service. To πρώτο experience store θα βρίσκεται στο Μαρούσι, στην Αθήνα, ενώ το νέο, πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το παρακάτω εικονιζόμενο Zeekr 7X των 4,82 μέτρων χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800V, που σημαίνει φόρτιση 10-80% σε περίπου 15 λεπτά.







To Zeekr 001 που βλέπετε παρακάτω είναι ένα shooting brake 4,955 μέτρων που στην τετρακίνητη εκδοχή με τους 2 ηλεκτροκινητήρες αποδίδει 544 άλογα και επιταχύνει από 0-100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα.







Όσον αφορά στο Zeekr X αυτό είναι ένα μικρομεσαίο οικογενειακό SUV με μήκος 4,432 μέτρα με ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων.

Ποια είναι όμως η Ζeekr; Η Zeekr λειτουργεί τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και τα στούντιο σχεδιασμού στο Gothenburg, το Ningbo, το Hangzhou και τη Shanghai και διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης.



Από την στιγμή που η Zeekr ξεκίνησε τις παραδόσεις τον Οκτώβριο του 2021, η μάρκα έχει παραδώσει περισσότερα από 510.000 οχήματα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr 001 FR, Zeekr 009 MPV, Zeekr X urban SUV, Zeekr 007, Zeekr 7X, Zeekr MIX και Zeekr 7GT. Το τιμόνι της Zeekr στην Ευρώπη το κρατάει ένας Έλληνας, ο Σπύρος Φωτεινός.







Η Zeekr έχει ανακοινώσει τα σχέδιά της για την πώληση οχημάτων στις παγκόσμιες αγορές και έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης για τα επόμενα 5 χρόνια με στόχο να ικανοποιήσει την ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Η Zeekr υποστηρίζει πως αποτελεί την παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Geely Holding και μπαίνοντας δίπλα στην Volvo και την Polestar, έχει στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως ολοκληρωμένου οικοσυστήματος χρηστών με την καινοτομία ως πρότυπο. Η μάρκα δίνει έμφαση στις τεχνολογίες διασύνδεσης και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) και αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες μπαταριών, συστήματα διαχείρισης μπαταριών, τεχνολογίες ηλεκτρικών κινητήρων και αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων.

Το λανσάρισμα στην Ελλάδα αποτελεί ένα κρίσιμο στρατηγικό ορόσημο στη στρατηγική της Zeekr για την Ευρώπη, μετά το λανσάρισμα της μάρκας στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο. Η Ελλάδα θα αποτελέσει το ντεμπούτο της Zeekr στη νότια Ευρώπη και η άφιξη των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας στη χώρα θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, σε μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024.

Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης συμβαδίζουν με αυτή την τάση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης για εγκατεστημένη ισχύ, μετρούμενη σε kW ανά EV - μια σημαντική μέτρηση για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της διαθεσιμότητας φόρτισης.





Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zeekr Europe, Lothar Schupet, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε τη μάρκα μας στην Ελλάδα, μαζί με τους συνεργάτες μας, την GEO Mobility Hellas. Αυτό θα είναι το ντεμπούτο μας στη νότια Ευρώπη και είμαι υπερήφανος που, στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορούμε μαζί να συμβάλουμε στην μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.»

«Στην GEO Mobility Hellas, οι ισχυρές συνεργασίες και το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας μας. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τη Zeekr και τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα και προσβλέπουμε σε μια μακρά και επιτυχημένη σχέση. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξηλεκτρίσουμε την αγορά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους πρώτους πελάτες στα experience centers της μάρκας», δήλωσε ο Ran Danai, Διευθύνων Σύμβουλος της GEO Mobility Hellas.