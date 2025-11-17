ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι ψηφιακές εφαρμογές και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν με ταχείς ρυθμούς την παροχή υπηρεσιών υγείας, με την Ελλάδα να επιχειρεί μια από τις πιο εκτεταμένες αναβαθμίσεις του ΕΣΥ των τελευταίων δεκαετιών. Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλά στο Liberal και τη Σοφία Κωστάρα για την εφαρμοσμένη πολιτική πίσω από τον εκσυγχρονισμό του συστήματος: από τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού και τον νέο τρόπο κλεισίματος ραντεβού, μέχρι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους ασθενείς και την αύξηση των δαπανών για τον τομέα της Υγείας. Παράλληλα, αναφέρεται στη δική του πορεία από την παιδονευροχειρουργική στην πολιτική και στον ρόλο που έχει ο αθλητισμός στη ζωή του, ως προσωπικό σημείο πειθαρχίας και αντοχής.

Συνέντευξη στη Σοφία Κωστάρα

Οι καινοτομίες και οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Η Υγεία και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα ωφεληθεί; Θα δούμε εντυπωσιακές αλλαγές στον τομέα;

Η ψηφιακή υγεία δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν που ήδη υλοποιείται. Οι καινοτομίες και οι ψηφιακές εφαρμογές μπαίνουν δυναμικά στην καθημερινότητά μας και αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργεί το ΕΣΥ. Με τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού, οι γιατροί έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που τους δίνει άμεση πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς, μειώνει τη γραφειοκρατία και επιτρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην ουσία της φροντίδας.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμος και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να βλέπει εύκολα στο κινητό του τις συνταγές, τα ραντεβού και τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Στόχος μας είναι να κάνουμε την υγεία πιο προσβάσιμη, πιο διαφανή και πιο ανθρώπινη, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να προσφέρουμε καλύτερη φροντίδα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Είναι μια πραγματικότητα ότι οι δαπάνες για την Υγεία έχουν αυξηθεί. Είναι όμως αρκετή αυτή η αύξηση; Καλύπτει τις ανάγκες ή ο προϋπολογισμός στον τομέα της Υγείας πρέπει να αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω;

Η βελτίωση της δημόσιας υγείας αποτελεί για τη σημερινή κυβέρνηση αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και αυτό δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Υλοποιούμενη, μετρήσιμη, εμφανής. Ο προϋπολογισμός για την υγεία έχει ήδη αυξηθεί κατά 50% από το 2019. Μιλάμε, επομένως, ήδη για μία τεράστια αύξηση. Στην οποία και πρέπει να συνυπολογίσουμε, επιπλέον, τα τεράστια κονδύλια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία: Η ανακατασκευή των τμημάτων επειγόντων περιστατικών όλων των νοσοκομείων, το πρόγραμμα των δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δε συνιστούν πολιτική δεξιά, κεντρώα ή αριστερή. Έχει πρόσημο εθνικό και ανάγνωση κοινωνική.

Το ΕΣΥ έχει προβλήματα, πολλά και διαχρονικά. Και αυτό δεν είναι εθνική ιδιαιτερότητα, αλλά αποτελεί κοινό παρανομαστή για κάθε χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια! Όπως αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά από συστάσεώς του υλοποιείται ένα τόσο ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης και βελτίωσής του, όπως το σημερινό. Που το κάνει ήδη πιο προσβάσιμο, πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό. Για όλους. Προφανώς και εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Όμως, η βελτίωση είναι μια διαδικασία συνεχής και διαρκής. Γι’ αυτό και τονίζω πως το ΕΣΥ πρέπει να αποτελεί σημείο σύνθεσης, συνεννόησης και όχι αντιπαράθεσης των μικροπολιτικών «εγώ» του καθενός.

Κύριε Θεμιστοκλέους, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιείται αξιολόγηση στα νοσοκομεία από τους ασθενείς ενώ έχετε εισάγει ένα νέο σύστημα για το κλείσιμο ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα;

Αξιολόγηση σημαίνει δύο πράγματα: Πρώτον, επιβράβευση του καλού και, δεύτερον, κινητροδότηση του «όχι και τόσο καλού» να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση ενός συστήματος υπηρεσιών υγείας, επομένως, δεν μπορεί να γίνεται από τον ίδιο του τον εαυτό! Αυτονόητο είναι ότι τον κυρίαρχο λόγο έχει ο ασθενής. Γιατί, πολύ απλά, είναι και αυτός που το χρηματοδοτεί. Είναι θεμελιώδες να ακούμε τους ίδιους τους πολίτες, όχι μόνο στα λόγια, αλλά με μετρήσιμα και συστηματικά εργαλεία για να γίνουμε καλύτεροι. Και είναι σημαντικό πως τα στοιχεία δείχνουν την σημαντική πρόοδο των τελευταίων μηνών. Η αξιολόγηση από τους ίδιους τους ασθενείς σε ποσοστό 75% χαρακτηρίζει τη νοσηλεία καλή ή πολύ καλή, 93% βρήκαν τον γιατρό που χρειάζονταν και η εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό φτάνει το 84%.

Η αξιολόγηση από τους ασθενείς δεν αποτελεί για εμάς μια απλή δημοσκόπηση. Είναι εργαλείο διοίκησης, διαφάνειας, διαρκούς βελτίωσης.

Ψηφιακή εποχή για το ΕΣΥ, από την άλλη, σημαίνει πιο άμεση και πιο απλή πρόσβαση για τον ασθενή. Από την 1η Οκτωβρίου όλα τα ραντεβού στο ΕΣΥ κλείνονται από τους πολίτες δωρεάν, μέσω τριών απλών τρόπων: Την τηλεφωνική γραμμή 1566, την εφαρμογή myHealth app και την ιστοσελίδα finddoctors.gov.gr. Παράλληλα, προσθέσαμε ακόμη 6 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού για τους πολίτες μέχρι τέλους του έτους, μια αύξηση της τάξεως του 150%, φθάνοντας συνολικά στα 10 εκατομμύρια, από τα 4 εκατομμύρια που υπήρχαν. Ένας υπερδιπλασιασμός προσβασιμότητας, παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας. Ήδη τον πρώτο μήνα κλείστηκαν πάνω από 320.000 ραντεβού με 7.500 γιατρούς.

Συμμετείχατε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και πριν λίγες ημέρες στον αγώνα IronMan70.3. Τι σημαίνει για εσάς ο αθλητισμός και ποια είναι η αθλητική σας ιστορία;

Τρόπος ζωής και εφόδιο για καλή ζωή. Μετράω πάνω από δέκα χρόνια πλέον που κάνω αγώνες δρόμου και τριάθλου σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου και μια δοκιμασία αυτοβελτίωσης. Έκοψα «μαχαίρι» το κάπνισμα και άρχισα να αθλούμαι συστηματικά. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε στον κόσμο για πρόληψη και εμείς οι ίδιοι να μην κάνουμε αυτή την προσπάθεια.

Τόσο οι προπονήσεις όσο και οι αγώνες με «αποσυμπιέζουν» από την καθημερινή πίεση και ταυτόχρονα μου «γεμίζουν» τις μπαταρίες. Μου προσφέρουν μοναδικές συγκινήσεις. Ειδικά όταν τρέχω παρέα με τα παιδιά μου ή βλέπω την οικογένειά μου στον τερματισμό. Συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλες και όλους να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Ακόμα και το απλό περπάτημα είναι πολύτιμο φάρμακο για την σωματική και ψυχική υγεία.

Έχετε εργαστεί για πολλά χρόνια, ασκώντας την ιατρική και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη ειδικότητα, αυτή του παιδονευροχειρουργού. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με την πολιτική;

Δεν ήταν αυτοσκοπός, προέκυψε. Η ίδια ζωή πολλές φορές ανατρέπει τους σχεδιασμούς και φέρνει καταστάσεις που δεν τις περιμένεις. Γι’ αυτό και προσπαθώ να τα προσομοιάζω. Η Ιατρική και η Πολιτική, όσο διαφορετικές κι αν φαίνονται, έχουν έναν κοινό πυρήνα: Την ανάγκη να κατανοείς σε βάθος ένα πρόβλημα, να το προσεγγίζεις με επιστημονική σκέψη και ανθρωποκεντρική ευαισθησία και να λαμβάνεις αποφάσεις που επηρεάζουν ζωές. Με γνώμονα πάντα την αλήθεια και τον ρεαλισμό. Είναι δύο τομείς που για τους υπηρετήσεις σωστά πρέπει να τους δεις ως αποστολή και όχι ως επάγγελμα. Κα που, για να είσαι αποτελεσματικός, πρέπει να είσαι χρήσιμος και όχι αρεστός.