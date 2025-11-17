Nvidia: Γιατί ένας τίτλος ελέγχει την τάση της Wall

Aυτήν την εβδομάδα και ενόψει των αποτελεσμάτων τριμήνου της Nvidia, το ερώτημα για την επενδυτική κοινότητα είναι ένα: Μπορεί η Nvidia να συνεχίσει να υπεραποδίδει ή μήπως ο πήχης είναι πλέον υπερβολικά υψηλός;

Ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ, περισσότερο γνωστός για τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) και τους επιταχυντές Τεχνητής Νοημοσύνης, με την πάροδο των ετών έχει γίνει στην κυριολεξία η ραχοκοκαλιά των βιομηχανιών κέντρων δεδομένων.

Σήμερα, οι GPU της Nvidia τροφοδοτούν τα πάντα, από την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και την υποδομή cloud έως τα αυτόνομα οχήματα, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο. Πρόσφατα, η Nvidia ξεπέρασε το ορόσημο της κεφαλαιοποίησης αγοράς των 5 τρισ. δολαρίων και αν και αυτή τη στιγμή η κεφαλαιοποίησή της βρίσκεται στα 4,62 τρισ., εντούτοις είναι η πρώτη φορά που ένας κατασκευαστής τσιπ αγγίζει τέτοια μεγέθη.

Δεδομένης δε της στάθμισης της μετοχής στους δείκτες της Wall -η Nvidia έχει βάρος 8% στον S&P 500 και βάρος περίπου 10% στον Nasdaq 100- γίνεται κατανοητό ότι τα αποτελέσματά της έχουν σημασία για ολόκληρη τη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ.

Το οικοσύστημα των εταιρειών που επωφελούνται από την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ναυαρχίδα την Nvidia, αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως λόγο για τον οποίο ο S&P 500 ανεβαίνει από ιστορικό υψηλό σε ιστορικό υψηλό. Η έκρηξη των κερδών του τεχνολογικού τομέα έχει βοηθήσει στην ώθηση της αγοράς παρά τις ανησυχίες για τον υψηλό πληθωρισμό, το υψηλό χρέος και τις επιπτώσεις των πολιτικών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ουσία το οικοσύστημα αυτό απορροφάει όλους τους κραδασμούς καθώς αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για τα οικονομικά οφέλη της τέταρτης και της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης.

Το 2024 η Nvidia από μόνη της αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής απόδοσης του δείκτη S&P 500. Καμία από τις υπόλοιπες 499 εταιρείες του δείκτη δεν πλησίασε αυτό το επίπεδο. Το 2025 προχωράει με το ίδιο σχεδόν μοτίβο.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, εάν η Nvidia την Τετάρτη δεν καταφέρει να διατηρήσει υψηλά τις επιδόσεις της και κατά συνέπεια την ορμή της στο χρηματιστηριακό ταμπλό, οι συνέπειες για την τάση της Wall θα είναι καθοριστικές, ειδικά από τη στιγμή που επικρατεί πλέον ένας μεγάλος σκεπτικισμός όσον αφορά τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα.

Το κυρίαρχο ερώτημα των τελευταίων εβδομάδων είναι κατά πόσον ο τεχνολογικός τομέας βιάστηκε να προεξοφλήσει την έκρηξη των κερδών από τις επενδύσεις στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βλέπετε, για μια δεκαετία, η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής πίσω από μεγάλα μοντέλα. Τώρα ο κόσμος εισέρχεται στη φάση των εφαρμογών και αυτή η μετατόπιση οδηγεί σε μια «ακόρεστη» ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που μόνο η Nvidia μπορεί να παρέχει σε μεγάλη κλίμακα.

Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Nvidia είναι μια εξαιρετική εταιρεία, εντούτοις η μετοχή της αυτή τη στιγμή κινείται σε εξαιρετικά απαιτητικά επίπεδα τιμών. Όμως, μια τόσο « τεντωμένη» αποτίμηση είναι ευάλωτη σε μια πιθανή υποχώρηση. Επιπλέον, η Nvidia αποτελεί πλέον περίπου το 8% του S&P 500, ένα επίπεδο συγκέντρωσης που η ιστορία δείχνει ότι σπάνια διαρκεί, καθώς οι αγορές τείνουν να επιστρέφουν προς τον μέσο όρο με την πάροδο του χρόνου.

Ιδού, λοιπόν, το κρίσιμο δίλημμα. Με τις προσδοκίες για μια ακόμη ισχυρή τριμηνιαία επίδοση να έχουν ήδη ενσωματωθεί στην τιμή της μετοχής, τα αποτελέσματα θα είναι τόσο ισχυρά ώστε να δώσουν καύσιμα για ακόμα μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση; Μήπως το βάρος της υψηλής αποτίμησης και της συγκέντρωσής της στους δείκτες θα επαναφέρει τελικά την απόδοση σε ευθυγράμμιση με την ευρύτερη αγορά;

Γίνεται κατανοητό ότι αν στο παραπάνω δίλημμα η απάντηση την Τετάρτη έρθει από το δεύτερο σκέλος, τότε για τα αμερικανικά νοικοκυριά που κατέχουν αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη S&P 500 στον 401(k) και σε άλλους επενδυτικούς λογαριασμούς τους, θα είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα πέραν των αποτελεσμάτων της πολυτιμότερης εταιρείας του κόσμου περιμένουμε και μια σειρά δημοσιεύσεων για σημαντικά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ που είχαν καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου αναμένεται την Πέμπτη, προκειμένου να καθοδηγήσει καλύτερα τις προσδοκίες για την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ στις βασικές ιδιωτικές εκθέσεις αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνονται οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI της S&P, οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών, ο δείκτης κατοικιών NAHB και το εβδομαδιαίο σύνολο απασχόλησης ADP.

Η κρυφή «απειλή» για την κυριαρχία της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη

Στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορεία τον τελευταίο καιρό πληθαίνει η αρθρογραφία όσον αφορά το γεγονός ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Alphabet, η Microsoft και η Amazon, δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στην Nvidia για την υποστήριξη των φιλοδοξιών τους για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κάθε μία επενδύει πλέον σημαντικά στην ανάπτυξη των δικών της τσιπ για να μειώσει την εξάρτησή της από έναν μόνο προμηθευτή.

Η Alphabet για παράδειγμα διαθέτει τις Μονάδες Επεξεργασίας Tensor (TPU), οι οποίες λειτουργούν στα κέντρα δεδομένων της από το 2015.

Η Microsoft κυκλοφόρησε τον επιταχυντή Τεχνητής Νοημοσύνης Azure Maia και την CPU Azure Cobalt για να υποστηρίξει την πλατφόρμα Azure, ενώ η Amazon έχει αναπτύξει το Trainium για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και το Inferentia για εργασίες συμπερασματολογίας.

Βέβαια, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον χώρο δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν έχει καταφέρει, τουλάχιστον όχι ακόμα, να διαβρώσει σημαντικά την κυριαρχία της Nvidia μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους επενδυτές έγκειται στην κλίμακα και τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογικών κολοσσών. Εάν κάποιος από αυτούς επιτύχει σημαντικές ανακαλύψεις, θα μπορούσε να αμφισβητήσει ουσιαστικά την κυρίαρχη θέση της Nvidia στην αγορά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Εν ολίγοις, αν και η Nvidia παραμένει ο σαφής ηγέτης, δεν πρέπει να αποκλειστεί στο μέλλον η πιθανότητα «αναστάτωσης» από τους υπόλοιπους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Μαίρη Βενέτη

