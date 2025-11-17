Σύντροφοι και συντρόφια τρώγονται σαν τα σκυλιά

Το πρωί του Σαββάτου, στον χώρο του Πολυτεχνείου, έγινε το σώσε. Η δημοσιογραφική περιγραφή δύσκολα θα απέδιδε τόσο γλαφυρά τον… αγωνιστοκτόνο «εμφύλιο» που έχουν στήσει αριστεριστές και αντιεξουσιαστές στην προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στα πανεπιστήμια. Οι σύντροφοι της ΑΡ.Α.Σ. (Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση) και τα συντρόφια του αναρχικού χώρου σφάζονται και αλληλοκατηγορούνται χειρότερα από χούλιγκανς αντίπαλων ομάδων.

Σε γνωστή ιστοσελίδα του αναρχικού χώρου, όπου αναπαρήχθη – εν είδει πολεμικής ανταπόκρισης – η εικόνα από το Πολυτεχνείο, αναφέρεται:

«Σήμερα 15/11, πρώτη ημέρα της κατάληψης του τριημέρου του Κάτω Πολυτεχνείου, βρεθήκαμε για ακόμα μια φορά μπροστά στον οχετό της βίας και του τραμπουκισμού της ΑΡ.Α.Σ., της κύριας οργάνωσης που συμμετέχει στα φοιτητικά σχήματα των ΕΑΑΚ. Αυτή τη φορά όμως ήταν η πιο επιθετική, μαζική, βίαιη και λυσσαλέα. Στις 8:00 το πρωί, η οργάνωσή τους, έχοντας φέρει τα μέλη της από πολλές άλλες πόλεις, με κράνη, παλούκια, μπουφάν μηχανής και γάντια, άρχισε να βαδίζει με στρατιωτικό βήμα προς το μέρος αναρχικών και αντιεξουσιαστών/στριών. Μία ''διμοιρία'' 150 αρασιτών κύκλωσε μια ομάδα περίπου 20–30 ατόμων με τρόπο που θύμιζε πογκρόμ. Μετά από εντολή στελεχών άρχισε ανελέητο, μονόπλευρο ξύλο από τις πάνοπλες περιφρουρήσεις με την υπογραφή ''φοιτητικοί σύλλογοι''.»

Συνεχίστε εδώ την ανάγνωση του…πολεμικού ανακοινωθέντος.

Οι αντιεξουσιαστές ονοματίζουν ως «συμμορία» τους «Αρασίτες». Απώτερος στόχος τους, όπως σημειώνουν, είναι «το κατούρημα της περιοχής τους μέσα στις σχολές» και να διασφαλίσουν «ως φοιτητομαγαζάτορες τον βιοπορισμό τους» και το «μαγαζάκι» τους.

Εδώ.

Σε ποιον «ανήκει» η ΑΡ.Α.Σ., για την οποία έφτασαν να ερίζουν σύντροφος γιατρός – συνδικαλιστής με συντρόφισσα συνδικαλίστρια από τον χώρο του πολιτισμού;

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωση της ΚΝΕ, αποκάλυψε ότι είναι η φοιτητική παράταξη της ΛΑΕ του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης συνεργάζεται με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος – αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό των αντιεξουσιαστών από τις «διμοιρίες της ΑΡ.Α.Σ.» στο Πολυτεχνείο – έσπευσε άρον άρον να ανακοινώσει ότι τερματίζει τη συνεργασία τους. Τον Βαρουφάκη είχαν προπηλακίσει αντιεξουσιαστές στα Εξάρχεια το 2023 και τον είχαν στείλει με σπασμένη μύτη στον «Ευαγγελισμό».

Στο καταστατικό της η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση γράφει ότι «τοποθετείται στην επαναστατική – αντικαπιταλιστική αριστερά» και, για την εκπαίδευση (εδώ) θεωρεί τα εξής:

«Ο εκπαιδευτικός μηχανισμός, μέσα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, πρέπει να απαλλοτριώσει την πείρα του συλλογικού εργαζομένου, να την ανασυγκροτήσει ώστε να προσιδιάζει στον καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας και να την επανεισάγει στην εργασιακή διαδικασία ως ουδέτερη, ορθολογική, αταξική»!