Ο καζαμίας του Liberal για το 2026

Όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα δημοσιεύουμε τις προβλέψεις μας για τη νέα χρονιά, βασισμένοι μεν στην πραγματικότητα της πολιτικής ζωής, αλλά με σουρεαλιστική διάθεση.

Ιανουάριος

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, η κυβέρνηση αδυνατεί να τους εξευμενίσει με παροχές. Για να τους πιέσει περισσότερο επιστράτευσε τον Φραπέ, τον Αυγενάκη, και την Σεμερτζίδου που καταφθάνει με τη Ferrari, αλλά μάταια.

Αίφνης σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο με τη φίλη Ιταλία, στον απόηχο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ως εδώ! Μέχρι πότε θα ενοχοποιούνται στη χώρα σας οι Ferrari» διαμηνύει η Τζόρτζια Μελόνι.

Τα τρακτέρ στην εθνική οδό ξεμένουν από μπαταρίες. Η κυβέρνηση για να τους δελεάσει να προσέλθουν σε διάλογο, τους στέλνει νέες αχρησιμοποίητες...

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη ραγιάδικη στάση της αφού οι μπαταρίες αγοράστηκαν από γερμανική εταιρία. Το ΠΑΣΟΚ φέρνει το θέμα στη Βουλή υποστηρίζοντας ότι έγινε με απευθείας ανάθεση. Εξαγριωμένη η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλοτριώσει την ταξική συνείδηση των αγροτών.

Ο Τσίπρας προαναγγέλλει συμπληρωμένη έκδοση της Ιθάκης γιατί το βιβλίο πάει μια χαρά, αλλά το κόμμα είναι άφαντο...

Φεβρουάριος

Εντυπωσιακά τα νέα. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης μετά την «Εφημερίδα των Συντακτών» αγόρασε και την «Αυγή», και οι δημοσιογράφοι επί τέλους πληρώθηκαν. Κάνει δεξίωση στο Κινγκ Τζορτζ γιορτάζοντας το λαμπρό μέλλον της εφημερίδας, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που για να τιμήσει την περίσταση προσήλθε με ροζ τουαλέτα. Τους συγκεντρωμένους διασκεδάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Εισερχόμενος ο Αλέξης Τσίπρας κάνει βαρυσήμαντη δήλωση: Ο δημοκρατικός πετρελαϊκός καπιταλισμός είναι το ανώτατο στάδιο του σοσιαλισμού.

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει την τρίτη περιοδεία του στα μπλόκα. Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και ο Πολάκης τον επιτιμά: Σύντροφε λείπεις συνέχεια στα μπλόκα και έχεις εγκαταλείψει το κόμμα.

Χίλιες φορές καλύτερα στα μπλόκα παρά εδώ, απαντάει ο Φάμελλος. Τουλάχιστον εκεί έχω και κάμερες, φωτογραφίες και αγρότες γύρω μου. Εδώ είμαστε οι δύο μας, στα αζήτητα. Εγώ γιατί δεν έχω κόμμα, εσύ γιατί δεν έχεις την κοινωνία.

Τέλη Φεβρουαρίου η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει το σήμα του νέου κόμματος. Τα δύο φτερά του Αρχάγγελου ο οποίος βρίσκεται δίπλα της.

Μάρτιος

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοινώνει επίσημα ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι κόμμα επαναστατικό και γι’ αυτό δεν έχει ανάγκη από συνέδρια και κομματικά όργανα. Ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Τραμπ νοιάζονται για τη Δημοκρατία λέει στον ΣΚΑΪ Το μέλλον ανήκει στους μεγάλους ηγέτες, όχι στις γραφειοκρατίες των κομμάτων.

Ο Μητσοτάκης στέλνει το 25ο αυστηρό μήνυμα στους αγρότες. Είναι βαθιά γελασμένοι όσοι παρερμηνεύοντας τη στάση μας τα Χριστούγεννα, πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα ανεχθεί κλειστούς δρόμους και το Πάσχα.

Απρίλιος

Ο Τσίπρας έχει στήσει τραπεζάκι στην πλατεία Συντάγματος και περιμένει διανοούμενους, πολίτες και στελέχη να γίνουν μέλη του κόμματός του. Προσέρχονται μόνο η Γεροβασίλη, ο Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς και ο Σπίρτζης.

Καθώς περιμένουν στη σειρά για να υπογράψουν, ο Παππάς ψιθυρίζει στον Φάμελλο: «Δεν σου είπα, άστον να παίξει λίγο, και σε εμάς θα έρθει πάλι;».

Μάιος

Ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του με την επωνυμία «Τροία» και ο Μαραντζίδης του γράφει ένα δοκίμιο που ο Αλέξης το υπογράφει με το ψευδώνυμο Οδυσσέας.

Στην παρατήρηση του Νίκου Παππά ότι δεν γράφει τίποτα για το πλήρωμα που είχε μαζί του ο ομηρικός ήρωας, ο Τσίπρας απαντά: Ο Οδυσσέας μόνος του έφτασε στην Ιθάκη, το πλήρωμα πνίγηκε στο ταξίδι. Παππάς και Φάμελλος κοιτιόνται με νόημα και δαγκώνονται.

Έντονη κινητικότητα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ πρόθεση ψήφου 15%. Ο Μητσοτάκης δέχεται έντονες πιέσεις για άμεσες εκλογές. Αλλά εκείνος παραμένει ψύχραιμος και ανένδοτος.

«Έχω δύο λόγους για να μην κάνω εκλογές», λέει:«ο ένας είναι ότι που θα ξαναβρώ τέτοια πλειοψηφία. Ο δεύτερος είναι ότι μόλις φθάσω στο 10%, θα παραιτηθώ και θα κάνω rebranding. Καλύτερος είναι ο Τσίπρας;».

Ιούνιος

Το ΚΚΕ πραγματοποιεί το συνέδριό του. Ο Δ. Κουτσούμπας επανεκλέγεται. Σύνεδροι, Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο που είναι ίδιοι εδώ και 30 χρόνια, ψηφίζουν είτε από το σπίτι τους, είτε από το γηροκομείο που βρίσκονται.

Ο Κουτσούμπας διακηρύσσει ότι το κόμμα βρίσκεται με το όπλο παρά πόδα, αλλά προς το παρόν αναβάλλεται η επανάσταση γιατί κανείς δεν θυμάται τι σημαίνει η λέξη.

Κυβερνητική σύσκεψη στο Μαξίμου για να αποφασιστεί ο τρόπος που οι πολίτες θα φύγουν για καλοκαιρινές διακοπές με ανοιχτούς δρόμους.

Ιούλιος

Ο Τραμπ εκδηλώνει έντονη επιθυμία να έρθει στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης στήνει φαντασμαγορικό υπερ-σόου στο αεροδρόμιο. Η Λατινοπούλου φοράει τα καλά της τραγουδώντας το YMCA των Village People, στον ρυθμό των οποίων λικνιζόταν ο Τραμπ στις συγκεντρώσεις. Ο Βελόπουλος ετοιμάζει ένα πανέρι με κηραλοιφές για δώρο.

Φάμελλος και Χαρίτσης πιάνουν στασίδι στον εξώστη του αεροδρομίου, για να μην δίνουν στόχο. Ο Τσίπρας τον υποδέχεται με ανθοδέσμη, αλλά μεριμνά τα τριαντάφυλλα να είναι κόκκινα, μήπως και δεν περάσει για αριστερός.

Το ΠΑΣΟΚ εκδίδει ανακοίνωση με τίτλο «Έξω - τώρα - οι - Αμερικάνοι». Αγχωμένο το γραφείο Τύπου του κόμματος τηλεφωνεί σε δημοσιογράφους και εξηγεί ότι κράσαρε ο υπολογιστής και έστειλε μια ανακοίνωση του 1977.

Τελικά, ο Τραμπ έρχεται αλλά πάει κατευθείαν στο Ελληνικό όπου ο Λάτσης του έχει υποσχεθεί έναν ουρανοξύστη. «Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη» που λέει και ο φίλος μου ο Αλέξης, ακούγεται να λέει ο Τραμπ.

Αύγουστος

Η Ελλάδα βρίσκεται σε παύση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Αρχηγοί των κομμάτων αγνοούνται. Κάποιοι μιλούν για απαγωγή του Μητσοτάκη από τα κόμματα για να μην ξανακατέβει στις εκλογές. Μέχρι που το μυστήριο λύνεται: Τους είχε καλέσει ινκόγκνιτο στο Σούνιο ο Τσίπρας για να τους ανακοινώσει την μετατροπή του κόμματός του σε Κίνημα.

Έντρομος ο Μητσοτάκης σκύβει στο αυτί του Τασούλα: Πάω να ρωτήσω τη Μαρέβα και αύριο έρχομαι στο προεδρικό. Θα κηρύξω εκλογές για να προλάβω την επιτυχία του.

Σεπτέμβριος

Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ και κάνει την έκπληξη. Ανακοινώνει στη μετατροπή της ΝΔ σε «Νέο Κίνημα» για να την σπάσει στον Αλέξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον καταγγέλλει για λογοκλοπή αφού τη λέξη Κίνημα στον τίτλο μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την χρησιμοποιεί. Και έτσι ξεσπά δικαστική διαμάχη. Ο Άρειος Πάγος διατάζει τη σύλληψη του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει στις κάμερες:«από τις υποκλοπές τον κυνηγάμε. Τώρα επί τέλους του τη φέραμε».

Οκτώβριος

Με ανακοίνωση το ίδρυμα Τσίπρα κάνει γνωστό ότι όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι στο υπό ίδρυση Κίνημα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής υποψηφίων. Η επιτροπή είναι μονοπρόσωπη και αποτελείται από την ανεξάρτητη Όλγα Γεροβασίλη.

Γίνεται δεκτό με αγωνιστικές τιμές το αίτημα Φάμελλου, αφού στην αίτηση του απευθύνεται στην Αυτού Μεγαλειότητα, τον Κύριο Αλέξιο Τσίπρα.

Νοέμβριος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεί την Άννα Διαμαντοπούλου σε απολογία γιατί έθεσε θέμα της εικόνας που εκπέμπει η ηγεσία σε κρίσιμη περίοδο ενόψει εκλογών. Η Διαμαντοπούλου αρνείται να προσέλθει και ο Νίκος την απειλεί με διαγραφή. Η Διαμαντοπούλου παραιτείται και την άλλη ημέρα εντάσσεται στη ΝΔ. Ο στόχος επιτεύχθηκε, δηλώνει ο Μητσοτάκης. Και τον Ανδρουλάκη διαλύσαμε και την Άννα του πήραμε.

Σε ελάχιστους μήνες έχουμε εκλογές και υπάρχει ανησυχία στη ΝΔ για το μέλλον της παράταξης. Οι ανησυχούντες οργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Quo vadis ΝΔ;». Ομιλητές ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μετά την συζήτηση για τον αποτυχημένο γάμο της που είχε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την πρώτη τους συνάντηση, απευθύνεται εμπιστευτικά στο κ. Τασούλα και του ζητάει να της βρει δυο γαμπρούς.

Έναν για την ίδια και έναν για τον στυλίστα της, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ψάχνει έναν όμορφο Έλληνα για να παντρευτεί και να μείνει στην Ελλάδα.

Δεκέμβριος

Στη συνήθη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί: Το λέω για τελευταία φορά και ας το βάλει καλά το μυαλό της η μειοψηφία των αγροτών που επιμένει σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων. Οι πολίτες θα φύγουν για τα Χριστούγεννα με ανοιχτούς δρόμους και λιμάνια.

Καλή χρονιά