ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η NN Hellas, με παρουσία 45 ετών στην ελληνική αγορά, έχει δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, επενδύοντας σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Με οδηγό τις διαχρονικές της αξίες «Νοιαζόμαστε, Δεσμευόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι», συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ασφάλιση υγείας αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο στην ευημερία κάθε ανθρώπου.

Η πρόληψη και η ολοκληρωμένη κάλυψη στο επίκεντρο

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί της ζωής αυξάνονται και η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν είναι πάντα αυτονόητη, η αξία της πρόληψης αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η NN Hellas, αναγνωρίζοντας το παραπάνω, έχει δημιουργήσει ασφαλιστικά προγράμματα που μας βοηθούν να φροντίζουμε σταθερά την υγεία μας με εύκολο τρόπο.

Έτσι, με το πρόγραμμα ΝΝ Orange First Care, παρέχει, σε συνεργασία με τους Ομίλους Affidea και ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υψηλού επιπέδου, όπως ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και check-up.







Αντίστοιχα, για όσους επιθυμούν ολοκληρωμένη προσέγγιση στην φροντίδα της υγείας τους, υπάρχει το NN Orange Health, με ευρεία κάλυψη για νοσηλεία, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και οικογενειακή έκπτωση έως και 20%. Παράλληλα, με το NN Orange Cross, οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες υγείας, συνεργασίες με αξιόπιστους παρόχους και δυνατότητα εξατομίκευσης του προγράμματος τους με προαιρετικές καλύψεις, όπως είναι για παράδειγμα κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρών παθήσεων.

Η ευελιξία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία ενός προσωποποιημένου πλάνου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε ασφαλισμένου.



Ένα ακόμη ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας είναι το NN Direct Health, το οποίο παρέχει κάλυψη σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα διατίθεται αποκλειστικά online και απευθύνεται στη σύγχρονη οικογένεια και τις νεότερες γενιές, που επιθυμούν ένα προσιτό πρόγραμμα.

Προσφέρει άριστη σχέση τιμής και υπηρεσιών, ενώ, μέσω αυτού, η εταιρία – σε συνεργασία με τη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική και την Ευρωκλινική Παίδων – παρέχει στους γονείς τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του μωρού τους χωρίς κόστος!



H NN Hellas παρέχει επίσης τρία προγράμματα ασφάλισης υγείας σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι, είναι δίπλα στους ασφαλισμένους της, προσφέροντάς τους τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, όπου κι αν βρίσκονται.

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στον δικό του οικογενειακό προϋπολογισμό και τις προσωπικές του απαιτήσεις.

Το Focus on You είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής φροντίδας και πρόληψης, που απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή ιατρικού ιστορικού. Προσφέρει απεριόριστες εξετάσεις, με τη χρήση του ΕΟΠΥΥ, στα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου Affidea σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Easy έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν οικονομική στήριξη σε περίπτωση νοσηλείας, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία (με τη χρήση του ΕΟΠΥΥ), προσφέροντας τους τη σιγουριά που χρειάζονται όταν προκύψει ανάγκη, ενώ για όσους αναζητούν ένα ολοκληρωμένο επίπεδο κάλυψης, το πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Gold συνδυάζει νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες, δίνοντας πρόσβαση σε εκτεταμένο δίκτυο ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, προσφέρεται με έκπτωση 100€ τον πρώτο χρόνο ασφάλισης και 60€ τον δεύτερο και αναβαθμισμένες παροχές μέσω του Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center.

Καινοτομία που κάνει τη διαφορά – NN Care App

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζουμε την υγεία και η NN Hellas βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Το NN Care App φέρνει τη φροντίδα πιο κοντά από ποτέ, από το κινητό ή τον υπολογιστή, καλύπτοντας πρόσβαση σε ιατρική καθοδήγηση 24 ώρες το 24ωρο, online ραντεβού με γιατρούς, άυλη συνταγογράφηση και επείγουσα μεταφορά εντός Ελλάδας, με ιατρική συνοδεία, σε περίπτωση που χρειαστεί μετακίνηση από νοσοκομείο που δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Με λίγα μόνο βήματα, ο χρήστης μπορεί να μιλήσει με γενικό ιατρό, παιδίατρο, δερματολόγο ή διατροφολόγο, να έχει πάντα πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό και να λαμβάνει υπενθυμίσεις των ραντεβού του.

Με λίγα λόγια, η εμπειρία φροντίδας της υγείας - της δικής μας αλλά των αγαπημένων μας προσώπων – επαναπροσδιορίζεται με τις υπηρεσίες του NN Care App!





Ομαδικά προγράμματα με κοινωνικό αποτύπωμα

Η φροντίδα της υγείας, ωστόσο, δεν μας αφορά μόνο σε ατομικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στους εργαζομένους τους, προωθώντας μια κουλτούρα ευημερίας.

Η NN Hellas ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη μέσα από τα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης, σχεδιασμένα για εταιρίες κάθε μεγέθους και με διαφορετικές ανάγκες για τους δικούς τους ανθρώπους. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών υγείας, 24ωρη ιατρική υποστήριξη, επείγουσα μεταφορά, κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα, καθώς και κάλυψη σοβαρών ασθενειών, ενώ προσφέρουν και επιπλέον αποκλειστικά προνόμια και παροχές ιατρικών και διαγνωστικών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην πρόληψη, την καλή φυσική κατάσταση και την ευεξία των εργαζομένων.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η προσθήκη του επιδόματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF) ύψους 1.000€, που μπορεί πλέον μια εταιρία να προσθέσει στις καλύψεις που έχει επιλέξει, και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της NN Hellas να στηρίξει ουσιαστικά όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια, σε αυτή τους τη διαδρομή.

Με πυξίδα την εμπιστοσύνη

Σε μια περίοδο όπου η υγεία αποτελεί βασικό άξονα ποιότητας ζωής, η NN Hellas συνεχίζει να δημιουργεί ασφαλιστικά προϊόντα συνδυάζοντας την τεχνολογία με την ανθρώπινη επαφή, την πρόληψη με την αξία της φροντίδας και την προσβασιμότητα με την καινοτομία.

Η ασφάλιση, μέσα από αυτή την οπτική, μετατρέπεται σε εργαλείο στήριξης, προστασίας και εξέλιξης – για κάθε άνθρωπο, σε κάθε στιγμή της ζωής του.