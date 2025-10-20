Για ό,τι κι αν προκύψει -από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο- έχεις δίπλα σου το πρόγραμμα Life On, ένα ολοκληρωμένο Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας, προσαρμοσμένο σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρεις το μέλλον στα χέρια σου. Πότε; Η Generali σε καλεί: HERE-NOW.

Η ζωή μας αλλάζει κάθε στιγμή. Οι αποφάσεις που παίρνουμε στο «τώρα» καθορίζουν το μέλλον μας, και συχνά, η ασφάλεια της υγείας μας είναι η βάση για να ζούμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει την αβεβαιότητα που προκαλεί μια απρόβλεπτη κατάσταση υγείας. Σκέψεις όπως «τι θα κάνω αν χρειαστώ νοσηλεία;», «θα έχω πρόσβαση στους γιατρούς που χρειάζομαι;» ή «πώς θα καλύψω τα έξοδα για μια ειδική θεραπεία;» μας απασχολούν συχνά. Η ασφάλεια υγείας δεν είναι απλά μια κάλυψη· είναι η σιγουριά πως, ό,τι κι αν συμβεί, υπάρχει ένα σύστημα φροντίδας που σε προστατεύει.

Η αναβολή κοστίζει

Συστηματικά και διαχρονικά, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές τείνουν να παραμένουν πιστοί στους παρόχους υπηρεσιών, είτε είναι τράπεζες, τηλεπικοινωνίες ή ασφάλειες, και δεν αλλάζουν εύκολα συνεργάτη. Αυτό ωστόσο δεν οφείλεται πάντα στην υψηλή ικανοποίηση. Συχνά καθοριστικό ρόλο παίζουν η δύναμη της συνήθειας και η αβεβαιότητα που προκαλεί κάθε αλλαγή. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εταιρείες που «διακρατούν» τους πελάτες τους χάρη στις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουν. Ο όρος «συμβόλαιο» αποκτά τότε διπλή σημασία.

«Για πολλά χρόνια, διατηρούσα ένα ατομικό συμβόλαιο ασφάλισης. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η οικογένειά μου μεγάλωσε, άλλαξαν οι προτεραιότητές μας και θεώρησα πως ήταν πλέον η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσω την ασφαλιστική μας κάλυψη και να αναζητήσω ένα οικογενειακό συμβόλαιο», αποκαλύπτει κάτοχος ασφαλιστηρίου υγείας, εκφράζοντας την ανάγκη πολλών άλλων που βρέθηκαν στην ίδια θέση.

«Έτσι, αποφάσισα να διερευνήσω τις διαθέσιμες επιλογές μέσω διαδικτύου».

«Ήξερα ότι έπρεπε να δράσω εδώ και τώρα, ωστόσο δίσταζα. Δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Συμπλήρωσα μια σύντομη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος επικοινώνησε μέσα στην επόμενη ώρα μαζί μου. Η προσέγγισή του ήταν επαγγελματική και εστιασμένη στις πραγματικές μας ανάγκες. Μου παρουσίασε τις διαθέσιμες λύσεις και με καθοδήγησε να επιλέξω το πρόγραμμα που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ και τις ανάγκες της δικής μου οικογένειας. Όσο για τη διαδικασία αλλαγής συμβολαίου, ήταν απλή, ξεκάθαρη και μου έδωσε τη σιγουριά ότι έκανα μια επιλογή που ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, με σύγχρονες και κυρίως χρήσιμες παροχές. Ήξερε τι να προτείνει και ένιωσα εμπιστοσύνη. Τελικά ήταν πιο εύκολο από όσο νόμιζα».

Στην Generali, το «τώρα» δεν είναι απλά μια στιγμή, αλλά είναι η αφετηρία για να χτίσουμε ένα μέλλον με ασφάλεια και φροντίδα. Το πρόγραμμα Life On είναι η απόδειξη αυτού. Πρόκειται για ένα πλήρες Οικοσύστημα Φροντίδας & Υγείας, προσαρμοσμένο σε κάθε στάδιο της ζωής σου.

Το πρόγραμμα Life On της Generali προσφέρει πέντε βασικούς άξονες προστασίας που μαζί εξασφαλίζουν: πρωτοβάθμια περίθαλψη (πρόληψη, γιατροί & εξετάσεις), δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσηλεία & κάλυψη επειγόντων περιστατικών), τριτοβάθμια περίθαλψη (αποκατάσταση), υπηρεσίες ευζωίας (ψυχολόγος, γυμναστής, διατροφολόγος).

Μάλιστα, περιλαμβάνει δωρεάν κάλυψη του νεογέννητου παιδιού μέχρι την ηλικία ενός έτους, ενώ μέσω τηλεσυνεδριών δίνει πρόσβαση σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όποτε χρειάζεσαι, καθώς και μεγάλη ελευθερία επιλογής με ένα κορυφαίο δίκτυο νοσοκομείων, ιατρών και διαγνωστικών κέντρων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Για ό,τι κι αν προκύψει από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο: Here Now

Η φιλοσοφία HERE NOW είναι το θεμέλιο της ασφάλισης υγείας της Generali. Κάθε απόφαση, κάθε βήμα στο πρόγραμμα Life On, λαμβάνει υπόψη τη σημασία του «τώρα» στη ζωή του ασφαλισμένου. Αν είσαι νέος γονιός, το Life On προστατεύει εσένα και το παιδί σου, παρέχοντας σιγουριά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Αν βρίσκεσαι στην ώριμη ηλικία, σου δίνει εργαλεία και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά σου, ενώ προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους υγείας.

Η προσέγγιση αυτή δεν αφορά μόνο την κάλυψη περιστατικών υγείας. Το πρόγραμμα Life On έχει σχεδιαστεί ως Οικοσύστημα Ευ Ζην, παρέχοντας υπηρεσίες που σε επιβραβεύουν όταν πετυχαίνεις τους στόχους σου. Θέλεις να παρακολουθείς τη φυσική σου κατάσταση, να έχεις διατροφική καθοδήγηση ή ψυχολογική υποστήριξη; Όλα είναι διαθέσιμα μέσω του Life On, ενώ οι καλύψεις μπορούν να παραμετροποιηθούν εύκολα μέσω εργαλείου υπολογισμού ασφαλίστρων υγείας. Με μια απλή περιήγηση στο site, μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο τον υπολογισμό των ασφαλίστρων, προσαρμοσμένων στις δικές σου μοναδικές ανάγκες.

Το ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Generali περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα κανάλια omnichannel εξυπηρέτησης έως την ψηφιακή βοηθό Genie και το εύχρηστο My Generali app, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει πάντοτε και παντού, ανά πάσα στιγμή, την πληροφόρηση και την καθοδήγηση που χρειάζεται.

Αίσθημα ασφάλειας

Στην Generali, πάνω από 3.500 σύμβουλοι βρίσκονται δίπλα σου, πανέτοιμοι να σε καθοδηγήσουν και να εξασφαλίσουν ότι οι καλύψεις του Life On ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ σου.

Η εμπειρία ασφαλισμένων που έχουν επιλέξει το Life On καταδεικνύει τη σημασία του συμβούλου:

«Όταν αποφάσισα να αλλάξω ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας, ένας σύμβουλος της Generali επικοινώνησε άμεσα μαζί μου. Μου εξήγησε τις επιλογές, παρέχοντας προσωποποιημένες λύσεις που κάλυπταν ακριβώς ό,τι χρειάζομαι. Η εμπιστοσύνη που ένιωσα ήταν άμεση».

Αυτό το συναίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς δεν προσφέρει απλά ένα έγγραφο ή ένα ασφαλιστήριο. Είναι η εγγύηση ότι, όποιο κι αν είναι το περιστατικό, η Generali είναι εκεί — here & now. Το πρόγραμμα Life On είναι ο καθημερινός σου σύμμαχος, συνδυάζοντας την ανθρώπινη σχέση με την τεχνολογία, την προσωπική καθοδήγηση με εργαλεία ψηφιακής εξυπηρέτησης και την σιγουριά για το μέλλον, ξεκινώντας από το σήμερα, εδώ και τώρα.

