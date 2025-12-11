Αρνητικό το κλίμα στις ευρωαγορές μετά από την Fed

Ανήσυχο κλίμα επικρατεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Πέμπτη, στον απόηχο των αποφάσεων για το επίπεδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ και καθώς συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές για ένα ενδεχόμενο λήξης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Οι νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη διήμερη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ δείχνουν ότι η μέση εκτίμηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής προβλέπει μόνο μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026- ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί και τον Σεπτέμβριο, με το dot plot να υποδεικνύει εκτός της μιας μείωσης το 2026 και άλλη μια το 2027- ενώ ο πληθωρισμός σύμφωνα με τον δείκτη PCE που παρακολουθεί η Fed αναμένεται να κλείσει το τρέχον έτος στο 2,9% και να επιβραδυνθεί γύρω στο 2,4% έως το τέλος του επόμενου έτους.

Μετά από την Fed, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα την τελευταία απόφαση της για τη νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη εντός του 2025. Οι αγορές δεν αναμένουν μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ τουλάχιστον μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2026.

Η διοικήτρια της ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε πως οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη μπορούν να αναθεωρηθούν ανοδικά στις 18 Δεκεμβρίου.

Εξάλλου, με ενδιαφέρον καταγράφονται οι διαβουλεύσεις για ένα σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία. Η Wall Street Journal μετέδωσε την Πέμπτη πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει την «επιστροφή» του ρωσικού πετρελαίου στην ευρωπαϊκή αγορά, στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξάγει η Ουάσινγκτον για το Ουκρανικό.

Η εικόνα στα ταμπλό