Flyover: Ένα έργο στην… καρδιά της κυκλοφορίας - Η μοναδική εκτέλεση κατασκευής στην Ελλάδα με ταυτόχρονη λειτουργία της περιφερειακής οδού

Ένα από τα πιο απαιτητικά οδικά έργα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος, το γνωστό σε όλους Flyover. Το έργο αποτελεί κάτι μοναδικό για τα ελληνικά χρονικά και όχι μόνο διότι καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του παίζει το τεράστιο, πορτοκαλί, μεταλλικό καλούπι που δεν έχουμε ξανασυναντήσει στη χώρα μας.

Το Flyover είναι μοναδικό διότι κατασκευάζεται χωρίς να υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία, με ταυτόχρονη κίνηση χιλιάδων αυτοκινήτων καθημερινά, μέσα από το τεράστιο εργοτάξιο.