Οι «να μην πιάσει το 25%»

Τι ελπίζουν και φανερά επιδιώκουν όσοι (ευρισκόμενοι εντός, γύρω ή στα δεξιά της ΝΔ), δεν χωνεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Στις επόμενες εκλογές, να μην ξεπεράσει το 25%. Το λένε ευθαρσώς και σχεδιάζουν με βάση αυτή την στοχοθέτηση. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, το εντάσσουν σ’ αυτή την «στρατηγική». Η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, τα αγροτικά μπλόκα, τα σκάνδαλα ή η σκανδαλολογία, την πορεία των εθνικών ζητημάτων, όλα αυτά -κατά την γνώμη τους- κατατείνουν στον στόχο να πέσει ο Κυριάκος κάτω από 25% στην πρώτη κάλπη.

Το γιατί θέτουν αυτό το όριο είναι γνωστό. Διότι κάτω από το 25%, με βάση τον εκλογικό νόμο δεν υπάρχει μπόνους εδρών. (Για παράδειγμα, με 30% θα εκλέξει γύρω στους 105-110 βουλευτές, ενώ με 24% θα βγάλει μόνο 75). Ναι, αλλά όλο αυτό το θεωρητικό κατασκεύασμα, στηρίζεται σε μια παντελώς αυθαίρετη υπόθεση. Ότι αν ο Μητσοτάκης δεν πιάσει το 25% κι έχει λιγότερους βουλευτές, την επόμενη μέρα θα παραιτηθεί ως ηττημένος. Ανεξαρτήτως αν -ας πούμε- το δεύτερο κόμμα θα είναι δέκα μονάδες πιο κάτω.

Πού στηρίζεται αυτή η μεταφυσικού τύπου βεβαιότητα τους, κανένας δεν ξέρει. Ούτε οι ίδιοι. Για κάποιο λόγο, ένας Μητσοτάκης με 24,9% είναι πολιτικά τελειωμένος. Είτε φεύγει αυτοβούλως το ίδιο βράδυ, είτε τον ρίχνουν. Ποιος τον ρίχνει; Κανένας δεν ξέρει. «Κάποιος ή κάποιοι εντός της ΝΔ, με την συνεπικουρία των απ’ έξω δεξιών» απαντούν αορίστως. Με ποιον τρόπο τον ρίχνουν; Ούτε αυτό το γνωρίζουν. Απλώς τον ρίχνουν.

Την πιθανότητα να πάει η χώρα σε δεύτερες εκλογές, πάλι με τον Μητσοτάκη αρχηγό της ΝΔ και ασχέτως του ποσοστού της πρώτης κάλπης, δεν την συζητούν. Απλώς λένε, «μόλις πέσει κάτω από το 25%, θα γίνει της κακομοίρας μέσα στο κόμμα». Το τι σημαίνει «της κακομοίρας» δεν μπορούν να το διευκρινίσουν. Φυσικά, δεν έχουν κανένα σενάριο έτοιμο, στην πιθανότητα να πάρει ο Μητσοτάκης 27-28%. Δεν θέλουν να το βάλουν καν στο μυαλό τους, είναι στοχοπροσηλωμένοι στο «κάτω του 25%». Όσο για την άλλη πιθανότητα, να πάρει ένα 32%, απλώς τους κάνει να σηκώσουν τα χέρια και να αναφωνούν «ε τότε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας».

Μυστήρια πράγματα, αλλόκοτα. Μετατρέπουν την επιθυμία τους σε μελλοντική πραγματικότητα. Ένα -λίγο πιο ρεαλιστικό- παρακλάδι της σκέψης τους, είναι να δημιουργηθεί ένα κόμμα Σαμαρά (με στήριξη Καραμανλή και σε προεκλογική συνεργασία με Λατινοπούλου), που την επομένη του 24,9% του Κυριάκου, θα φτιάξουν κυβέρνηση με την ΝΔ αλλά επιβάλλοντας άλλον πρωθυπουργό. Ποιον; Εκεί λένε ένα «Δένδιας, ας πούμε», δίχως βέβαια να χουν ρωτήσει τον Δένδια. Απλώς για να δείξουν ότι έχουν μια εναλλακτική.

Απορώ με αυτά που διακινεί η πέραν της κεντροδεξιάς δεξιά. Εντάξει, δεν θέλουν τον Μητσοτάκη, αλλά κατασκευάζουν φαντασιακά σενάρια και ζουν μέσα σ’ αυτά μέσα σε πλήρη αγαλλίαση. Ως την ημέρα που θα τρακάρουν στον τοίχο της κάλπης, που προφανώς έχει διαφορετικά από τα δικά τους κριτήρια.

Στο μεταξύ, κανένας απ’ αυτούς δεν ψήφισε Κυριάκο ούτε το 2023. Είχαν ήδη από τότε φύγει. Κατά τα λοιπά, είναι original της παράταξης. Τρομάρα τους…