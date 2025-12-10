Ο γόρδιος δεσμός των αγροτικών κινητοποιήσεων για την κυβέρνηση

Η μαζικότητα, αλλά και η ένταση, που αποκτούν με το πέρασμα των ημερών, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί. Προς ώρας, το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να κρατά χαμηλούς τόνους, να καλεί σε διάλογο, θέτοντας το μίνιμουμ του πλαισίου, που θα μπορούσε και να αφήνει στη δικαιοσύνη και τις αστυνομικές αρχές την αντιμετώπιση των θεμάτων, που προκύπτουν στους δρόμους.

Με δεδομένο ότι απαρχή των κινητοποιήσεων αποτέλεσαν οι συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και το καθεστώς μετάβασής του στη νέα κατάσταση, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων προς τους αγρότες, το πρώτο στο οποίο αναζητεί λύσεις η κυβέρνηση, είναι η επίσπευση των πληρωμών, κρίνοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να αποκλιμακώσει και να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αντιδράσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε το πρωί από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τη συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα, με στόχο οι επιδοτήσεις να καταβληθούν στο σύνολό τους έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αναζητά λύσεις και στα υπόλοιπα, οικονομικού περιεχομένου αιτήματα, που έχουν διατυπώσει οι αγρότες, κυρίως σε ό,τι αφορά το φθηνότερο ρεύμα και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, θέματα στα οποία έχουν ήδη υπάρξει παρεμβάσεις κατά το παρελθόν, όπως επισημαίνεται από κυβερνητικά στελέχη, με τον κ. Μητσοτάκη να έχει αφήσει ανοιχτό το «παράθυρο» για περαιτέρω πρωτοβουλίες, που θα μπορούσαν να επιδράσουν στη μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Σε πολιτικό επίπεδο, το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να σχεδιάσει μια στρατηγική προς δύο κατευθύνσεις. Η κεντρική αφορά στους ίδιους τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Η «παράπλευρη» αφορά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς είναι σαφές ότι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος πιέζονται από τις περιφέρειές τους και μάλιστα «εις διπλούν», τόσο από τους αγρότες, όσο και από όσους υφίστανται τις επιπτώσεις των μπλόκων.

Έως τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να απευθύνει πρόσκληση διαλόγου, χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση το άνοιγμα των δρόμων. Το μόνο πλαίσιο που τίθεται από την κυβέρνηση είναι η ύπαρξη συντεταγμένης εκπροσώπησης των αγροτών και συγκεκριμένων αιτημάτων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε, μιλώντας στο Action 24, ότι οι αγρότες θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένη επιτροπή αντιπροσώπευσης, διαμηνύοντας ότι «την επόμενη στιγμή, την επόμενη ημέρα το πολύ, θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο». Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το βάρος αυτής της «διαπραγμάτευσης» με τον αγροτικό κόσμο θα αναλάβουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Ανοιχτό, ωστόσο, παραμένει να υπάρξει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό, κυρίως στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι των αγροτών αντιπροσωπεύουν το σύνολο του αγροτικού κόσμου. «Τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με καθαρό στόχο και ουσιαστικό διάλογο, ώστε μαζί - κυβέρνηση και παραγωγοί - να διαμορφώνουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής» διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης.

Ο κ. Τσιάρας αναλαμβάνει σε πρώτη φάση και τη «διαχείριση» στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενημερώνοντας για όλα τα δεδομένα τους βουλευτές, στον απόηχο και εσωκομματικών αντιδράσεων, με «γαλάζιους» να ζητούν την πλήρη αποζημίωση όλων των αγροτών.

Το κυβερνητικό επιτελείο διαβλέπει τον κίνδυνο να φθάσει η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων, με κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και «πυροδοτώντας» εκρηκτικές καταστάσεις στους δρόμους και για το λόγο αυτό ο στόχος παραμένει να έχει εξευρεθεί λύση έως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

Κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι διανύουν με πιεστική περίοδο, ωστόσο καταδικάζουν ακραίες και παραβατικές συμπεριφορές, όπως εκτυλίχθηκαν για παράδειγμα στην Κρήτη, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για «τραμπούκους και εγκληματίες», καταδικάζοντας ως «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν ανάλογες συμπεριφορές.

Ο προβληματισμός για το ενδεχόμενο να λάβουν ανεξέλεγκτη μορφή αντιδράσεις σε συγκεκριμένα πεδία είναι υπαρκτός, ωστόσο εξίσου ξεκάθαρο είναι και το μήνυμα της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί η διακοπή λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία, τουλάχιστον για διάστημα που θα ήταν ικανό να προκαλέσει διαρκές «μπλάκ άουτ».

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπαίνουν ήδη στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, σε συνέχεια της σύγκρουσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σε μπλόκα αγροτών, ψέμματα, ανακρίβειες και λαϊκισμό, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει τονίσει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, έδωσε λύση στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια.

Ταυτόχρονα, το κυβερνητικό επιτελείο επισημαίνει ότι φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότες.

Το Μέγαρο Μαξίμου καλεί, παράλληλα, τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει στο κομβικό, όπως το θεωρούν στην κυβέρνηση, ερώτημα, αν συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων, καθώς η παρουσία του στα μπλόκα δίνει, σημειώνουν, αυτομάτως την απάντηση και καταδεικνύει σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του.