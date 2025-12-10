Goldman Sachs: «Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

Σε πέντε σημαντικούς άξονες βασίζεται το re-rating των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Goldman Sachs, η οποία και εκτιμά ότι οι επενδυτές θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα, περισσότερο, παρά στα επιτόκια και στις πιστώσεις που ίσχυε ως σήμερα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, το re-rating αναμένεται να προέλθει από τη σταθερότητα ή και την ενίσχυση των προσδοκιών για τα τελικά επιτόκια, τη συνεχιζόμενη δυναμική στην αύξηση των καταθέσεων και των δανείων, την ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους για τα βασικά τραπεζικά προϊόντα.

Ακόμη, θα βασιστεί στην περαιτέρω πρόοδο της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής υποστήριξης είτε από την πλευρά της προληπτικής εποπτείας (π.χ. καθυστέρηση FRTB) είτε από την τραπεζική ένωση, και από οποιαδήποτε βελτίωση στο μακροοικονομικό υπόβαθρο και στις προσδοκίες ανάπτυξης για την Ευρώπη.

Η αύξηση των δανείων, σύμφωνα με την Goldman Sachs θα επιταχυνθεί μέτρια το 2026, ως απάντηση στη βελτιωμένη οικονομική ανάπτυξη και τα χαμηλότερα επιτόκια, με την κυκλική ανάκαμψη της ζήτησης δανείων να εκδηλώνεται πιο καθαρά στον τομέα των επιχειρήσεων.

Σε αυτόν τον τομέα οι ελληνικές τράπεζες, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Goldman Sachs θα ξεχωρίσουν καθώς θα καταγράψουν συνολικά τη μεγαλύτερη αύξηση δανείων την επόμενη τριετία, στο 5,9% σε μέσο όρο.

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να καταγράψει μέση ετήσια αύξηση δανείων το διάστημα 2025-2028, στο 6,7%, η Alpha Bank 6%, η Πειραιώς 5,6% και η Eurobank 5,5%.

Ανοδικές εκτιμήσεις για τις μετοχές το 2026

Παράλληλα, μέσα στο 2026, αναμένεται ότι το μέσο ROTE θα αυξηθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης και θα φθάσει στο 15,2%, με τα κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 9% κατά μέσο όρο, με τις επαναγορές μετοχών να μειώνουν τον αριθμό των μετοχών κατά περίπου 2%. Αυτό, στην πράξη, σημαίνει αύξηση των κερδών ανά μετοχή 11% κατά μέσο όρο.

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, το payout το 2026 θα διαμορφωθεί στο 65% για την Εθνική, στο 55% για την Eurobank, και στο 50% για την Alpha Bank και την Πειραιώς.

Ανοδικά, όμως, βλέπει η Goldman Sachs και τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των ελληνικών τραπεζών. Συνολικά, κατά μέσο όρο η Goldman Sachs προβλέπει περαιτέρω ράλι στις μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2026.

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες εκτιμά πως η άνοδος θα κινηθεί έως και το 21% με βάση τις τιμές στόχους οι οποίες είναι στα 4,20 ευρώ για Alpha Bank, με σύσταση αγοράς (Buy, +21%), στα 15,10 ευρώ για την Εθνική (με σύσταση Buy, +10%), στα 8 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (με σύσταση Buy, +12%) και στα 3,50 ευρώ για την Eurobank (με σύσταση Neutral, +2%).

Κίνδυνοι για την κερδοφορία

Οι κίνδυνοι για το θετικό κλίμα αλλά και για τα κέρδη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs θα προέλθουν από τη μείωση των προσδοκιών για τα τελικά επιτόκια (όπως συνέβη στα τέλη του 2024), την εξασθένηση της αύξησης των καταθέσεων και των δανείων ως αποτέλεσμα των αντιξοοτήτων στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη ή τυχόν εξωγενών «σοκ» και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού που οδηγεί σε αντιξοότητες στα βασικά τραπεζικά προϊόντα.

Ακόμη στους κινδύνους περιλαμβάνονται και η αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής ρύθμισης αλλά και οι καθοδικές αναθεωρήσεις των προσδοκιών για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, ή πολιτική αστάθεια η οποία φέρνει υποαπόδοση των τιμών των τραπεζικών μετοχών συχνά, ή στοχευμένες αυξήσεις φόρων στον τραπεζικό τομέα.

Πάντως, οι αναλυτές της Goldman Sachs, παραμένουν αισιόδοξοι ως προς τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα το 2026, γενικότερα, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν πολλά βασικά θέματα που συνεχίζουν να εξελίσσονται όπως είναι τα επιτόκια, οι όγκους, οι προμήθειες, η οικονομική αποδοτικότητα, η ποιότητα ενεργητικού, η κερδοφορία και η απόδοση κεφαλαίου. Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να καθορίσουν τις προοπτικές κερδών και στο επενδυτικό κλίμα.