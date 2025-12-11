Η Θεσσαλονίκη μπροστά στο μεγάλο στοίχημα των logistics - Eπενδύσεις, υποδομές και οι αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον

Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί πλέον με σοβαρές αξιώσεις τη θέση της στην εφοδιαστική αλυσίδα ως περιφερειακό logistic hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ωστόσο η πορεία αυτή εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων όπως την υλοποίηση μεγάλων έργων στο λιμάνι και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, την αναβάθμιση των υποδομών, τη διαθεσιμότητα μεγάλων αποθηκευτικών χώρων, τη δυνατότητα για αυτοματοποίηση, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων – κυρίως των μικρών.

Λίγο πριν από το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Τσιτσάμης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος (ΕΕLBE), περιγράφει στα Μακεδονικά Νέα το αναπτυξιακό σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος και τονίζει ότι «η ώρα για πράξεις έφτασε. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στις υποσχέσεις– τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν».