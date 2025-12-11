Η Fed διχάζει τις αγορές μετοχών και ομολόγων

Σε μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο επίπεδο του 3,5% από το 3,75% που βρίσκονταν προηγουμένως προχώρησε η Fed, όπως άλλωστε αναμενόταν και υποδείκνυε και το FedWatch Tool.

Αναμενόμενη και η μη ομόφωνη απόφαση, με τρεις αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι το επιτόκιο θα έπρεπε να παραμείνει αμετάβλητο, ενώ μόνο ο Στίβεν Μίραν, ζήτησε και πάλι μια μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Δεδομένου ότι η μείωση επιτοκίων είχε προεξοφληθεί πλήρως, η αγορά εστίασε στην ρητορική του Πάουελ για την μετέπειτα νομισματική πολιτική της Fed, καθώς και στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων.

Οι προβλέψεις για επιτόκια, πληθωρισμό, ανεργία

Οι νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη διήμερη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ δείχνουν ότι η μέση εκτίμηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής προβλέπει μόνο μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026- ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί και τον Σεπτέμβριο, με το dot plot να υποδεικνύει εκτός της μιας μείωσης το 2026 και άλλη μια το 2027- ενώ ο πληθωρισμός σύμφωνα με τον δείκτη PCE που παρακολουθεί η Fed αναμένεται να κλείσει το τρέχον έτος στο 2,9% και να επιβραδυνθεί γύρω στο 2,4% έως το τέλος του επόμενου έτους. (σ.σ: Tον Σεπτέμβριο είχε προβλεφθεί ότι θα υποχωρήσει στο 2,6% στο τέλος του 2026).

Σημαντική παρατήρηση είναι ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί πάνω από το στόχο του 2% εως το 2028.

Ο δομικός PCE προβλέπεται να κλείσει το τρέχον έτος στο 3,0% και το 2026 στο 2,5%, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,3%, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα κινηθεί στο 4,4%.

Τουτέστιν, η Fed έστειλε σήμα ότι πιθανότατα θα επιβραδύνει αισθητά τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, τουλάχιστον μέχρι οι αξιωματούχοι να έχουν πιο σαφή σημάδια για την πορεία της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού, ο οποίος «παραμένει κάπως αυξημένος».

Πράγματι, στην παρούσα φάση η Fed δεν έχει διαθέσιμα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία ώστε να εκτιμήσει με ακρίβεια τις επόμενες κινήσεις της, καθώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης εμπόδιζε επί έξι εβδομάδες τη λειτουργία του Γραφείου Στατιστικών για την εργασία, καθώς και της υπηρεσίας που συγκεντρώνει δεδομένα για τις τιμές και την απασχόληση.

Στην ουσία λοιπόν η τελευταία για το 2025 συνεδρίαση της Fed ήταν μια πτήση στα «τυφλά», χωρίς καν ενημερωμένη πλήρη έκθεση για τον πληθωρισμό, με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή να αφορούν τον μήνα του Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ούτε για την αγορά εργασίας, καθώς παρά το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, εντούτοις οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και τα στοιχεία για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και ανήλθαν σε υψηλό πέντε μηνών.

Παρά ταύτα, οι περισσότεροι οικονομολόγοι δηλώνουν ότι η σημαντική αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας παραμένει η κύρια πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και μόνο το 18% των ερωτηθέντων θεωρεί τον πληθωρισμό ως τον πιο σημαντικό κίνδυνο.

Ως εκ τούτου, είναι λογικό η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς –FOMC- να δηλώσει τυπικά χθες ότι «κατά την εξέταση περαιτέρω προσαρμογών στα επιτόκια η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα στοιχεία» αν και η αγορά εστίασε περισσότερο στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη

διατύπωση στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει παύση στη λήψη μέτρων, μια προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των αναλυτών για δύο μειώσεις επιτοκίων το 2026.

Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι παρά τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ότι θα προχωρήσουν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σε δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% το 2026, ξεκινώντας από τον Μάρτιο, εντούτοις η αγορά των ομολόγων εδώ και ημέρες είχε «φωτογραφίσει» τη μέση εκτίμηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για μια μόνο μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, με τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων να έχουν αναρριχηθεί σε υψηλά πολλών μηνών. (σ.σ:Ακόμα και με τη χθεσινή αποκλιμάκωση, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς έχει ανέβει 1,5% σε διάστημα μιας εβδομάδας και περίπου 2% σε διάστημα ενός μήνα).

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το FedWatch Tool υπάρχει μόνο 22% πιθανότητα να δοθεί σήμα για μια ακόμη μείωση τον Ιανουάριο, ενώ οι πιθανότητες για δεύτερη μείωση μέχρι τη συνεδρίαση της Fed τον Μάρτιο είναι ελαφρώς υψηλότερες, στο 38.5%.

Αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική μερίδα επενδυτών ήδη εκτιμά ότι ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων που ξεκίνησε πέρυσι προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και αύξησε τις τιμές των ομολόγων και των μετοχών, πλησιάζει στο τέλος του.

Τι σημαίνει αυτό εφεξής; Ότι όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στις προοπτικές για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική ισορροπία.

Μέχρι τότε, οι αγορές έχουν λόγο να γιορτάσουν καθώς η Fed προχωρά κανονικά σε όσα είχε προαναγγείλει από τον Σεπτέμβριο, ανακοινώνοντας χθες ότι θα αγοράζει βραχυπρόθεσμους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου από τις 12 Δεκεμβρίου «όποτε χρειάζεται, ώστε να διατηρείται σε συνεχή βάση επαρκής προσφορά αποθεματικών».

Η δήλωση του Πάουελ που εκτίναξε τη Wall

Η συνεδρίαση αυτού του μήνα ήταν μια από τις τελευταίες του Τζέρομ Πάουελ ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς η θητεία του λήγει τον Μάιο, με τον Τραμπ ήδη να έχει βρει τον αντικαταστάτη του και μάλιστα αναμένεται να δηλώσει το όνομα του στις αρχές του 2026, έχοντας φροντίσει να διευκρινήσει μάλιστα ότι «αναμένει από τον υποψήφιό του να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων».

Αυτό όπως είναι αναμενόμενο δημιουργεί μια αντίστοιχη δυναμική στην αγορά, φέρνοντας τη φιγούρα του Πάουελ στη σκιά έξι μήνες σχεδόν πριν την ολοκλήρωση της θητεία του.

Παρά ταύτα, οι χθεσινές δηλώσεις του κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου έχουν τη σημασία τους.

Ο Πρόεδρος της Fed λοιπόν δήλωσε ότι αν και οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό «δεν έχουν αλλάξει σημαντικά» από την προηγούμενη συνεδρίαση, εντούτοις η αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφή επιβράδυνση, με χαμηλά επίπεδα απολύσεων και προσλήψεων.

Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», με την άνοδο των τιμών των αγαθών να αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη αποπληθωριστική τάση στις υπηρεσίες.

Τουτέστιν, ουδείς μπορεί να απαντήσει ακόμα στο ερώτημα αν η αδύναμη αγορά εργασίας ή ένας επίμονος πληθωρισμός αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την οικονομία των ΗΠΑ και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίστηκε στη διαίρεση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς κάποιοι δεν υποστήριζαν ούτε τη χθεσινή μείωση κατά 25 μ.β..

Κατά τον Πάουελ οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την απασχόληση, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει πορεία χωρίς ρίσκο για τη νομισματική πολιτική», ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον «σε ένα εύλογα ουδέτερο εύρος», σπεύδοντας βέβαια να διευκρινήσει ότι βρισκόμαστε «στο υψηλό άκρο του εύρους της ουδέτερης θέσης» και ότι «είμαστε σε καλή θέση να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία».

Για να καταλήξει στη δήλωση που απογείωσε τη Wall, ότι οι πρόσφατες αγορές βραχυπρόθεσμων ομολόγων αποσκοπούν αποκλειστικά στη διαχείριση αποθεματικών και πιθανότατα θα παραμείνουν αυξημένες για μερικούς μήνες ακόμη.(σ.σ: Υπενθυμίζουμε ότι η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ανησυχιών για πιέσεις στις αγορές χρηματοδότησης μιας ημέρας).

Εκτός λοιπόν από την απόφαση για τα επιτόκια και ένα απογοητευτικό ίσως dot plot για τις επερχόμενες μειώσεις, η Fed ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα του Δημοσίου και θα ξεκινήσει τις αγορές της ύψους 40 δισ. δολαρίων ξεκινώντας από αυτή την Παρασκευή.



[email protected]

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.