Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ προς αναδική αναθεώρηση των προβλέψεων για την οικονομία της Ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης εντός του Δεκεμβρίου, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times.

Υπενθυμίζεται πως οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της ευρωτράπεζας για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας θα δημοσιευτούν την ερχόμενη εβδομάδα, στις 18 Δεκεμβρίου, όταν και θα ανακοινωθεί η τελευταία απόφαση της ΕΚΤ για τη νομισματική της πολιτική εντός του 2025.

«Στις τελευταίες προβλέψεις, αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τις προβλέψεις μας. Υποψιάζομαι ότι ενδέχεται να το ξανακάνουμε τον Δεκέμβριο» σημείωσε η Γαλλίδα αξιωματούχος.

Ακόμα, η Γαλλίδα αξιωματούχος επανέλαβε τη «γραμμή» της ΕΚΤ για το ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε «καλή θέση», ένα μήνυμα που οι επενδυτές ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι δεν απαιτείται αλλαγή των επιτοκίων.