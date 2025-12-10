Η αγορά εργασίας το 2026 στη Β. Ελλάδα: Θετικές προοπτικές αλλά με χαμηλότερη δυναμική - Οι κλάδοι που οδηγούν την άνοδο

Η Βόρεια Ελλάδα εισέρχεται στο 2026 με ένα μίγμα συγκρατημένης αισιοδοξίας και προκλήσεων στην αγορά εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα της χώρας βελτιώνεται με τον δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) να φτάνει στο 19% για το 1ο τρίμηνο του 2026, η Βόρεια Ελλάδα καταγράφει σημαντικά χαμηλότερες προοπτικές – μόλις 12%, σύμφωνα με την κατανομή ανά περιφέρεια.

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup Ελλάδας, το αποτέλεσμα παραμένει θετικό, ωστόσο η περιοχή όχι μόνο υπολείπεται της Αττικής αλλά και της «Υπόλοιπης Ελλάδας».

