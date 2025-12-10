Αγγελούδης: Αλλαγές στη διοίκηση τον Ιανουάριο και η ατζέντα των μεγάλων έργων που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη - «Θέλω να παραμείνω ένας ανεξάρτητος δήμαρχος»

Σε μια εκτενή, εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με δημοσιογράφους, λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε έναν αναλυτικό απολογισμό της διετούς θητείας της δημοτικής αρχής. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για την κατεύθυνση της δημοτικής αρχής, ανακοίνωσε ότι έρχονται αλλαγές στη διοίκηση στα μέσα Ιανουαρίου, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την κυβέρνηση και ξεδίπλωσε το σύνολο των μεγάλων έργων ανάπλασης που είτε υλοποιούνται είτε δρομολογούνται.

Ο δήμαρχος εστίασε στην καθημερινότητα, στις κοινωνικές δομές, στο πράσινο, στα σχολεία, στην καθαριότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στον πολιτισμό, αλλά και στις μεγάλες παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της πόλης. Επίσης, παρουσίασε πλήρη αριθμητικό αποτύπωμα των υπηρεσιών, των έργων, των παρεμβάσεων και των επιδόσεων του δήμου, καταλήγοντας ότι ο φετινός προϋπολογισμός «θα είναι κερδοφόρος».

