Η διαρκής μιζέρια της Αριστεράς και το μετρό της Θεσσαλονίκης

Μια από τις διαχρονικές παθογένειες της Αριστεράς και ένα από τα πιο «αναγνωρίσιμα» χαρακτηριστικά της είναι η εμμονή να αντιμετωπίζει τα πάντα με καχυποψία και γκρίνια. Αυτή η «έμφυτη» μιζέρια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιγραφεί ως εποικοδομητική κριτική, αλλά πρόκειται αναμφίβολα για μια βαθιά ριζωμένη πολιτική νοοτροπία ισοπέδωσης των πάντων.

Στον δικό τους τρόπο σκέψης κάθε θετικό νέο πρέπει να σχετικοποιείται, κάθε πρόοδος να απαξιώνεται και κάθε έργο να παρουσιάζεται τουλάχιστον ως… προβληματικό. Όλα πρέπει να ταιριάζουν στη δική της αφήγηση των πραγμάτων, όπως συνέβη και με την πρόσφατη επανεκκίνηση των δρομολογίων του μετρό μετά τη διακοπή τους για περίπου ένα μήνα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές προς την επέκταση της Καλαμαριάς.

