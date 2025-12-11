Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει προτάσεις για την αποκατάσταση της ροής ρωσικής ενέργειας προς την Ευρώπη, σημαντικές επενδύσεις των ΗΠΑ σε ρωσικά σπάνια μέταλλα και ενέργεια, καθώς και την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, μετέδωσε την Πέμπτη η Wall Steet Journal

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εν λόγω βλέψεις περιγράφονται λεπτομερώς σε παραρτήματα των ειρηνευτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στους Ευρωπαίους ομολόγους τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Περιλαμβάνουν ένα σχέδιο για αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου νέου κέντρου δεδομένων που τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται πλέον από τις ρωσικές δυνάμει.

Οι αμερικανικές εταιρείες θα επενδύσουν σε στρατηγικούς τομείς της Ρωσίας, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και η γεώτρηση πετρελαίου στην Αρκτική, ενώ θα αποκατασταθεί η ροή ρωσικής ενέργειας προς τη Δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, μετέδωσε η WSJ.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος συνέκρινε τις προτεινόμενες ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας με μια οικονομική εκδοχή της συνδιάσκεψης της Γιάλτας του 1945.

Σε εκείνη τη συνάντηση, οι νικητές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής τους στην Ευρώπη.