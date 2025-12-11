Συνέργεια (;) Θεσσαλονίκης - Αθήνας για την επόμενη ημέρα στη ΔΕΘ

Αντίστροφα αρχίζουν να μετρούν οι δείκτες του ρολογιού για την ανακοίνωση, από το Υπερταμείο, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ Helexpo.

Η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων και έμπειρων προσώπων που διαθέτουν τα εχέγγυα και τις γνώσεις να ηγηθούν της εταιρείας στην επόμενη ημέρα που ξημερώνει, φέρεται να έχει ολοκληρωθεί και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συνέργεια μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι ο μεν θεσμικός Πρόεδρος είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τους φορείς της πόλης, ο δε εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος να είναι άνθρωπος της αγοράς που δραστηριοποιείται την παρούσα χρονική στιγμή στην Αθήνα.