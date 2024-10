Συνεχής ενημέρωση

Επίθεση από το Ιράν με πάνω από 500 πυραύλους - σύμφωνα με την Jerusalem Post - δέχτηκαν δεκάδες πόλεις σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης με τους κατοίκους να καταφεύγουν στα καταφύγια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, ενώ νέες απειλές εξαπέλυσε η Τεχεράνη. «Θα υπάρξει απάντηση» διεμήνυσε το Ισραήλ.

Footage claiming to show Iranian Ballistic Missile Launches from near the City of Tabriz in Northern Iran. pic.twitter.com/CIcXid5VqM — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Iranian ballistic missile impacts in Israel.



It seems that they are striking numerous targets. pic.twitter.com/7XFNk008Pk — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 1, 2024

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση, λόγω θραυσμάτων, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ. Δεκάδες εκρήξεις ακούγονταν στον εναέριο χώρο της Ιερουσαλήμ από πυραύλους αναχαίτισης που εκτοξεύτηκαν απόψε εναντίον εισερχόμενων βλημάτων, σύμφωνα με το Reuters το οποίο νωρίτερα ανέφερε ότι ορισμένοι ιρανικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Ιερουσαλήμ καταρρίφθηκαν πάνω από την Ιορδανία, επικαλούμενο μαρτυρίες.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack.



Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

Iranian Missiles fly above the Western wall pic.twitter.com/XT2riuFk8S — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna δημοσίευσε βίντεο με πυραύλους να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην κοιλάδα του Ιορδάνη, σύμφωνα με τους μάρτυρες.

«Σας ζητείται να είστε σε εγρήγορση και να ενεργείτε ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου μοίρασε οδηγίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ζητείται από τους πολίτες να υπακούσουν στις οδηγίες της και όταν ηχήσει συναγερμός, πρέπει να εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και να περιμένετε εκεί μέχρι περαιτέρω οδηγίες», ανέφεραν οι IDF.

Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Μια ώρα αργότερα, οι IDF εξέδωσαν μήνυμα με το οποίο ενημέρωσαν τους πολίτες του Ισραήλ ότι μπορούν τώρα να βγουν από τα καταφύγια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις και να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ συζήτησε πώς έχουν προετοιμαστεί οι ΗΠΑ να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι των επιθέσεων, αλλά και πώς θα προστατευτούν οι Αμερικάνοι που βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Αμερικακανός πρόεδρος.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.



We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region. — President Biden (@POTUS) October 1, 2024

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσε εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να συνδράμουν το Ισραήλ στην επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

IDF: Η ιρανική πυραυλική επίθεση θα έχει συνέπειες

Το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα προστατευτούν.

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμυνά μας και για επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στο χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, οι IDF σήμαναν λήξη συναγερμού, λέγοντας ότι δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από ασφαλείς τοποθεσίες κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Ισραηλινός Στρατός δεν έχει αναφορές για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

«Αποφασίστηκε ότι είναι πλέον δυνατή η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πρέπει να συνεχίσετε να υπακούετε στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

בתום הערכת מצב, הוחלט כי ניתן לצאת כעת מהמרחב המוגן בכלל אזורי הארץ.

יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 1, 2024

Φρουροί της Επανάστασης: Αντίποινα οι εκτοξεύσεις πυραύλων

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ και προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα.

Τόνισαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «πύραυλους στο Τελ Αβίβ» στο Ισραήλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, όπου θα εξεταστεί η κατάσταση.

Αναμενόμενη η επίθεση του Ιράν από νωρίς το απόγευμα

Από νωρίς πλήθαιναν οι αναφορές δυτικών και Αμερικανών αξιωματούχων στα διεθνή ΜΜΕ για μια ιρανική επίθεση μέσα «στις επόμενες ώρες», με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε νεότερη ενημέρωση περίπου στις 19:00 το απόγευμα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως μια αναμενόμενη ιρανική πυραυλική επίθεση ενδέχεται να είναι μεγάλης κλίμακας, λέγοντας στους Ισραηλινούς να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο σε τέτοιο ενδεχόμενο.

«Παρακολουθούμε σοβαρά την απειλή. Ζητάμε από το κοινό να ακολουθήσει τις οδηγίες του στρατού. Η επίθεση από το Ιράν θα μπορούσε να είναι ευρείας εμβέλειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι. Κάλεσε τους πολίτες να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιo σε ασφαλείς τοποθεσίες όταν ηχήσουν σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios οι υπουργοί Άμυνας ΗΠΑ και Ισραήλ, Λόιντ Όστιν και Γιόαβ Γκάλαντ συνομίλησαν για την απειλή μιας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης και την ετοιμότητα το Ισραήλ να αμυνθεί.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης τόνισαν ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα κοντά στο Μπατ Γιαμ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανένα πληθυσμιακό κέντρο.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους στο κεντρικό Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.

Ιρανικοί πύραυλοι αναμένονται ήδη από σήμερα το βράδυ, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC News, το οποίο και σημειώνει πως πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για αντίποινα από το Ιράν ήδη από σήμερα το βράδυ.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η πιθανή πυραυλική επίθεση από το Ιράν αναμένεται να είναι εκτεταμένη, σύμφωνα με το Reuters, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι αυτή η ιρανική απάντηση θα περιλαμβάνει περισσότερη δύναμη πυρός από την απάντηση τον Απρίλιο, όπως μεταδίδει το NBC.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι αναμένεται να περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων απ' ό,τι χρησιμοποιήθηκαν τον Απρίλιο και ως εκ τούτου η απειλή θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική.

Αμερικανική πρεσβεία: Προειδοποιεί το προσωπικό της να βρει ασφαλές καταφύγιο

Νωρίς το απόγευμα ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που διατήρησε την ανωνυμία του, ανέφερε ότι το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, τις επόμενες ώρες, μιλώντας σε ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται να εξαπολύσει επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ», αναφέρεται στην πλήρη δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου στο CNN.

Ο αξιωματούχος λέει ότι «υποστηρίζουμε ενεργά τις αμυντικές προετοιμασίες για να υπερασπιστούμε το Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης. Μια άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν».

Μάλιστα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τους εργαζομένους της πρεσβείας και τις οικογένειές τους «να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεωτέρας».

Η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να είναι το ίδιο μεγάλη ή ενδεχομένως μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη του Απριλίου, εφόσον πραγματοποιηθεί, αν και αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε αρχικές ενδείξεις και είναι δύσκολο να θεωρηθεί βέβαιη, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επίσης μετέδωσε, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως μια πιθανή επικείμενη επίθεση από το Ιράν θα είναι παρόμοια με την επίθεση που διεξήγαγε η Τεχεράνη τον Απρίλιο. Το Ιράν είχε εκτοξεύσει πάνω από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και σύμμαχοι από δυτικές και αραβικές χώρες κατέρριψαν σχεδόν όλους τους πυραύλους και τα drones.

Οι New York Times επικαλούνται τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι αναφέρουν πως η αναμενόμενη ιρανική επίθεση θα περιλαμβάνει drones και πυραύλους, καθώς και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που προβλέπει βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τους NYT όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Απρίλιο, οι βαλλιστικοί πύραυλοι υπολογίστηκαν ότι χρειάζονταν 12 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ από το Ιράν, οι πύραυλοι κρουζ δύο ώρες και τα drones περίπου εννέα ώρες για να φτάσουν στο στόχο τους.

Οι τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι που επικαλούνται και οι Times of Israel είπαν ότι το Ιράν πιθανότατα θα στόχευε τρεις στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις και «ένα αρχηγείο πληροφοριών βόρεια του Τελ Αβίβ», το οποίο είπε ότι έχει εκκενωθεί.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει.

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν παρακολουθεί την κατάσταση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο «πολύ στενά» και «πολύ προσεκτικά» και παραμένει αφοσιωμένη στην άμυνα και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Μπλίνκεν δεν αναφέρθηκε στις αναφορές του Λευκού Οίκου για επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην άμυνα του Ισραήλ», είπε. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όπως είπα, πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή».

Ισραήλ: Είμαστε προετοιμασμένοι για την ιρανική απειλή

Τις πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι το Ιράν σκοπεύει να εκτοξεύσει πυραύλους στη χώρα και διαβεβαίωσε πως τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ είναι πλήρως ετοιμοπόλεμα και πως οι IDF είναι προετοιμασμένες τόσο για έναν επιθετικό όσο για έναν αμυντικό πόλεμο. Το Ισραήλ είναι σε ύψιστη ετοιμότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους του.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι «τα ιρανικά πυρά στο Ισραήλ, θα έχουν συνέπειες» και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποια αεροπορική απειλή από το Ιράν, σημειώνοντας πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είναι προετοιμασμένο για ιρανική απειλή.

Δηλώσεις έκανε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας και ο ίδιος από την πλευρά του για «ημέρες μεγάλων προκλήσεων» που έρχονται.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους κατοίκους μας στο βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους» τονίζει.

«Αυτό που ζητάω από εσάς είναι δύο πράγματα», λέει ο Νετανιάχου. «Πρώτον, να υπακούτε αυστηρά στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Σώζει ζωές» και «δεύτερον, να σταθούμε ενωμένοι».

«Θα παραμείνουμε σταθεροί μαζί στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε».

יחד נעמוד, נילחם וננצח >> pic.twitter.com/ig8t9QnOq0 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 1, 2024

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (30/09) η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor εναντίον του Ισραήλ. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, στόχος της επίθεσης ήταν το κιμπούτς Κφαρ Γκιλαντί στο βόρειο Ισραήλ. Οι ιρανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι Noor χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων.

Η προειδοποίηση για την επίθεση απευθύνθηκε λίγο αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε μια χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Έπειτα από το καταστροφικό πλήγμα που κατάφερε στη Χεζμπολάχ, με τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό κοντά στη Βηρυτό, το Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε εναντίον της οργάνωσης που υποστηρίζει το Ιράν.

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα «δεν θα είναι μάταιος» και ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει στην «καταστροφή» του Ισραήλ.

Εκτόξευση ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ

Νωρίτερα, περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τις IDF, ενώ οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους «Fadi 4» ως απάντηση στις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ με το όνομα «Βόρεια Βέλη» από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας. Από το πρωί ηχούν σειρήνες στα κεντρικά του Ισραήλ.

Rocket Alert [15:09:56] (6):



• Confrontation Line — Mevuot Hermon Regional Council, Dishon, Malkia, Iftach, Ramot Naftali

• לב החולה

Population: 2,900 pic.twitter.com/BgtS36CQtL — ILRedAlert (@ILRedAlert) October 1, 2024

Το Ισραήλ δήλωσε ότι μονάδες καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών εξαπέλυσαν επιδρομές στο Λίβανο την Τρίτη στο πλαίσιο μιας «περιορισμένης» χερσαίας εισβολής, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε καταιγισμό πυραύλων στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στην υπηρεσία κατασκοπείας κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι επιδρομές των ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν περιορισμένες και πέρασαν μόνο σε μικρή απόσταση πάνω από τα σύνορα, δήλωσε την Τρίτη Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν άμεσες συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ.

Καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ξεκίνησαν επίσημα χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο νωρίς σήμερα το πρωί, αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 μικρές επιδρομές με ειδικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, καταστρέφοντας πολυάριθμες θέσεις της Χεζμπολάχ, τούνελ και χιλιάδες όπλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική ομάδα για να εισβάλει στο Ισραήλ.